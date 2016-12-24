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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Ремонт Южного моста в Самаре стартует весной

Ремонт Южного моста в Самаре стартует весной

Капитальный ремонт Южного моста и путепровода «Аврора» проведут в 2017 году. Средства на это выделят из регионального бюджета. Конкурс на определение подрядчика будет проведен в начале года, работы стартуют с наступлением дорожного сезона, по предварительным прогнозам - в апреле.
Напомним, 

13 декабря 2016, 05:47
Жители Самары просят убрать «лежачий полицейский» на проезжей части Южного моста

Жители Самары просят убрать «лежачий полицейский» на проезжей части Южного моста

Жители Самары обратились с открытым письмом к властям города с просьбой убрать «лежачий полицейский», которым заделали трещину на проезжей части Южного моста. По словам автомобилистов, теперь они столкнулись с проблемой стояния в многочасовых пробках. Неровность, появившаяся в результате ремонта стыка 

12 декабря 2016, 03:12
Топ-новости: открытие ТЦ «Гудок» перенесли, Южный мост могут перекрыть, кадровые перестановки в Самарской области

Топ-новости: открытие ТЦ «Гудок» перенесли, Южный мост могут перекрыть, кадровые перестановки в Самарской области

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 9 декабря.

Торговый центр «Гудок», вопреки заявлению об открытии 9 декабря, сегодня так и не начал работать. Открытие снова перенесли. Новая дата – в сообщении по ссылке.
9 декабря 2016, 10:52
Движение транспорта по Южному мосту могут ограничить – ГИБДД

Движение транспорта по Южному мосту могут ограничить – ГИБДД

В декабре 2016 года на Южном мосту в Самаре была выявлена трещина - частично разрушился один из деформационных швов. Очевидцы сделали фото. Движение транспорта по мостовому переходу может быть ограничено,  если такое решение примут специалисты и представители администрации городского округа 
9 декабря 2016, 05:45
Трещины на стене «Лада-Арены» в Тольятти появились из-за нарушения работы температурного шва

Трещины на стене «Лада-Арены» в Тольятти появились из-за нарушения работы температурного шва

Эксперты назвали причину, по которой на стене «Лада-Арены» возникли трещины. Это связано с частичным нарушением работы температурного шва.
 
Такой вывод сделали представители экспертной комиссии после предварительного осмотра конструкций спортивного объекта в Тольятти.
 
Напомним, как уже сообщала «ТЕРРА», трещины 

31 января 2014, 06:14
«Лада-Арену» в Тольятти проверит представитель Минспорта России

«Лада-Арену» в Тольятти проверит представитель Минспорта России

Ожидается, что сегодня, 31 января, в Тольятти прибудет представитель Министерства спорта России. Он должен проверить ледовый дворец «Лада-Арена» на соответствие статусу федерального спортивного объекта.

Напомним, как уже сообщала «ТЕРРА», 29 января на стене спортивного объекта, введенного в эксплуатацию в 2013 году, 

31 января 2014, 10:00
Визит цирка «Дю Солей» в Тольятти может быть отменен из-за трещины в стене «Лада-Арены»

Визит цирка «Дю Солей» в Тольятти может быть отменен из-за трещины в стене «Лада-Арены»

Об этом журналисту телерадиокомпании «ТЕРРА» сообщил директор ледового дворца «Лада-Арена» Владимир Вдовин. Он отметил, что с руководством цирка «Дю Солей» уже была достигнута предварительная договоренность о выступлении труппы в Тольятти в декабре 2014 года. Предполагалось, что площадкой для выступления станет 
30 января 2014, 05:14
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