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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Застроят ли парк 60-тилетия Советской власти в Самаре?

Застроят ли парк 60-тилетия Советской власти в Самаре?

В новом качестве временно исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов официально прокомментировал ситуацию с возможной застройкой парка имени 60-тилетия Советской власти.

Напомним, накануне эта информация вызвала сильное возмущение у общественности. Как пояснили чиновники, компания «Стройресурс» обратилась в 
5 декабря 2018, 10:12
О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака

О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака

Бензин на автозаправках 63-го региона в ближайшее время дорожать не должен. Таков прогноз мониторящих рынок антимонопольщиков. Исключение - дизельное топливо в связи с переходом с летнего на зимний вариант. Здесь рост может составить 2-3 рубля за литр. Между тем, в 
5 декабря 2018, 09:52
В Самаре электричка сбила насмерть 39-летнего мужчину

В Самаре электричка сбила насмерть 39-летнего мужчину

В среду, 5 декабря, в 17:15 на железнодорожной станции Киркомбинат произошла трагедия — электропоезд сбил насмерть 39-летнего мужчину. По предварительным данным, он шел вдоль путей и угодил под поезд. На месте событий работала следственно-оперативная группа и представители прокуратуры. Сейчас ведется 
5 декабря 2018, 09:17
В блогах: в Самаре плохие дороги? Это совсем не так

В блогах: в Самаре плохие дороги? Это совсем не так

Самарец Андрей Ишмуратов заявил в "Фейсбуке", что у нас далеко не самые плохие дороги. "У нас любят говорить, будто в Самаре плохие дороги. На самом деле это не так. Совсем не так. Это просто устоявшаяся фигура речи, имеющая не 
5 декабря 2018, 09:04
В блогах: идея внедрить в самарских автобусах оплату банковскими картами - это утопия

В блогах: идея внедрить в самарских автобусах оплату банковскими картами - это утопия

Самарчанка Ольга Афанасьева заявила в "Фейсбуке", что идея городских чиновников внедрить в общественном транспорте оплату банковскими картами - это утопия. "В метро ещё да. Там зашёл, спокойно достал карточку и кошелёк, прошёл... пока на платформе стоишь, все убрал. А в 
5 декабря 2018, 08:55
Заражаются чаще: 8,6 тыс. самарцев заболели гриппом и ОРВИ

Заражаются чаще: 8,6 тыс. самарцев заболели гриппом и ОРВИ

За прошлую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе резко выросла. С 19 по 25 ноября в в Самарской области заразились более 8,6 тысячи человек, в то время как за предыдущую неделю -  всего 7,7 тысячи. В областной столице число 
28 ноября 2018, 04:19
В Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 7273 человека

В Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 7273 человека

За прошлую неделю, с 5 по 11 ноября, в Самарской области зарегистрировали 7273 случая ОРВИ и гриппа. В том числе 3600 из них зафиксировали в Самаре. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 12 ноября заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе 
14 ноября 2018, 01:11
Более 4,5 тысяч самарцев заразились ОРВИ и гриппом

Более 4,5 тысяч самарцев заразились ОРВИ и гриппом

За прошлую неделю, с 8 по 21 октября, в Самарской области зарегистрировали 8767 случаев ОРВИ и гриппа. В Самаре заразились 4533 человека. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне, но специалисты отмечают, что 
25 октября 2018, 11:57
В Самарской области 8986 человек заразились ОРВИ и гриппом

В Самарской области 8986 человек заразились ОРВИ и гриппом

За прошлую неделю, с 1 по 7 октября в Самарской области заболели гриппом и ОРВИ 8986 человек. Причем, 4408 случаев заражения зарегистрировали в областной столице. 
 
По данным на понедельник, 8 октября, заболеваемость регистрируется на неэпидемическом уровне, но специалисты отмечают, что количество 
9 октября 2018, 04:52
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