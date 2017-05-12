10
46
50
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 12 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ремонтные работы на Волжском проспекте начнутся с 15 мая

Ремонтные работы на Волжском проспекте начнутся с 15 мая

Дорожное полотно на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга» в Самаре вскроют не 12 мая, как было объявлено, а 15 мая. Как сообщает «Предприятие тепловых сетей», ремонт тепловой камеры, которая расположена под дорогой, перенесен по просьбе администрации г.о.Самара. В понедельник 

12 мая 2017, 10:15
В блогах: Ветряная мельница в Бариновке

В блогах: Ветряная мельница в Бариновке

Блогер Алексей Авдейчев рассказал про старую ветряную мельницу в селе Бариновка Нефтегорского района. "Она была построена в 1848 году. Это, пожалуй, единственный подобный объект, сохранившийся на территории Самарской области. Мельница была построена землевладельцем Петром Артамовым. Считается, что часть жерновов привезли 

12 мая 2017, 06:14
В блогах: Скорая помощь в Самаре

В блогах: Скорая помощь в Самаре

Блогер usbo поделился "крайне неудачным опытом вызова скорой помощи в Самаре". "У нас заболел ребенок. Чтобы вызвать скорую, потребовалось целых 45 минут набирать разные номера, звоня без перерыва. Совершили в общей сложности 150 звонков. По номеру 103 через 2,5 минуты автоответчик 

12 мая 2017, 05:21
Оставили без сладкого: В Самаре уничтожили более тонны вафель

Оставили без сладкого: В Самаре уничтожили более тонны вафель

Кондитерский комбинат «Услада» не смог вывести в Азербайджан 1 тонну 250 килограммов  вафель «Хуторок сказок». Как выяснилось на Самарской таможне, компания незаконно использовала товарные знаки, принадлежащие фабрике «АККОНД» из Чебоксар. То есть этикетка кондитерских изделий, произведенных ООО «Услада» почти полностью повторяет 

12 мая 2017, 02:40
«Курара» снова отказали

«Курара» снова отказали

9-й апелляционный суд подтвердил отказ в иске тольяттинской компании «Профессиональные системы «Курара» к интернет-холдингу «Рамблер».
12 мая 2017, 01:53
Саратовцы заработают на раскопках самарской крепости 11 млн. 700 тыс. рублей

Саратовцы заработают на раскопках самарской крепости 11 млн. 700 тыс. рублей

В Самаре поисками старой крепости на Хлебной площади займется саратовский «Научно-исследовательский центр по сохранению культурного наследия» за 11 млн 700 тысяч рублей. Областное агентство по сохранению историко-культурного наследия подвело итоги тендера по определению подрядчика, который займется археологическими исследованиями на объекте «Старая 

12 мая 2017, 01:38
Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России

Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России

Бывшая жена выходца из России получила рекордную компенсацию в Лондоне при разводе. Ей достались 453 миллиона фунтов стерлингов.
Бывшей супруге россиянина перейдет свыше 41% семейных активов. Как информирует Telegraph, это беспрецедентная сумма за всю историю бракоразводных процессов в Великобритании.
Как 

12 мая 2017, 12:13
В Самаре оштрафовали товарища Сталина

В Самаре оштрафовали товарища Сталина

Ленинский районный суд постановил оштрафовать на 10 тысяч рублей 1-го секретаря самарского горкома КПРФ Дамира Сталина. Ранее он носил фамилию Биктагиров. Товарища Сталина признали виновным в нарушении порядка проведения демонстрации.
Служители Фемиды решили, что 1 мая на площади имени Куйбышева 

12 мая 2017, 11:57
Самарчанку арестовали за 600-тысячный долг детям

Самарчанку арестовали за 600-тысячный долг детям

Суд Железнодорожного района приговорил нерадивую мать к 5 суткам административного ареста. Самарчанка задолжала по алиментам детям, оставшимся на попечении у ее старшей сестры, 600 000 рублей.
Платить женщина не торопилась. Сначала приставы составили на нее административный протокол. Далее суд назначил 

11 мая 2017, 04:15
Директор ОАО «АвтоВАЗагрегат» ответит за долги перед рабочими

Директор ОАО «АвтоВАЗагрегат» ответит за долги перед рабочими

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела в отношении Виктора Козлова. Его обвиняют в невыплате зарплаты и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с июня по декабря 2015 года топ-менеджер имел деньги на счетах организации, чтобы платить зарплату, но тратил 

12 апреля 2017, 07:26
Личные долги самарских VIP-персон теперь можно приобрести на аукционе

Личные долги самарских VIP-персон теперь можно приобрести на аукционе

Необычные сообщения о проведении процедуры опубликовало Агентство по страхованию вкладов. Госкорпорация, как конкурсный управляющий банков «Волга-Кредит» и «Приоритет», распродает с дисконтом имущество организаций, а также права требований к почти 100 юридическим и 150 физическим лицам.

В списках много известных компаний и 

10 апреля 2017, 03:59
О самарских фирмах с крупными долгами за воду узнают все банки

О самарских фирмах с крупными долгами за воду узнают все банки

В Самаре банки внесут должников за воду в список неблагонадежных клиентов. Еще один метод воздействия на злостных неплательщиков решили применить коммунальные службы города. Они направили черный список организаций в банки региона. В базу попали юрлица, систематически задерживающие оплату услуг водоснабжения 

28 марта 2017, 04:49
У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов

У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов

Судебные приставы арестовали дорогой автомобиль тольяттинца, задолжавшего деньги банку. По данным ведомства, в прошлом году мужчина взял кредит под залог автомобиля – иномарки Toyota Land Cruizer. Однако ссуду в положенном объеме и в соответствии с графиком не погашал. У мужчины 

24 марта 2017, 01:39
Лишение прав убедило самарца заплатить 110 000 рублей по алиментам

Лишение прав убедило самарца заплатить 110 000 рублей по алиментам

Житель Самарской области вернул долги по алиментам, после того как узнал о «заморозке» водительских прав.

Алексей З. задолжал алименты на содержание своего ребенка. Общая сумма долга составила около 110 000 рублей. По решению суда он должен был платить четверть от своего дохода 

8 августа 2016, 03:52
Долги по алиментам в Самарской области составляют 150 млн рублей

Долги по алиментам в Самарской области составляют 150 млн рублей

На первое июня у судебных приставов Самарской области насчитывалось примерно 5500 исполнительных производств. Их фигурантам из-за долгов грозит «блокировка» водительских прав. Более 1800 должников являются неплательщиками алиментов. Они задолжали 150 миллионов рублей.
 
Представители ведомства отмечают, что за первые пять 

6 июня 2016, 11:19
Самарца лишили водительских прав из-за долга по алиментам

Самарца лишили водительских прав из-за долга по алиментам

Житель Красноярского района Евгений С. задолжал своему ребенку почти 80 тысяч рублей. Чтобы побудить отца - неплательщика алиментов выполнить свои обязанности, судебные приставы ограничили его в праве управлять автотранспортом.

«После чего должник оплатил свой долг в полном объеме. Исполнительное производство было 

12 мая 2016, 05:00
Самарского бизнесмена приговорили к общественным работам за штраф в 300 рублей

Самарского бизнесмена приговорили к общественным работам за штраф в 300 рублей

Директора одной из самарских фирм приговорили к обязательным работам за неуплату административного штрафа в размере 300 рублей, сообщает областное управление федеральной службы судебных приставов. Коммерсанта оштрафовали за мелкое нарушение. Мужчина штраф проигнорировал. В итоге, судьи решили наказать неплательщика обязательными работами 

6 мая 2016, 05:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна