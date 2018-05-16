С наступлением теплой погоды дети стали больше времени проводить на улицах. К сожалению, увеличилось и число ДТП с их участием, которые происходят в жилых зонах домов. Сразу два таких инцидента были зафиксированы накануне в Тольятти.
Первый случай произошел в дома №1 на бульваре Буденного. Там под колесами «Опеля» оказался 9-летний мальчик, выбежавший на дорогу. Спустя несколько часов, аналогичная авария случилась у дома №39 по улице Ворошилова. Ее участником стал 10-летний парнишка, которого сбила «ДЭУ Нексиа».
Несмотря на то, что оба наезда произошли по вине водителей, ГИБДД Тольятти просить родителей еще раз поговорить с детьми. Внутриквартальные дороги являются не менее опасными, чем трассы с оживленным движением. Ситуация усугубляется тем, что нередко дети появляются на дорогах внезапно, выбегая из-за припаркованных машин.
А водителям автомашин при движении в жилых зонах следует соблюдать предельную осторожность и двигаться со скоростью не более 20 км/час.
Отмечается, что с начала года уже 33 ребенка из Тольятти стали участниками различных аварий.
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