В Госдуму внесен законопроект о денежном взыскании за отказ удалять противоправную информацию в социальных сетях. Согласно документу, физлиц в этом случае будут наказывать штрафами от 3 до 5 млн рублей, юрлиц - от 30 до 50 млн. Речь идет о распространении недостоверных, незаконных и порочащих честь и достоинство сведений. Соответствующие поправки депутаты намерены прописать в Кодексе об административных правонарушениях. При подготовке радикального новшества использовался опыт Германии, заверяют авторы. Мера не предполагает создание какого-либо регулирующего органа - «следить за чистотой отношений внутри соцсетей будут сами ресурсы». Также не уточняется, каким образом будет проверяться правдивость публикаций.
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