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Материалы по теме:

Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре

Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре

Генеральный директор московского театра «Современник» отреагировал на скандал со срывом спектакля в Самаре. По его словам, труппа вернется в столицу в пятницу, и только после этого руководство приступит к разбирательству инцидента.

«Сам я не был на гастролях в Самаре. 
9 марта 2018, 09:38
Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре

Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре

Актер Михаил Ефремов отреагировал на скандальную новость о том, он вышел на сцену в Самаре в пьяном состоянии. Он категорически это отрицают и говорирт, что зрители просто «не догоняют».

«Якобы. Вот и всё. Якобы. Не догоняют», цитирует Ефремова сайт 
9 марта 2018, 07:11
Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров 
7 марта 2018, 07:00
Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Последний раз в нашем регионе он был 4 года назад - закладывал капсулу в основание строящегося стадиона, на котором грядущим летом должны пройти 6 матчей чемпионата мира по футболу. Сегодня президент провел сразу несколько рабочих встреч и даже успел поздравить 

7 марта 2018, 06:09
Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям 
8 марта 2018, 08:34
К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.

«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная 
7 марта 2018, 04:22
Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары

Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары

В Самаре до 20 мая планируют отремонтировать фасады двухсот домов, расположенных в историческом центре города, сообщил глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов, передает пресс-служба мэрии. По словам чиновника, ремонты фасадов проводятся в рамках программы Фонда капитального ремонта, за счет средств 

6 марта 2018, 10:39
Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре

Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре

Российский футбольный союз официально озвучил дату проведения матча ¼ финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Встреча состоится 4 апреля на стадионе «Металлург» в Самаре.

Напомним, футбольный поединок был должен состояться еще 28 февраля, однако этому помешала погода. Температура воздуха 

6 марта 2018, 08:43
Болельщикам вернут деньги за билеты на февральский матч в Самаре

Болельщикам вернут деньги за билеты на февральский матч в Самаре

В Самаре «Крылья Советов» сообщили о порядке возврата билетов на несостоявшийся матч с московским клубом «Спартак». Матч 1/4 финала Кубка России по футболу должны были сыграть 28 февраля на самарском стадионе «Металлург». Но игра не состоялась, по данным «КС», из-за 
2 марта 2018, 11:20
Названы место и возможная дата перенесенной игры «Крылья Советов» - «Спартак»

Названы место и возможная дата перенесенной игры «Крылья Советов» - «Спартак»

Появилась предварительная информация о месте и дате проведения перенесенного матча «Крылья Советов» - «Спартак» в 1/4 финала Кубка России по футболу. Напомним, игра была назначена на 28 февраля в Самаре на стадионе «Металлург». Но не состоялась – по данным «КС», 
1 марта 2018, 10:41
Матч четветьфинала Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» перенесен из-за мороза в Самаре

Матч четветьфинала Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» перенесен из-за мороза в Самаре

Матч четвертьфинала Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак», который должен был пройти в Самаре, перенесен. За час до встречи была замерена температура воздуха, и она составила -15 градусов. В этом случае матч можно было проводить только с согласия 

28 февраля 2018, 06:13
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