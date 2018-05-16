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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Движение трамваев 16 мая изменится в Самаре

Движение трамваев 16 мая изменится в Самаре

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«Закон о тишине» хотят изменить в Самаре ради трансляции ЧМ-2018

Депутаты губернской думы планируют внести поправки в «закон о тишине». Ограничения не затронут трансляции матчей на площади Куйбышева. Здесь можно будет шуметь до двух часов ночи. Об этом сообщает 63.ru.

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14 мая 2018, 06:33
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С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару

В Самаре, где пройдут шесть матчей ЧМ-2018, с 1 июня введут ограничения для въезда в город автобусов. Они будут действовать по 17 июля в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения 

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Футбольная «Лада» сыграет против новотроицкой «Носты» на «Самаре Арене»

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Болельщики пожаловались на невыносимую жару в скоростных трамваях, которые ездили до «Самара Арены»

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17 сентября на станции, на которой трудился 

6 марта 2018, 02:54
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