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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Когда на Московском шоссе исчезнут пробки

Когда на Московском шоссе исчезнут пробки

Движение по тоннелям на Московском шоссе в Самаре запустят 1 сентября 2017 года. Эта информация была озвучена на заседании комитета по строительству в Самарской губернской думе во вторник, 11 апреля, передает 63.ru. Готовность тоннелей на пересечении с проспектом Кирова 
11 апреля 2017, 03:01
Ночью изменится схема движения по Южному мосту

Ночью изменится схема движения по Южному мосту

Работы по ремонту моста «Южный» и путепровода «Аврора» стартуют с 12 апреля. Их планируют завершить к 1 ноября 2017 года, сообщила мэрия Самары.

«На время проведения ремонтных работ пропуск грузовых транспортных средств и пассажирских автобусов будет запрещен не на 
11 апреля 2017, 10:06
Ford Mustang 1968 года замечен в Самаре: фото

Ford Mustang 1968 года замечен в Самаре: фото

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в прошедшую субботу у музея "Самара космическая" состоялась встреча-выставка самарских любителей ретротехники. Там были представлены различные модели автомобилей советского производства, такие как ГАЗ, "Москвич", "Запорожец", ВАЗ и ЗиЛ. Изюминкой стал Ford Mustang 
11 апреля 2017, 04:01
В Самаре в районе «Космопорта» вспыхнул автомобиль, есть фото

В Самаре в районе «Космопорта» вспыхнул автомобиль, есть фото

В ночь на 11 апреля в Самаре сгорел легковой автомобиль. Очевидец опубликовал фото с места происшествия в социальной сети. По его словам, инцидент произошел в районе ТЦ «Космопорт», судя по снимку, на улице Карбышева. На место происшествия выезжали пожарные. О 
11 апреля 2017, 03:48
Схема: как будут ходить автобусы во время ремонта Южного моста

Схема: как будут ходить автобусы во время ремонта Южного моста

Появилась схема движения самарских автобусов на время ремонта Южного моста. Городской департамент транспорта подготовил разъяснения для пассажиров.

Напомним, движение транспорта по мостовому комплексу "Южный" во время проведения ремонтных работ будет ограничено. Пассажиров будут высаживать в поселке Толевый около 
10 апреля 2017, 02:54
Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес

Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес

В Самаре на улице Мичурина в районе площади Памяти образовалась яма, сообщил очевидец в социальной сети. Пользователь также опубликовал фото автомобильных колес, которые были пробиты из-за провала асфальта, образовавшегося на проезжей части. По его сообщению от 10 апреля, колеса пришлось 
10 апреля 2017, 02:29
Появилось расписание электричек на время ремонта Южного моста в Самаре

Появилось расписание электричек на время ремонта Южного моста в Самаре

Самарская пригородная пассажирская компания опубликовала расписание дополнительных электричек. Их запустят с 11 апреля в связи с началом ремонта Южного моста.

Напомним, для легкового транспорта на мосту оставят по одной полосе движения в каждом направлении. Новые транспортные схемы для грузового 
10 апреля 2017, 11:00
Кинотеатр «Шипка» могут открыть уже осенью: фото

Кинотеатр «Шипка» могут открыть уже осенью: фото

В Сети появились эскизы для проекта по ремонту кинотеатра «Шипка». Как уже сообщалось ранее, инвестор планирует открыть в здании, простроенном в 1975 году, четыре кинозала. На первом этаже предполагается разместить развлекательный центр. На втором этаже проведут перепланировку. Будут организованы пандусы 
10 апреля 2017, 06:58
Появилась новая транспортная схема на время ремонта Южного моста и «Авроры»

Появилась новая транспортная схема на время ремонта Южного моста и «Авроры»

Мэрия Самары опубликовала новую транспортную схему на время ремонта Южного моста и путепровода «Аврора». Несущие конструкции сооружений, дорогу, тротуары, мостовое полотно и пролетные строения планируют отремонтировать до 1 ноября 2017 года. Сейчас идут подготовительные работы. В середине следующей недели движение 
7 апреля 2017, 09:11
Проезд по новому тоннелю на Московском шоссе откроют в сентябре, есть фото

Проезд по новому тоннелю на Московском шоссе откроют в сентябре, есть фото

Открыть проезд по тоннелю на Московском шоссе в районе пересечения с проспектом Кирова планируют в сентябре 2017 года. Движение будет осуществляться по временной схеме после согласования с Госавтоинспекцией. Осенью там же установят самолет «Ил-2». По проспекту Кирова через новую развязку 
24 марта 2017, 02:00
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