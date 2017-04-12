Схема: как будут ходить автобусы во время ремонта Южного моста



Напомним , движение транспорта по мостовому комплексу "Южный" во время проведения ремонтных работ будет ограничено. Пассажиров будут высаживать в поселке Толевый около … Появилась схема движения самарских автобусов на время ремонта Южного моста. Городской департамент транспорта подготовил разъяснения для пассажиров., движение транспорта по мостовому комплексу "Южный" во время проведения ремонтных работ будет ограничено. Пассажиров будут высаживать в поселке Толевый около