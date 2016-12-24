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Ремонт Южного моста в Самаре стартует весной
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13 декабря 2016, 05:47
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Жители Самары просят убрать «лежачий полицейский» на проезжей части Южного моста
Жители Самары обратились с открытым письмом к властям города с просьбой убрать «лежачий полицейский», которым заделали трещину на проезжей части Южного моста. По словам автомобилистов, теперь они столкнулись с проблемой стояния в многочасовых пробках. Неровность, появившаяся в результате ремонта стыка …
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12 декабря 2016, 03:12
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Топ-новости: открытие ТЦ «Гудок» перенесли, Южный мост могут перекрыть, кадровые перестановки в Самарской области
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 9 декабря.
Торговый центр «Гудок», вопреки заявлению об открытии 9 декабря, сегодня так и не начал работать. Открытие снова перенесли. Новая дата – в сообщении по ссылке.
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9 декабря 2016, 10:52
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Движение транспорта по Южному мосту могут ограничить – ГИБДД
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9 декабря 2016, 05:45
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Трещины на стене «Лада-Арены» в Тольятти появились из-за нарушения работы температурного шва
Эксперты назвали причину, по которой на стене «Лада-Арены» возникли трещины. Это связано с частичным нарушением работы температурного шва.
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31 января 2014, 06:14
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«Лада-Арену» в Тольятти проверит представитель Минспорта России
Ожидается, что сегодня, 31 января, в Тольятти прибудет представитель Министерства спорта России. Он должен проверить ледовый дворец «Лада-Арена» на соответствие статусу федерального спортивного объекта.
Напомним, как уже сообщала «ТЕРРА», 29 января на стене спортивного объекта, введенного в эксплуатацию в 2013 году, …
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31 января 2014, 10:00
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Визит цирка «Дю Солей» в Тольятти может быть отменен из-за трещины в стене «Лада-Арены»
Об этом журналисту телерадиокомпании «ТЕРРА» сообщил директор ледового дворца «Лада-Арена» Владимир Вдовин. Он отметил, что с руководством цирка «Дю Солей» уже была достигнута предварительная договоренность о выступлении труппы в Тольятти в декабре 2014 года. Предполагалось, что площадкой для выступления станет …
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30 января 2014, 05:14