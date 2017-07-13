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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Лицензия на риск: В Думе предложат лицензировать организаторов экстремальных видов отдыха

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В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы говорят: к отдыху 

13 июля 2017, 11:18
«Волчий билет»: Госдума разрешает не брать в полет потенциальных авиадебоширов

«Волчий билет»: Госдума разрешает не брать в полет потенциальных авиадебоширов

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, позволяющий авиакомпаниям не продавать билеты нарушителям. Об этом информируют российские агентства.
Документ подразумевает поправки в Гражданский кодекс РФ. Согласно им, авиакомпании получат возможность отказывать пассажирам в перелетах, если этого требует защита прав и законных 

13 июля 2017, 10:09
Лишат должности: За незаконное выделение земли на природных территориях чиновники поплатятся работой

Лишат должности: За незаконное выделение земли на природных территориях чиновники поплатятся работой

Для чиновников за незаконное использование земельных участков особо охраняемых природных территорий будут введены особые санкции. Соответствующий законопроект внесут в Государственную думу.
В частности, речь идет об административной ответственности. Преступившим закон чиновникам грозит штраф в размере от 40 тыс. до 50 

12 июля 2017, 05:25
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Защита от приставов: Депутаты предложили создать социальный банковский счет

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Речь идет о деньгах, выплачиваемых на возмещение вреда здоровью или в связи со 

11 июля 2017, 05:23
Железные нервы: Спокойно стригущий газон на фоне торнадо канадец стал звездой

Железные нервы: Спокойно стригущий газон на фоне торнадо канадец стал звездой

Канадец Теюнис Весселс, безмятежно стригущий газон на фоне торнадо, стал звездой СМИ и социальных сетей. Об этом рассказывают зарубежные информагентства.
Снимки сделала супруга Весселса - Сесилия. Как она отмечает, муж хорошо знал о торнадо, но абсолютно не переживал по этому 

5 июня 2017, 03:15
Опасная халява: В соцсетях появился вирус, маскирующийся под розыгрыш авиабилетов

Опасная халява: В соцсетях появился вирус, маскирующийся под розыгрыш авиабилетов

В социальных сетях распространяется опасный вирус, маскирующийся под розыгрыш билетов от авиакомпаний Air France, Emirates или «Аэрофлот». Как сообщают отечественные издания, пользователей призывают испытать судьбу и выиграть билет, а когда они переходят по ссылке, то троян похищает личные данные.
Французские 

5 июня 2017, 11:18
Коварство и любовь: Девушка заманила жителя Тольятти на свидание с ограблением

Коварство и любовь: Девушка заманила жителя Тольятти на свидание с ограблением

По горячим следам в Автограде полицейские распутали коварно организованное разбойное нападение. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в отдел полиции №24 Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что злоумышленники причинили 

15 мая 2017, 09:22
«АктивКапитал Банк» улучшил позиции в рейтинге самых дружелюбных банков

«АктивКапитал Банк» улучшил позиции в рейтинге самых дружелюбных банков

В начале мая на портале www.easyfinance.ru опубликован рейтинг самых дружелюбных банков в социальных сетях по итогам 1 квартала 2017 года. «АктивКапитал Банк» в этом рейтинге значительно улучшил свои позиции - вошел в ТОП-100 банков, заняв 85 место.   

При составлении рейтинга учитывалось 

11 мая 2017, 12:30
Проверка слуха: российские математики установили, как работает «сарафанное радио»

Проверка слуха: российские математики установили, как работает «сарафанное радио»

Специалисты из России определили принципы действия так называемого сарафанного радио. Детали соответствующего исследования появились на одном из научных порталов.
Ученые из Санкт-Петербурга создали программу, которая позволяет прогнозировать "вирусность" определенной информации, распространяющейся по соцсетям и среди мобильных операторов. Разработанная компьютерная модель 

4 мая 2017, 05:19
Россия выпустит «вечный диск» с объемом памяти в 1 Тб

Россия выпустит «вечный диск» с объемом памяти в 1 Тб

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Диск с объемом памяти в 1 Тб создается в лаборатории Фонда перспективных исследований. Он 

12 апреля 2017, 12:27
Российские физики открыли новый способ записи информации с использованием света

Российские физики открыли новый способ записи информации с использованием света

Физику из Санкт-Петербургского университета МФТИ Валентину Миличко с группой единомышленников удалось решить задачу, над которой на протяжении долгого времени бились ученые всего мира. Благодаря новому открытию, теперь квантовые свойства атомов и частиц можно использовать как сервер информации.
Суть нового способа 

9 марта 2017, 04:54
Британские ученые объяснили, как отличать фейковые и правдивые новости

Британские ученые объяснили, как отличать фейковые и правдивые новости

Британские ученые открыли способ выработать «иммунитет» на фальшивые новости у читателей посредством психологического воздействия. О разработках сотрудников Кембриджского университета рассказывает ВВС News.
Ученые утверждают, что для «иммунитета» людям требуются небольшие «дозы» дезинформации. Тогда они станут более критично относиться ко всем 

23 января 2017, 03:25
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