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Застроят ли парк 60-тилетия Советской власти в Самаре?
В новом качестве временно исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов официально прокомментировал ситуацию с возможной застройкой парка имени 60-тилетия Советской власти.
Напомним, накануне эта информация вызвала сильное возмущение у общественности. Как пояснили чиновники, компания «Стройресурс» обратилась в …
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5 декабря 2018, 10:12
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О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака
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5 декабря 2018, 09:52
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В Самаре электричка сбила насмерть 39-летнего мужчину
В среду, 5 декабря, в 17:15 на железнодорожной станции Киркомбинат произошла трагедия — электропоезд сбил насмерть 39-летнего мужчину. По предварительным данным, он шел вдоль путей и угодил под поезд. На месте событий работала следственно-оперативная группа и представители прокуратуры. Сейчас ведется …
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5 декабря 2018, 09:17
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В блогах: в Самаре плохие дороги? Это совсем не так
Самарец Андрей Ишмуратов заявил в "Фейсбуке", что у нас далеко не самые плохие дороги. "У нас любят говорить, будто в Самаре плохие дороги. На самом деле это не так. Совсем не так. Это просто устоявшаяся фигура речи, имеющая не …
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5 декабря 2018, 09:04
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В блогах: идея внедрить в самарских автобусах оплату банковскими картами - это утопия
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5 декабря 2018, 08:55
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Заражаются чаще: 8,6 тыс. самарцев заболели гриппом и ОРВИ
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28 ноября 2018, 04:19
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В Самарской области ОРВИ и гриппом заразились 7273 человека
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14 ноября 2018, 01:11
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Более 4,5 тысяч самарцев заразились ОРВИ и гриппом
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25 октября 2018, 11:57
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В Самарской области 8986 человек заразились ОРВИ и гриппом
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9 октября 2018, 04:52