Охранять новый стадион «Самара Арена», на котором пройдут шесть матчей ЧМ-2018, в этом году будет фирма из Санкт-Петербурга, которой заплатят за это 38 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Торги прошли в форме закупки у единственного поставщика. Победителем стало ООО «Охранная организация «АН-Секьюрити Северо-Запад».
Согласно техзаданию, на стадионе появятся 37 круглосуточных постов, схема расположения которых будет согласована с заказчиком. Услуги будут оказываться вплоть до 31 декабря 2018 года.
По данным СПАРК, «АН-Секьюрити Северо-Запад» являлась поставщиком по 17-ти госконтрактам на общую сумму около 550 миллионов рублей. Основной заказчик - Росгвардия. Конечным бенефициаром фирмы является бизнесмен Евгений Климов.
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