Ограничение на выезд наложено судебными приставами за неплатежи на сумму свыше 10 тысяч рублей. Долги "невыездных" граждан превышают 5 миллиардов рублей.
В майские праздники у них есть уникальная возможность за 3 часа вычеркнуть себя из "черного списка" и отправиться за рубеж. До 9 мая включительно в аэропорту "Курумоч" проходит акция "В отпуск - без долгов!". В эти дни сотрудники федеральной службы дежурят здесь круглые сутки и могут на месте снять с туриста ограничение на вылет. "Должник оплачивает, предоставляет соответствующие документы приставу и он уже выносит постановление об отмене запрета в праве выезда за пределы России. Если обычно процедура снятия запрета занимает до 10 дней, то в рамках этой акции - от 3 часов", - рассказывает пресс-секретарь УФССП РФ по Самарской области Аполлинария Швед.
Проверить есть ли у тебя долги, можно через "Банк данных исполнительных производств" на сайте федеральной службы приставов или соответствующее мобильное приложение. С помощью этих же сервисов можно погасить задолженность. Чтобы не остаться без долгожданного отпуска, госслужащие советуют заранее решить денежный вопрос.
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