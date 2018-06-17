17 июня в столице губернии прошел первый матч чемпионата мира по футболу. На стадионе «Самара Арена» сошлись сборные Коста-Рики и Сербии. Для того, чтобы поддержат свои команды, в город приехали 10 тысяч иностранных болельщиков.
Игра вполне могла закончиться безголевой ничьей. Первый тайм встречи завершился со счетом 0:0. Единственный гол был забит сербами на 56-й минуте. Его автором стал капитан команды Александар Коларов. Благодаря этому, сборная Сербии одержала волевую побежу со счетом 1:0.
Сразу после игры Колларова ждал сюрприз. За свой гол он получил сертификат на автомобиль Lada 4х4 из рук главы Самарской области Дмитрия Азарова.
Кроме того, матч Коста-Рика — Сербия стал самым посещаемым в истории стадиона «Самара Арена». На нем собрались 41 432 зрителя.
Следующий матч чемпионата мира пройдет в Самаре в четверг, 21 июня. В 16:00 начнется встреча сборных Дании и Австралии.
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