690 исков на общую сумму в 4 миллиарда 679 миллионов рублей предъявлено должникам "ФИА-Банка". Об этом говорится в отчете конкурсного управляющего, опубликованного на сайте "Агентства по страхованию вкладов". При этом судами было удовлетворено 662 заявления на 3 миллиарда 232 миллиона рублей. В документе отмечено, что в ходе самого конкурсного производства было предъявлено 18 исков почти на 30 миллионов рублей, а в конкурсную массу Банка поступило 5 миллионов 700 тысяч. Кроме того, управляющий занимается выявлением сделок, заключенных кредитным учреждением и имеющих признаки недействительности. По состоянию на 1 декабря прошлого года балансовая стоимость нереализованного имущества "ФИА-Банка" составляла чуть менее 18.5 миллиардов рублей. Полная инвентаризация продолжается до сих пор. Напомним, "ФИА-Банк" лишился лицензии 8 апреля прошлого года, а признан банкротом 4 июля. Его основным бенефециаром был тольяттинский бизнесмен Александр Носорев.
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Вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей
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12 декабря 2016, 10:55
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Заведено уголовное дело о хищении почти 27 миллионов рублей из "Фиа-банка"
Накануне стало известно, что тольяттинские полицейские завели уголовное дело о хищении почти 27 миллионов рублей из "Фиа-банка". Статья - "мошенничество в особо крупном размере". По данным прокуратуры автограда, деньги вывел некий предприниматель, находившийся в сговоре с сотрудниками кредитного учреждения.
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7 декабря 2016, 12:17
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Клиенты лопнувших банков смогут требовать деньги через портал госуслуг
Агентство по страхованию вкладов предложило законодательно разрешить кредиторам и вкладчикам рухнувших банков подавать заявления о возмещении денежных средств через портал госуслуг. В письме, направленном в правительство России, АСВ аргументирует инициативу резким ростом обращений граждан. Если в 2015 году госкорпорация ежемесячно …
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6 октября 2016, 05:47
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333 вкладчика требуют от «Эл банка» 216 млн рублей
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29 августа 2016, 03:55
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ФИА-Банк банкрот
Арбитражный суд Самарской области в понедельник удовлетворил заявление Центробанка о признании банкротом Тольяттинского Фиа-Банка. Конкурсным управляющим назначена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).
Как уже сообщала «ТЕРРА», с 8 апреля регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «ФИА-Банка». В кредитное …
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5 июля 2016, 04:29
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ЦБ заподозрил «ФИА-Банк» в денежных махинациях
Информация о подозрительных операциях тольяттинского «ФИА-Банка» направлена Банком России в правоохранительные органы – Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет России.
Установлено, что существенная часть кредитов на общую сумму не менее пяти с половиной миллиардов рублей была предоставлена «ФИА-Банком» лицам и …
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26 мая 2016, 02:49
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В «ФИА-Банке» исчезло 7,4 млрд рублей
В балансе «ФИА-Банка» обнаружили огромную дыру. Как сообщает «Вестник Банка России», размер активов тольяттинского кредитного учреждения на момент отзыва лицензии составлял 10 миллиардов рублей, а объем обязательств превышал 17 миллиардов 400 миллионов. При этом, как указывалось в отчетах самого банка, …
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11 мая 2016, 05:16
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4 миллиарда для вкладчиков "ФИА-Банка"
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26 апреля 2016, 06:41
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Продолжается распродажа имущества Волжского социального банка
Российское Агентство по страхованию вкладов объявило повторные торги по распродаже имущества Волжского социального банка с дисконтом 10%. На продажу выставлено 43 лота общей стоимостью примерно 275 миллионов рублей - это ценные бумаги банка, недвижимое имущество, автомобили и мебель. Напомним, Банк России …
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3 июля 2015, 11:49
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Выплаты пострадавшим вкладчикам банка "Волга-Кредит" начнутся уже на этой неделе
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24 марта 2015, 12:12
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Агентство по страхованию вкладов планирует приступить к страхованию ответственности участников рынка ценных бумаг
Об этом на прошлой неделе сообщил участникам 9-й ежегодной конференции для СМИ, организованной ОАО «Альфа-Банк», Юрий Исаев, генеральный директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». «Уже с 1 января 2015 года начинается работа системы гарантирования пенсионных накоплений, число участников потенциальных …
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8 декабря 2014, 12:57
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Банк «Солидарность» получит 6 млрд рублей от ЦБ и Агентства по страхованию вкладов
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2 декабря 2013, 12:08