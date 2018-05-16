Территорию возле стадиона «Самара Арена» будет обслуживать за 60 миллионов рублей муниципальное предприятие «Благоустройство». Компания стала победителем соответствующего электронного аукциона, организованного областным «Управлением капитального строительства». Средства на оплату работ поступят из областного бюджета. Согласно техзаданию, победителю предстоит следить за чистотой на территории в границах Московского, Ракитовского и Волжского шоссе, а также улиц Ташкентской и Демократической. Подрядчик должен регулярно мыть дорожное полотно и тротуары, следить за состоянием дороги, поливать и стричь газоны, проводить обработку от насекомых и грызунов, убирать мусор. Срок действия контракта - до 30 июля. Объём работ - 72 гектара. То есть на каждый гектар во время мундиаля будет тратиться из бюджета около 425 тысяч рублей в месяц. Для сравнения: на всю Самару до 2020 года собираются направить по статье «благоустройство» порядка 1,5 миллиарда рублей. МП отвечает за территорию площадью в 7 тысяч гектаров. Это соответствует примерно 6 тысячам рублей за гектар. Таким образом, себестоимость мундиальной уборки окажется более чем в 70 раз выше.
|
За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей
|
16 мая 2018, 05:41
|
ТТУ просит водителей пропускать трамваи в день матча на «Самара Арене»
В Самаре городское трамвайно-троллейбусное управление просит автомобилистов «по возможности пропускать трамваи». Напомним, 16 мая на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» состоится третий тестовый матч, сыграют футбольные команды «Лада-Тольятти» и «Носта» из Новотроицка. Игра начнется в 18 часов. В районе стадиона …
|
16 мая 2018, 12:12
|
В Самаре 16 мая ограничат движение транспорта
В Самаре в день третьего тестового матча на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена», в среду, 16 мая, ограничат движение транспорта. Сыграют ФК «Лада-Тольятти» и «Носта» (Новотроицк). Проезд на территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена», на личном автотранспорте будет запрещен. Автомобили, припаркованные …
|
15 мая 2018, 04:31
|
Движение трамваев 16 мая изменится в Самаре
|
15 мая 2018, 12:00
|
В этом году в два раза увеличат число топиарных фигур, установленных в Самаре
|
7 мая 2018, 06:52
|
К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары
В Самаре в июне к ЧМ-2018 улицы города будут вымыты шампунем, сообщили чиновники мэрии. Коммунальщики уже перешли на летнее сожержание улично-дорожной сети. Каждый день на городские дороги выводят 16 единиц вакуумно-подметальной техники и 15 единиц поливочно-моечной. Для более эффективной очистки проезжей …
|
4 мая 2018, 03:01
|
Конкурс на проект новой очереди набережной объявят в Самаре
В Самаре может появиться новая набережная. Соответствующий вопрос обсуждался 26 апреля на градостроительном совете. Планируется, что объект разместится между бассейном ЦСКА и улицей Вилоновской. Участники совета сошлись во мнении о необходимости проведения открытого конкурса по выбору лучшего проекта.
«Новую очередь набережной …
|
27 апреля 2018, 08:41
|
Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре
|
25 апреля 2018, 12:01