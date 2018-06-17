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Фото в блогах: «В «Лужниках» встретились два похожих друг на друга губернатора»

Фото в блогах: «В «Лужниках» встретились два похожих друг на друга губернатора»

Необычное фото выложил в «Твиттер» советник самарского губернатора Сергей Пименов. На открытии ЧМ-2018 в «Лужниках» он встретил Дмитрия Азарова в компании с нижегородским губернатором Глебом Никитиным. Оба возглавили свои области практически 
15 июня 2018, 10:37
100 тысяч болельщиков из 145 стран мира ожидают на ЧМ-2018 в Самаре

100 тысяч болельщиков из 145 стран мира ожидают на ЧМ-2018 в Самаре

В ближайший месяц в Самару приедут около 100 тысяч иностранцев из 145 стран мира. В Самарскую область уже прибыла команда футболистов из Швейцарии – они выбрали базой Тольятти.А в самарский аэропорт прибыл первый самолет с болельщиками из Коста-Рики. По прогнозам областного 

15 июня 2018, 06:10
Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

17 июня на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Коста-Рики и Сербии. 
15 июня 2018, 05:21
Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре подвели итоги первого дня фестиваля болельщиков. Напомним, место проведения – площадь Куйбышева. Фанфест открылся в четверг, 14 июня, и будет продолжаться одновременно с ЧМ-2018 по футболу вплоть до завершения чемпионата 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах-организаторах. Самара 
15 июня 2018, 05:02
Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с группой болельщиков из Коста-Рики. Лайнер Airbus-330-200 авиакомпании Iberia прибыл в наш город из Мадрида. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 4,5 тонны груза. Напомним, что национальная сборная Коста-Рики сыграет в Самаре против 

15 июня 2018, 02:11
При пожаре в сербском монастыре пламя не тронуло лики святых

При пожаре в сербском монастыре пламя не тронуло лики святых

В одном из сербских монастырей произошел крупный пожар. Пламя уничтожило все внутри домика для гостей, но чудесным образом не коснулось ликов святых на иконах. Святыни нашли обгоревшими, но огонь пощадил лики святых - Иисуса Христа, святого Петра и Иоанна Крестителя. 
24 мая 2018, 09:49
Дом Коста-Рики к ЧМ-2018 откроют в Самаре

Дом Коста-Рики к ЧМ-2018 откроют в Самаре

В Самаре планируют открыть Дом Коста-Рики. Он будет работать во время ЧМ-2018. Напомним, сборная по футболу из этого государства проведет матч на стадионе «Самара Арена» 17 июня. Соперником костариканцев станет сборная Сербии.

О планах по открытию Дома Коста-Рики сообщил международный наблюдатель 

19 марта 2018, 04:37
Шпажистки из Самары завоевали золото на первенстве Европы в Сербии

Шпажистки из Самары завоевали золото на первенстве Европы в Сербии

Самарские шпажистки Алёна Комарова и Ирина Охотникова в составе сборной России завоевали золотые медали юниорского первенства Европы по фехтованию. Соревнования состоялись в Сербии в городе Нови-Сад. Россиянки поочередно одолели соперниц из Хорватии, Австрии и Германии, а в финале победили французских 
10 марта 2016, 11:37
Комплектующие для ВАЗа могут начать производить в Сербии

Комплектующие для ВАЗа могут начать производить в Сербии

Производство автокомпонентов для КамАЗа и АвтоВАЗа может быть перенесено из Турции в Сербию. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Напомним, в ноябре прошлого года у ряда российских компаний, в том числе и у тольяттинского автогиганта, возникли проблемы с поставками комплектующих. 
13 января 2016, 05:36
Стивен Сигал стал гражданином Сербии

Стивен Сигал стал гражданином Сербии

Американский актер, музыкант, мастер боевых искусств Стивен Сигал получил паспорт гражданина Сербии – страны, которую он считает своей второй родиной. Артист заявил о своем намерении приложить максимум усилий для продвижения позитивного облика Сербии.
Напомним, в начале декабря минувшего года Стивен 
11 января 2016, 04:00
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