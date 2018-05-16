1
24
39
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 11 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей

За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей

Охранять новый стадион «Самара Арена», на котором пройдут шесть матчей ЧМ-2018, в этом году будет фирма из Санкт-Петербурга, которой заплатят за это 38 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Торги прошли в форме закупки у единственного поставщика. Победителем 

16 мая 2018, 05:41
ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»

ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»

В Самаре городское трамвайно-троллейбусное управление просит автомобилистов «по возможности пропускать трамваи». Напомним, 16 мая на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» состоится третий тестовый матч, сыграют футбольные команды «Лада-Тольятти» и «Носта» из Новотроицка. Игра начнется в 18 часов. В районе стадиона 
16 мая 2018, 12:12
В Самаре 16 мая ограничат движение транспорта

В Самаре 16 мая ограничат движение транспорта

В Самаре в день третьего тестового матча на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена», в среду, 16 мая, ограничат движение транспорта. Сыграют ФК «Лада-Тольятти» и «Носта» (Новотроицк). Проезд на территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена», на личном автотранспорте будет запрещен. Автомобили, припаркованные 
15 мая 2018, 04:31
Движение трамваев 16 мая изменится в Самаре

Движение трамваев 16 мая изменится в Самаре

В Самаре в среду, 16 мая, состоится третий тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», сыграют футбольные команды «Лада – Тольятти» и «Носта» (Новотроицк). Игра начнется в 18 часов. Изменится работа трамвайных маршрутов. С 12:00 до 23:00 

15 мая 2018, 12:00
В этом году в два раза увеличат число топиарных фигур, установленных в Самаре

В этом году в два раза увеличат число топиарных фигур, установленных в Самаре

В Самаре полным ходом идут работы по высадке цветов. Сейчас основные усилия специалистов направлены на украшение гостевых маршрутов. Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов, там все готово уже на 75%. Полностью завершить работы планируется к 9 

7 мая 2018, 06:52
К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары

К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары

В Самаре в июне к ЧМ-2018 улицы города будут вымыты шампунем, сообщили чиновники мэрии. Коммунальщики уже перешли на летнее сожержание улично-дорожной сети. Каждый день на городские дороги выводят 16 единиц вакуумно-подметальной техники и 15 единиц поливочно-моечной. Для более эффективной очистки проезжей 

4 мая 2018, 03:01
Конкурс на проект новой очереди набережной объявят в Самаре

Конкурс на проект новой очереди набережной объявят в Самаре

В Самаре может появиться новая набережная. Соответствующий вопрос обсуждался 26 апреля на градостроительном совете. Планируется, что объект разместится между бассейном ЦСКА и улицей Вилоновской. Участники совета сошлись во мнении о необходимости проведения открытого конкурса по выбору лучшего проекта.

«Новую очередь набережной 

27 апреля 2018, 08:41
Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре

Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре

В Самаре 23 апреля возобновил свою работу Градостроительный совет региона. Его собрали на заседание впервые с 2014 года.

Градостроительный совет Самарской области последний раз собирался четыре года назад. Тогда орган практически не влиял на строительную политику в регионе и носил во 

25 апреля 2018, 12:01
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх