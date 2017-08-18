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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 августа 2017г 
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Мундиаль превыше всего: в Самаре канализационные люки раскрасили под футбольные мячи

Мундиаль превыше всего: в Самаре канализационные люки раскрасили под футбольные мячи

По информации "Самарских коммунальных систем", подобную футбольную окраску уже получили 16 люков.
 
"Мундиальные" крышки люков канализации появились на газонах по улице Красноармейской, сообщают в СКС. Сами крышки раскрашены под мячи, а горловины колодцев для укрепления выложены камнями.

В 
5 августа 2017, 05:44
За стоки недостроенной «Самара-Арены» уже переплатили 2,5 млн рублей

За стоки недостроенной «Самара-Арены» уже переплатили 2,5 млн рублей

Почти 5-километровый коллектор для сточных вод со стадиона «Самара-Арена» должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре текущего года. Счётная палата Самарской области установила, что у чиновников отсутствуют правоустанавливающие документы на 20 из 86 земельных участков, по которым будут пролегать трубы. 

2 июня 2017, 02:47
В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

Это связано со строительством ливневой канализации, сообщает мэрия областного центра. Ограничение будет действовать на участке от Авроры до дома № 13 на Заводском шоссе ежедневно до 10 июня с 22:00 до 6:00.
В связи ограничением движения автомобилистам рекомендуется заранее выбирать 

10 мая 2017, 10:22
В Сызрани 10-летний мальчик упал в канализационный колодец, есть фото

В Сызрани 10-летний мальчик упал в канализационный колодец, есть фото

В сети появились фотографии с места происшествия в Сызрани. 10-летний ребенок провалился в открытый канализационный колодец. Он был скрыт под лужей. Инцидент произошел в субботу, 25 февраля. По словам очевидцев, мальчик успел зацепиться за край колодца и смог выбраться.
27 февраля 2017, 02:34
В Самаре на Революционной произошла утечка из канализации

В Самаре на Революционной произошла утечка из канализации

В понедельник, 23 января, в Самаре произошла коммунальная авария - излив канализации на улице Революционной, пишет блогер Наталья Ширяева.  

По словам коммунальщиков, чтобы прочистить канализационный колодец, необходимо открыть два соседних и работать через них. «Однако один соседний 
23 января 2017, 01:26
Самарские коммунальщики посчитали закатанные в асфальт колодцы

Самарские коммунальщики посчитали закатанные в асфальт колодцы

В Самаре за 10 месяцев текущего года почти 120 канализационных колодцев закатали в асфальт или засыпали строительным мусором, пожаловались представители компании «Самарские коммунальные системы». Для обнаружения утерянных объектов инфраструктуры организация вынуждена нанимать сторонних специалистов с металлоискателями. Для прочистки каналов в 

1 ноября 2016, 05:08
В Саратовской области женщина погибла, упав в колодец с водой, есть фото

В Саратовской области женщина погибла, упав в колодец с водой, есть фото

Трагедия произошла в выходные в Новокузнецке. Как сообщают региональные СМИ, все случилось буквально на глазах местных жителей.
В полдень спасателям поступил звонок от свидетелей этого инцидента. Они рассказывали, что женщина несколько минут сидела на краю колодца и неожиданно упала в 

4 июля 2016, 10:07
В Тольятти автоледи провалилась в колодец прямо в своем дворе, есть фото

В Тольятти автоледи провалилась в колодец прямо в своем дворе, есть фото

Произошло все вчера, 19 марта, во дворе одного из домов по улице Ярославская в Комсомольском районе. Как передают в группе «Подслушано у водителей. Тольятти. Самара» соцсети «ВКонтакте», утром девушка не заметила под выпавшим снегом люк колодца, наехала на него 
20 марта 2016, 12:00
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