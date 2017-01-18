Управляющие компании начнут штрафовать в случае неправильного начисления платы за предоставленные коммунальные услуги. Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева вступило в силу 1 января. Деньги должны поступать на счета собственников жилья одновременно с перерасчетом. Только вот механизма для реализации новой нормы до сих пор нет. Можно ли наказать слишком жадных коммунальщиков, выясняли корреспонденты ТРК «ТЕРРА». Сюжет о конфликте жильцов самарской многоэтажки с управляющей компанией, смотрите в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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В Самаре на Гастелло снова забил фонтан
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17 января 2017, 05:49
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Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оспорит решение московского арбитража – столичный суд признал незаконным повышения тарифов на холодную воду и водоотведение в Самаре. Оспорить это представители ведомства намерены в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в Самаре, жалобу направят до 29 января, сообщили …
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16 января 2017, 05:10
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Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре
Несколько десятков зданий в Самаре временно останутся без холодного водоснабжения на этой неделе. Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения. Время и адреса, где не будет холодной воды, сообщили в диспетчерской компании «Самарские коммунальные системы».
Понедельник, 16 января.
В ночное …
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16 января 2017, 10:52
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Введен повышающий коэффициент для тех, у кого нет приборов учета
Хозяева квартир, в которых не установлены приборы учета, с января начнут платить за потребляемые ресурсы наполовину больше. Теперь предусмотрен повышающий коэффициент 1,5 для тех, у кого нет приборов учета. Такое решение принято правительством России. Первоначально правительство предлагало более высокий коэффициент. …
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13 января 2017, 08:58
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С 1 октября подорожает стоимость некоторых коммунальных услуг
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27 сентября 2016, 01:42
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Регионам с низким качеством ЖКХ могут снизить тарифы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может получить полномочия снижать тарифы ЖКХ в регионах с низким качеством оказания коммунальных услуг. Нормативы, по мнению ведомства, следует установить на тепло-, энерго-, газо-, водоснабжение и водоотведение. При расчетах предлагается оценивать состояние предприятий отрасли и изношенность …
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19 августа 2016, 10:31
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ФАС предложила увязать стоимость услуг ЖКХ с их качеством
В Федеральной антимонопольной службе России зашла речь об изменении схемы оплаты услуг ЖКХ. Их расценки, как говорят в ведомстве, должны находиться в прямой зависимости с качеством предоставления.
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19 августа 2016, 02:24
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С 1 июля тарифы ЖКХ по РФ в среднем выросли на 4%
С сегодняшнего дня в Российской Федерации увеличились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на электроэнергию, тепло, газ и воду.
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1 июля 2016, 10:07
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Самарские предприятия должны энергетикам более 3,5 млрд рублей
Долги предприятий Самарской области перед «Самараэнерго» превысили 3,5 миллиарда рублей. Почти половина суммы приходится на сферу ЖКХ и управляющие компании. Возглавляют список Самарские коммунальные системы с задолженностью почти в 450 миллионов рублей. Энергетики обещают всеми доступными способами добиваться денег. Среди …
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31 мая 2016, 01:31
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Управляющие компании Самары оштрафованы на миллионы рублей
С начала зимы в отношении предприятий и управляющих компаний Самары составлено около 900 административных протоколов за ненадлежащее выполнение обязательств по уборке закреплённых за ними городских территорий. Сумма выписанных штрафов исчисляется миллионами рублей. Контроль за уборкой ведут административные комиссии, сотрудники городской …
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18 февраля 2016, 10:02
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В Самаре для УК обновят нормативы по обеспеченности спецтехникой
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26 января 2016, 03:06
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Три управляющие компании Самарской области вошли в антирейтинг неплательщиков
«Совет производителей энергии» опубликовал антирейтинг крупнейших должников России за поставленное тепло. Всего в списке 101 неплательщик. Самарская область представлена тремя. Это "Васко" и "ЖКС" из региональной столицы и "Департамент ЖКХ города Тольятти". Возглавляют перечень компании из Тюмени, Челябинска и Тамбова. …
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21 декабря 2015, 01:17