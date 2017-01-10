Вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов, вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей. Имеются в виду средства на депозитах, превышающие 1 млн 400 тысяч рублей и, соответственно, не покрывающиеся страховкой. …