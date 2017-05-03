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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Аэропорт «Курумоч» вошел в список хабов федерального значения

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Пассажиропоток вырос

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Причиной задержки вылета стал сильный туман в Самаре. Международный аэропорт "Курумоч" 5 марта работал по фактической погоде. Видимость на 
6 марта 2016, 10:33
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