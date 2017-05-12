15 мая 2017 года в 10:00 по адресу: г. Самара, ул. Никитинская д. 30 три женщины - должницы по алиментам, будут заниматься уборкой территории Железнодорожного района. Им было назначено наказание в виде обязательных работ сроком от 80 до 200 часов. Женщины накопили долги перед своими детьми в среднем около 870 тысяч рублей.
За исполнением решения суда будет следить пристав-исполнитель. Ему придется еженедельно обращаться в коммунальную компанию для проверки того, как проходят обязательные работы.
Напомним, что 15 июля 2016 года вступили в законную силу изменения, которые ввели административную ответственность за неуплату алиментов по ст. 5.35.1 КоАП РФ. По данным Управления Федеральной службы судебных приставов на исполнении на данный момент находится 10 990 исполнительных производств по взысканию алиментов на общую сумму 818 миллионов рублей.
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