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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Мужчину, из-за которого в ДТП погиб 4-летний ребенок, будут судить в Самарской области

Мужчину, из-за которого в ДТП погиб 4-летний ребенок, будут судить в Самарской области

В Самарской области завершено расследование уголовного дела, заведённого на мужчину, по вине которого в ДТП погиб его сын. Трагедия произошла 8 мая на 1125 километре трассы М-5.  30-летний мужчина ехал  с семьей на автомобиле «КИА» и пошел на обгон. Он 

16 мая 2018, 11:48
Водитель «десятки» протаранил опору ЛЭП в Смышляевке

Водитель «десятки» протаранил опору ЛЭП в Смышляевке

14 мая в Волжском районе Самарской области произошло ДТП. 47-летний водитель ВАЗ-21101 ехал в поселке Смышляевка по улице Центральная со стороны улицы Вяземская в направлений улицы Днепропетровская. Во время движения мужчина нарушил правила. Из-за этого легковушка врезалась в опору ЛЭП.

В 

15 мая 2018, 05:34
Двое детей выпали из окон в Самарской области

Двое детей выпали из окон в Самарской области

С начала года в Самарской области уже дважды дети выпадали из окон. Один такой случай был зафиксирован в Новокуйбышевске. Там ребенок погиб. Второй инцидент произошел 14 мая в Тольятти. С высоты четвертого этажа рухнул годовалый мальчик. С многочисленными травмами он 

15 мая 2018, 04:48
Жительница Швеции переименовала сына после опечатки в тату

Жительница Швеции переименовала сына после опечатки в тату

Удивительная история произошла с гражданкой Швеции. Йоханна Гизельхель Санстрем сделала себе татуировку с именем сына, но мастер допустил ошибку и мальчик «Кевин» превратился в «Келвина».

Женщина сначала очень расстраивалась, ведь для сведения рисунка нужно было пройти через множество не 
15 мая 2018, 03:55
В Тольятти из-под земли забил коммунальный фонтан высотой с многоэтажку

В Тольятти из-под земли забил коммунальный фонтан высотой с многоэтажку

15 мая в Тольятти начались испытания на гидравлических сетях. Вскоре после этого в городе произошла коммунальная авария. На улице Маршала Жукова забил гигантский фонтан. О размерах его можно судить хотя бы по тому факту, что столб воды можно было наблюдать 
15 мая 2018, 02:49
Полицейские нашли ребенка, который ушел из приюта в Чапаевске

Полицейские нашли ребенка, который ушел из приюта в Чапаевске

Самарские полицейские разыскали воспитанника одного из соучреждений Чапаевска. За помощью к стражам порядка обратился сотрудник организации. Он сообщил, что мальчик ушел несколько часов назад и больше не появляется.

В разговоре с правоохранителями сотрудники заведения пояснили, что у него есть склонность к 

15 мая 2018, 02:43
Улицу Лесную частично перекроют в Тольятти

Улицу Лесную частично перекроют в Тольятти

В Тольятти перекроют движение на одной из дорог. Ограничения коснутся участка улицы Лесной от Комсомольской до Карла Маркса. С 17:00 15 мая до 17:00 17 мая там будут проводиться работы по ремонту дорожного полотна.

В связи с перекрытием будет немного изменена 

15 мая 2018, 01:04
Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области

Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области

В Самарской области в понедельник, 14 мая, в ДТП погиб лишенный прав водитель. Авария произошла в 8:50 в районе 30 километра автодороги Урал – Муханово. В полиции предоставили фото с места происшествия. Легковой автомобиль «Лада Приора», ехавший со стороны Красного 

15 мая 2018, 10:51
Годовалый малыш упал с 4 этажа жилого дома в Тольятти

Годовалый малыш упал с 4 этажа жилого дома в Тольятти

В Тольятти в понедельник, 14 мая, около 20 часов, по предварительным сведениям, с четвертого этажа жилого дома упал годовалый малыш. Инцидент произошел в Автозаводском районе на улице Революционной. Об этом со ссылкой на оперативные структуры сообщает «Волга-Ньюс». В результате 

15 мая 2018, 09:30
Мотоциклист получил серьезную травму в ДТП с «Тойота» в Самаре

Мотоциклист получил серьезную травму в ДТП с «Тойота» в Самаре

Сегодня, 14 мая, вечером в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Около 18:00 35-летний водитель ехал на автомобиле «Тойота» по Ташкентской со стороны Московского шоссе.
 
При повороте на улицу Тополей автомобилист не уступил дорогу мотоциклу, который двигался во 
14 мая 2018, 10:26
Появилось расписание скоростного речного маршрута Самара – Тольятти

Появилось расписание скоростного речного маршрута Самара – Тольятти

В Самаре в субботу, 18 мая, отроется скоростной речной маршрут в Тольятти. Пассажиров будут перевозить на скоростном судне «Восход». Время в пути – 2 часа 25 минут. Первый теплоход из Самары отправится по Волге в Тольятти в 7:45. В пути 
14 мая 2018, 04:53
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