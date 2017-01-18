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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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В Самаре на Гастелло снова забил фонтан

В Самаре на Гастелло снова забил фонтан

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«На Гастелло/ М. шоссе снова забил фонтан», - указано в комментарии к снимку.

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Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре

Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре

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16 января 2017, 05:10
Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре

Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре

Несколько десятков зданий в Самаре временно останутся без холодного водоснабжения на этой неделе. Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения. Время и адреса, где не будет холодной воды, сообщили в диспетчерской компании «Самарские коммунальные системы».

Понедельник, 16 января.

В ночное 

16 января 2017, 10:52
Введен повышающий коэффициент для тех, у кого нет приборов учета

Введен повышающий коэффициент для тех, у кого нет приборов учета

Хозяева квартир, в которых не установлены приборы учета, с января начнут платить за потребляемые ресурсы наполовину больше. Теперь предусмотрен повышающий коэффициент 1,5 для тех, у кого нет приборов учета. Такое решение принято правительством России. Первоначально правительство предлагало более высокий коэффициент. 

13 января 2017, 08:58
С 1 октября подорожает стоимость некоторых коммунальных услуг

С 1 октября подорожает стоимость некоторых коммунальных услуг

С 1 октября подорожает и стоимость некоторых коммунальных услуг. На рубль и 54 копейки увеличится цена кубометра холодной воды. На 2 рубля и 7 копеек - водоотведения. В соответствии с требованиями Федеральной антимонопольной службы областное министерство энергетики и ЖКХ скорректировало 
27 сентября 2016, 01:42
Регионам с низким качеством ЖКХ могут снизить тарифы

Регионам с низким качеством ЖКХ могут снизить тарифы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может получить полномочия снижать тарифы ЖКХ в регионах с низким качеством оказания коммунальных услуг. Нормативы, по мнению ведомства, следует установить на тепло-, энерго-, газо-, водоснабжение и водоотведение. При расчетах предлагается оценивать состояние предприятий отрасли и изношенность 

19 августа 2016, 10:31
ФАС предложила увязать стоимость услуг ЖКХ с их качеством

ФАС предложила увязать стоимость услуг ЖКХ с их качеством

В Федеральной антимонопольной службе России зашла речь об изменении схемы оплаты услуг ЖКХ. Их расценки, как говорят в ведомстве, должны находиться в прямой зависимости с качеством предоставления.
В частности, предлагается сделать дешевле плохие услуги. Работники ФАС станут подписывать специальные соглашения 

19 августа 2016, 02:24
С 1 июля тарифы ЖКХ по РФ в среднем выросли на 4%

С 1 июля тарифы ЖКХ по РФ в среднем выросли на 4%

С сегодняшнего дня в Российской Федерации увеличились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на электроэнергию, тепло, газ и воду.
Как известно, расценки на услуги ЖКХ не подлежат государственному регулированию. Они определяются управляющими компаниями по согласованию с собственниками 

1 июля 2016, 10:07
Самарские предприятия должны энергетикам более 3,5 млрд рублей

Самарские предприятия должны энергетикам более 3,5 млрд рублей

Долги предприятий Самарской области перед «Самараэнерго» превысили 3,5 миллиарда рублей. Почти половина суммы приходится на сферу ЖКХ и управляющие компании. Возглавляют список Самарские коммунальные системы с задолженностью почти в 450 миллионов рублей. Энергетики обещают всеми доступными способами добиваться денег. Среди 
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Управляющие компании Самары оштрафованы на миллионы рублей

Управляющие компании Самары оштрафованы на миллионы рублей

С начала зимы в отношении предприятий и управляющих компаний Самары составлено около 900 административных протоколов за ненадлежащее выполнение обязательств по уборке закреплённых за ними городских территорий. Сумма выписанных штрафов исчисляется миллионами рублей. Контроль за уборкой ведут административные комиссии, сотрудники городской 
18 февраля 2016, 10:02
В Самаре для УК обновят нормативы по обеспеченности спецтехникой

В Самаре для УК обновят нормативы по обеспеченности спецтехникой

Об этом говорили в понедельник на совещании в городской администрации. С отчетами об уборке дорог и крыш домов от снега выступили главы районов и руководитель департамента ЖКХ и экологии.

С начала января в Самаре выпало более 170% от месячной 
26 января 2016, 03:06
Три управляющие компании Самарской области вошли в антирейтинг неплательщиков

Три управляющие компании Самарской области вошли в антирейтинг неплательщиков

«Совет производителей энергии» опубликовал антирейтинг крупнейших должников России за поставленное тепло. Всего в списке 101 неплательщик. Самарская область представлена тремя. Это "Васко" и "ЖКС" из региональной столицы и "Департамент ЖКХ города Тольятти". Возглавляют перечень компании из Тюмени, Челябинска и Тамбова. 
21 декабря 2015, 01:17
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