Жительница города Отрадный поплатилась за ругань в интернете. В приложении Viber женщина создала чат, в котором высказала оскорбления в адрес одной из его участниц. На горожанку пожаловались в прокуратуру.
На днях дело было рассмотрено в суде. Его фигурантка полностью признала свою вину. Постановлением суда виновному лицу назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, сообщает прокуратура Самарской области.
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