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Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 09:38
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Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 07:11
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Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре
7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров …
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7 марта 2018, 07:00
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Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина
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7 марта 2018, 06:09
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Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре
В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям …
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8 марта 2018, 08:34
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К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары
Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.
«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная …
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7 марта 2018, 04:22
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Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары
В Самаре до 20 мая планируют отремонтировать фасады двухсот домов, расположенных в историческом центре города, сообщил глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов, передает пресс-служба мэрии. По словам чиновника, ремонты фасадов проводятся в рамках программы Фонда капитального ремонта, за счет средств …
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6 марта 2018, 10:39
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Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре
Российский футбольный союз официально озвучил дату проведения матча ¼ финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Встреча состоится 4 апреля на стадионе «Металлург» в Самаре.
Напомним, футбольный поединок был должен состояться еще 28 февраля, однако этому помешала погода. Температура воздуха …
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6 марта 2018, 08:43
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Болельщикам вернут деньги за билеты на февральский матч в Самаре
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2 марта 2018, 11:20
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Названы место и возможная дата перенесенной игры «Крылья Советов» - «Спартак»
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1 марта 2018, 10:41
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Матч четветьфинала Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» перенесен из-за мороза в Самаре
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28 февраля 2018, 06:13