Чувашский суд разрешил заключенному не сводить татуировки с нацистской свастикой



Скандальное судебное решение было вынесено несколько недель назад. Заключенного, … Верховный суд Чувашии отменил решение Чебоксарского райсуда, которое обязывало заключенного одной из колоний самостоятельно удалить татуировки со свастикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правозащитную организацию «Агора».Скандальное судебное решение было вынесено несколько недель назад. Заключенного,