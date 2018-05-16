Самарские полицейские разыскали воспитанника одного из соучреждений Чапаевска. За помощью к стражам порядка обратился сотрудник организации. Он сообщил, что мальчик ушел несколько часов назад и больше не появляется.

В разговоре с правоохранителями сотрудники заведения пояснили, что у него есть склонность к …