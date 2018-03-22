11
56
05
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 16 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Хищение средств из фонда родителей выявили в гимназии №1 в Самаре

Хищение средств из фонда родителей выявили в гимназии №1 в Самаре

Самарская гимназия № 1 снова в центре коррупционного скандала. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения руководством заведения средств из фонда, созданного для выплат педагогам. Деньги собирались за счет добровольных пожертвований родителей. По данным надзорного ведомства, с 

20 марта 2018, 03:21
На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре

На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре

Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» оштрафовали на 240 тысяч рублей. Прокуратура установила, что руководство компании задерживало оплату работ при осуществлении закупок для нужд города. В отношении директора МП возбуждено 8 дел об административном правонарушении. В частности, он несвоевременно расплатился за поставку 

20 марта 2018, 08:01
1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области

1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области

В Кинельском районе области осудили 21-летнего местного жителя. Он обвинялся в распространении экстремистских материалов в интернете. Прокурорская проверка показала, что молодой человек создал в соцсети страницу под вымышленным именем. На ней он размещал музыкальные треки, которые входят в Федеральный список 

19 марта 2018, 05:37
Названа сумма штрафа для воспитательницы, заставлявшей детей мыть унитазы в Самаре

Названа сумма штрафа для воспитательницы, заставлявшей детей мыть унитазы в Самаре

Мировой суд вынес решение по ситуации в детском саду №260 в Кировском районе Самары. Родители его воспитанников пожаловались в прокуратуру на то, что воспитатель образовательного учреждения весьма необычным способом приучала малышей к дисциплине. За нарушение порядка она заставляла детей чистить 

14 марта 2018, 09:28
Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

В Отрадном вынесли приговор местной жительнице. Женщина обвинялась в том, что избила до смерти свою знакомую.

Трагедия произошла 8 октября прошлого года. Подсудимая была в гостях у приятельницы. Женщина приревновала хозяйку квартиры к своему знакомому и нанесла ей множество ударов по 

7 марта 2018, 01:45
Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре

Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре

В Самаре водитель «Газели» может поплатиться за мытье своей машины из колонки. За это нарушение грозит штраф.

«Существует строгий запрет на мытьё машин у водоразборных колонок», - сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».
У каждой водозаборной колонки – всего в городе 

6 марта 2018, 08:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх