Защита от приставов: Депутаты предложили создать социальный банковский счет В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий возможность открыть в банке особый социальный счет, на который невозможно наложить взыскание. Как поясняется, он будет предназначаться для средств, которые нельзя изъять.

Речь идет о деньгах, выплачиваемых на возмещение вреда здоровью или в связи со …