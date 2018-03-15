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Студент украл таксофон, чтобы сдать его на металлолом в Самарской области
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15 марта 2018, 12:25
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Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани
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15 марта 2018, 09:00
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Две пропавшие женщины из Самары попались на сбыте наркотиков в Оренбургской области
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15 марта 2018, 08:41
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Немецкий пекарь нашел на помойке 8 миллионов фальшивых евро
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14 марта 2018, 07:19
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Энергокризис в Подстепках: на местную управляющую компанию пожаловались в полицию
Компания «Самараэнерго» направила заявление в полицию Ставропольского района из-за долга местной управляющей компании. Энергетики требуют провести проверку в отношении ЖСК «Степной» из села Подстёпки. По версии заявителя, данная организация, которая до апреля 2017 года предоставляла коммунальные услуги жителям 75 домов, …
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14 марта 2018, 06:11
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100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью
Организаторы фестиваля рыбалки «Волжский трофей» выпустили отчетный фильм о мероприятии. Оно прошло 3 марта под Сызранью в районе полуострова «Комсомолец». В нем приняли участие около 100 рыбаков из Сызрани, Тольятти, Кузнецка и других близлежащих мест. Состязания проходили в нескольких дисциплинах: …
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14 марта 2018, 01:35
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18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани
13 марта в Сызрани произошел крупный пожар. Около 23:00 загорелся строящийся дом по адресу: улица Мельничная, 3. Пламя охватило двухскатную крышу. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.
Как сообщает «Маленькая Сызрань», на тушение пожара отправились 18 пожарных …
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14 марта 2018, 12:32
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Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани
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13 марта 2018, 01:36
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Ученые: тревожность помогает людям в опасных ситуациях
Ученые установили, что тревожность оказывает людям помощь в опасных ситуациях. Как показывают результаты исследований, человек способен распознавать сигналы, говорящие об угрозе. В соответствующем эксперименте участвовало 24 добровольца. Им демонстрировали картинки с изображениями незнакомцев, выражающих злость и страх. Некоторые фото отличались …
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29 декабря 2015, 04:12