В 2017 году специалистами “Самарских коммунальных систем” было заменено 525 крышек водопроводных и канализационных люков.
Часть крышек ломаются и деформируются от повышенной нагрузки или в связи с истечением периода срока службы. Но со слов коммунальщиков, проблема большей части открытых колодцев связана с воровством крышек от люков.
На данный момент в Самаре на обслуживании “СКС” стоит более 72 000 канализационных и водопроводных колодцев. Представители компании каждый год осенью награждают неравнодушных граждан, которые сообщают об открытых колодцах. Ведь благодаря своевременно поступившей информации специалистам “Самарских коммунальных систем” вовремя удается закрыть люки.
Телефоны диспетчерской службы “СКС”: 334-75-12 и 336-86-51.
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