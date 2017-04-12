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Когда на Московском шоссе исчезнут пробки
Движение по тоннелям на Московском шоссе в Самаре запустят 1 сентября 2017 года. Эта информация была озвучена на заседании комитета по строительству в Самарской губернской думе во вторник, 11 апреля, передает 63.ru. Готовность тоннелей на пересечении с проспектом Кирова …
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11 апреля 2017, 03:01
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Ночью изменится схема движения по Южному мосту
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11 апреля 2017, 10:06
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Ford Mustang 1968 года замечен в Самаре: фото
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в прошедшую субботу у музея "Самара космическая" состоялась встреча-выставка самарских любителей ретротехники. Там были представлены различные модели автомобилей советского производства, такие как ГАЗ, "Москвич", "Запорожец", ВАЗ и ЗиЛ. Изюминкой стал Ford Mustang …
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11 апреля 2017, 04:01
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В Самаре в районе «Космопорта» вспыхнул автомобиль, есть фото
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11 апреля 2017, 03:48
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Схема: как будут ходить автобусы во время ремонта Южного моста
Появилась схема движения самарских автобусов на время ремонта Южного моста. Городской департамент транспорта подготовил разъяснения для пассажиров.
Напомним, движение транспорта по мостовому комплексу "Южный" во время проведения ремонтных работ будет ограничено. Пассажиров будут высаживать в поселке Толевый около …
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10 апреля 2017, 02:54
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Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес
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10 апреля 2017, 02:29
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Появилось расписание электричек на время ремонта Южного моста в Самаре
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10 апреля 2017, 11:00
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Кинотеатр «Шипка» могут открыть уже осенью: фото
В Сети появились эскизы для проекта по ремонту кинотеатра «Шипка». Как уже сообщалось ранее, инвестор планирует открыть в здании, простроенном в 1975 году, четыре кинозала. На первом этаже предполагается разместить развлекательный центр. На втором этаже проведут перепланировку. Будут организованы пандусы …
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10 апреля 2017, 06:58
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Появилась новая транспортная схема на время ремонта Южного моста и «Авроры»
Мэрия Самары опубликовала новую транспортную схему на время ремонта Южного моста и путепровода «Аврора». Несущие конструкции сооружений, дорогу, тротуары, мостовое полотно и пролетные строения планируют отремонтировать до 1 ноября 2017 года. Сейчас идут подготовительные работы. В середине следующей недели движение …
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7 апреля 2017, 09:11
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Проезд по новому тоннелю на Московском шоссе откроют в сентябре, есть фото
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24 марта 2017, 02:00