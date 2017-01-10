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Бункер S

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Материалы по теме:

Вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей

Вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей

Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов, вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей. Имеются в виду средства на депозитах, превышающие 1 млн 400 тысяч рублей и, соответственно, не покрывающиеся страховкой. 

12 декабря 2016, 10:55
Заведено уголовное дело о хищении почти 27 миллионов рублей из

Заведено уголовное дело о хищении почти 27 миллионов рублей из "Фиа-банка"

Накануне стало известно, что тольяттинские полицейские завели уголовное дело  о хищении почти 27 миллионов рублей из "Фиа-банка". Статья -  "мошенничество в особо крупном размере". По данным прокуратуры автограда, деньги вывел некий  предприниматель, находившийся в сговоре с сотрудниками кредитного учреждения.
По 

7 декабря 2016, 12:17
Клиенты лопнувших банков смогут требовать деньги через портал госуслуг

Клиенты лопнувших банков смогут требовать деньги через портал госуслуг

Агентство по страхованию вкладов предложило законодательно разрешить кредиторам и вкладчикам рухнувших банков подавать заявления о возмещении денежных средств через портал госуслуг. В письме, направленном в правительство России, АСВ аргументирует инициативу резким ростом обращений граждан. Если в 2015 году госкорпорация ежемесячно 

6 октября 2016, 05:47
333 вкладчика требуют от «Эл банка» 216 млн рублей

333 вкладчика требуют от «Эл банка» 216 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало отчет о ходе конкурсного производства в тольяттинском «Эл банке».
По данным АСВ, по состоянию на начало августа требование вернуть деньги предъявили 333 заявителя на общую сумму 216 миллионов рублей. Дата закрытия реестра - 5 

29 августа 2016, 03:55
ФИА-Банк банкрот

ФИА-Банк банкрот

Арбитражный суд Самарской области в понедельник удовлетворил заявление Центробанка о признании банкротом Тольяттинского Фиа-Банка. Конкурсным управляющим назначена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Как уже сообщала «ТЕРРА», с 8 апреля регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «ФИА-Банка». В кредитное 

5 июля 2016, 04:29
ЦБ заподозрил «ФИА-Банк» в денежных махинациях

ЦБ заподозрил «ФИА-Банк» в денежных махинациях

Информация о подозрительных операциях тольяттинского «ФИА-Банка» направлена Банком России в правоохранительные органы – Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет России.

Установлено, что существенная часть кредитов на общую сумму не менее пяти с половиной миллиардов рублей была предоставлена «ФИА-Банком» лицам и 
26 мая 2016, 02:49
В «ФИА-Банке» исчезло 7,4 млрд рублей

В «ФИА-Банке» исчезло 7,4 млрд рублей

В балансе «ФИА-Банка» обнаружили огромную дыру. Как сообщает «Вестник Банка России», размер активов тольяттинского кредитного учреждения на момент отзыва лицензии составлял 10 миллиардов рублей, а объем обязательств превышал 17 миллиардов 400 миллионов. При этом, как указывалось в отчетах самого банка, 
11 мая 2016, 05:16
4 миллиарда для вкладчиков

4 миллиарда для вкладчиков "ФИА-Банка"

4 миллиарда 400 миллионов рублей уже выплачено вкладчикам АО "ФИА-Банк". Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов. Эта сумма составляет 28% от всех средств, на которые претендуют частные клиенты тольяттинского кредитного учреждения. Всего АСВ должно перечислить им 15 миллиардов 700 

26 апреля 2016, 06:41
Продолжается распродажа имущества Волжского социального банка

Продолжается распродажа имущества Волжского социального банка

Российское Агентство по страхованию вкладов объявило повторные торги по распродаже имущества Волжского социального банка с дисконтом 10%. На продажу выставлено 43 лота общей стоимостью примерно 275 миллионов рублей - это ценные бумаги банка, недвижимое имущество, автомобили и мебель. Напомним, Банк России 
3 июля 2015, 11:49
Выплаты пострадавшим вкладчикам банка

Выплаты пострадавшим вкладчикам банка "Волга-Кредит" начнутся уже на этой неделе

Об этом в своем "твиттере" в ответ на вопрос корреспондента "ТЕРРЫ" сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Речь идет о сумме в 3 миллиарда рублей. Число пострадавших вкладчиков - почти 3 тысячи. Напомним, в середине марта анонсировалось создание при Агентстве по 
24 марта 2015, 12:12
Агентство по страхованию вкладов планирует приступить к страхованию ответственности участников рынка ценных бумаг

Агентство по страхованию вкладов планирует приступить к страхованию ответственности участников рынка ценных бумаг

Об этом на прошлой неделе сообщил участникам 9-й ежегодной конференции для СМИ, организованной ОАО «Альфа-Банк», Юрий Исаев, генеральный директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». «Уже с 1 января 2015 года начинается работа системы гарантирования пенсионных накоплений, число участников потенциальных 

8 декабря 2014, 12:57
Банк «Солидарность» получит 6 млрд рублей от ЦБ и Агентства по страхованию вкладов

Банк «Солидарность» получит 6 млрд рублей от ЦБ и Агентства по страхованию вкладов

Банк «Солидарность» получит 6 млрд рублей от ЦБ РФ и Агентства по страхованию вкладов. При этом произойдет смена собственников банка. Об этом в ходе своего визита в Самару сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Сухов (на фото). В Центробанке он курирует 

2 декабря 2013, 12:08
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