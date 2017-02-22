Минюст России подготовил проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, расширяющих систему поощрения в колониях. Право на дополнительные просмотры фильмов получат осужденные, которые в ближайшее время должны "выйти на волю". Поход в кинотеатр будет осуществляться под конвоем. В ведомстве считают, новый воспитательный подход станет частью программы по исправлению человека и поможет его социализации.
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В самарских колониях выпустят товаров на 200 млн рублей
Заключенные исправительных учреждений Самарской области выпустят в 2017 году продукцию на 200 млн рублей. Это в 2,5 раза больше показателя прошлого года, говорится в сообщении регионального управления ФСИН. В частности, муниципальное предприятие "Благоустройство" заказало в 15-й колонии пошив летних и …
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7 февраля 2017, 04:23
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Принят закон о применении силы к арестантам
В России принят закон, регламентирующий применение силы сотрудниками Федеральной службы исполнения наказания. Теперь использовать последние аргументы можно не только в отношении заключенных, но и тех, кто находится под домашним арестом или отбывает обязательные работы. Расширен и перечень спецсредств. Например, можно …
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30 декабря 2016, 02:12
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Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии
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29 декабря 2016, 03:00
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В тюрьмах России введут биометрию
В российских тюрьмах и колониях появится биометрия. Пройти через контрольный пункт можно будет только по отпечатку пальца. Специальная программа автоматически сравнит данные с изображениями в базе пенитенциарного учреждения. Таким образом Федеральная служба исполнения наказаний намерена исключить возможные побеги заключенных. В …
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31 октября 2016, 02:16