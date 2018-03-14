В Самаре 22-летний парень предстанет перед судом по обвинению в экстремистских призывах и разжигании вражды на национальной почве. По версии следствия в 2014-2015 годы молодой человек публиковал в Интернете экстремистские тексты и видео. В этих материалах эксперты установили «психолингвистические признаки призывов к осуществлению террористической деятельности и оправдания терроризма». Уголовное дело передано в Приволжский окружной военный суд, сообщили в региональном управлении СК России.
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Чувашский суд разрешил заключенному не сводить татуировки с нацистской свастикой
Верховный суд Чувашии отменил решение Чебоксарского райсуда, которое обязывало заключенного одной из колоний самостоятельно удалить татуировки со свастикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правозащитную организацию «Агора».
Скандальное судебное решение было вынесено несколько недель назад. Заключенного, …
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13 марта 2018, 10:20
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СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани
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13 марта 2018, 11:47
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Ревнивая жена устроила похищение любовницы мужа в Пензе
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12 марта 2018, 10:59
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Самарский областной суд не удовлетворил жалобу Александра Кирилина
Самарский областной суд отказал Александру Кирилину в удовлетворении апелляционной жалобы. Он пытался оспорить решение об отстранении его от должности гендиректора РКЦ «Прогресс».
Напомним, в феврале Кирилин стал фигурантом уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Предприятие временно возглавил заместитель …
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12 марта 2018, 05:15
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Взятку в 400 тысяч рублей пытались дать полицейскому из Самары
В Самаре полицейский отказался от крупной взятки. Подозреваемый в покушении на дачу взятки задержан. Сумма незаконного вознаграждения должна была составить 400 тысяч рублей «за дачу указаний о непривлечении к уголовной ответственности подозреваемого по делу о мошенничестве», указано в сообщении СУ …
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12 марта 2018, 12:05
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СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой
Появилась официальная информация о ЧП на нефтепроводе под Самарой. Следственный комитет начал проверку по факту отравления парами сероводорода троих человек. Люди пострадали 10 марта «при ликвидации порыва нефтепровода», расположенного в Красноярском районе Самарской области. По данным следователей, трое рабочих потеряли …
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12 марта 2018, 10:11
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На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал минтранс Самарской области заплатить штраф в 50 тысяч рублей за нарушения, допущенные при строительстве Фрунзенского моста. На действия чиновников пожаловалось Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами.
Так …
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7 марта 2018, 01:58
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СК начал проверку по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре
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1 марта 2018, 03:46
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За экстремистские высказывания в соцсети житель Тольятти получил полгода условно
В Автограде вынесен приговор 26-летнему тольяттинцу Илье Федотову.
В октябре 2012 года молодой человек пришел в компьютерный клуб и разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» текст с оскорблениями по национальному признаку, сообщили в прокуратуре Самарской области.
Суд признал Федотова …
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20 августа 2014, 09:47
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19-летний житель Самарской области осужден за экстремистские высказывания в соцсети
Сотрудники ФСБ установили личность пользователя, который под псевдонимом Миша Мороз размещал в социальной сети «ВКонтакте» изображения и высказывания экстремистской направленности. 19-летний житель Новокуйбышевска Михаил Дзюба признан виновным в разжигании ненависти и унижении человеческого достоинства в отношении представителей народов Северного Кавказа, …
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24 июля 2014, 10:14