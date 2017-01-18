Введен повышающий коэффициент для тех, у кого нет приборов учета Хозяева квартир, в которых не установлены приборы учета, с января начнут платить за потребляемые ресурсы наполовину больше. Теперь предусмотрен повышающий коэффициент 1,5 для тех, у кого нет приборов учета. Такое решение принято правительством России. Первоначально правительство предлагало более высокий коэффициент. …