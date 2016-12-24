Визит цирка «Дю Солей» в Тольятти может быть отменен из-за трещины в стене «Лада-Арены» Об этом журналисту телерадиокомпании «ТЕРРА» сообщил директор ледового дворца «Лада-Арена» Владимир Вдовин. Он отметил, что с руководством цирка «Дю Солей» уже была достигнута предварительная договоренность о выступлении труппы в Тольятти в декабре 2014 года. Предполагалось, что площадкой для выступления станет …