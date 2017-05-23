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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Налоговая служба требует более 18 миллионов рублей с компании

Налоговая служба требует более 18 миллионов рублей с компании "Самара-Авто"

Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в арбитражном суде Приволжского округа в Казани решение нижестоящих арбитражных судов. Как уже сообщала ТЕРРА, предприниматели просили областной арбитраж признать недействительным решение ФНС 

23 мая 2017, 03:29
Александр Реймер может отправиться за решётку на 9 лет

Александр Реймер может отправиться за решётку на 9 лет

Бывший начальник полиции Самарской области и экс-глава ФСИН России Александр Реймер может отправиться за решётку на 9 лет. Именно столько запросил для него гособвинитель в ходе заседания Замоскворецкого суда Москвы. Прения сторон прошли накануне. Реймер обвиняется в махинациях с закупками 

23 мая 2017, 11:47
На два фронта: Итальянки судятся из-за ведущего двойную жизнь кота

На два фронта: Итальянки судятся из-за ведущего двойную жизнь кота

Судебная тяжба между итальянками из города Генуя состоялась из-за кота. Об этой забавной истории рассказывается на страницах издания Il Secolo XIX.
Две проживающие по соседству дамы считали своим одного и того же кота. Одна звала его Бантик, другая — Текилой. 

22 мая 2017, 02:19
Дело об убийстве жены начальника отрадненской полиции и покушении на него рассмотрит военный суд

Дело об убийстве жены начальника отрадненской полиции и покушении на него рассмотрит военный суд

Сегодня об этом сообщает генпрокуратура РФ. Это связано с тем, что один из обвиняемых Андрей Пермяков - военнослужащий. Напомним, преступление произошло в декабре прошлого года в поселке Смышляевка. Согласно материалам дела, Виталий Яранкин, Андрей Пермяков, Даниил Елтышев и Эрнст Яцуненко встретили 

19 мая 2017, 06:34
В Самаре без холодной воды временно оставались почти две сотни домов

В Самаре без холодной воды временно оставались почти две сотни домов

В Кировском районе примерно в 10 часов утра произошел порыв водопровода на пересечении улиц Ставропольской и Каховской.
На время проведения ремонта были отключены около 2 десятков многоквартирных зданий, а также соцучреждения - школа и детский сад. Доставка воды населению осуществлялась 

26 января 2017, 03:18
Компании «Самарские коммунальные системы» придется оплатить ущерб, причиненный академии Наяновой два года назад

Компании «Самарские коммунальные системы» придется оплатить ущерб, причиненный академии Наяновой два года назад

Поволжский арбитражный суд в Казани оставил без изменений решение, принятое областным арбитражем 6 июня прошлого года и затем устоявшее в 11-м арбитражном апелляционном суде.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в конце 2014 года из-за порыва почти метровой трубы были затоплены подвал 

19 января 2017, 12:29
На улице Луначарского открыли Аллею славы самарского водопровода

На улице Луначарского открыли Аллею славы самарского водопровода

 В Самаре появилась Аллея славы самарского водопровода. Она появилась рядом со скульптурной композицией Русалочка у водоразборной колонки в районе 56-го дома по улице Луначарского. Открытие приурочили к 130-летию самарского водопровода.
На аллее увековечены имена известных жителей Самары, которые внесли наибольший 

14 октября 2016, 04:55
В Самаре на Луначарского появилась русалка, есть фото

В Самаре на Луначарского появилась русалка, есть фото

В Самаре появился новый арт-объект. На улице Луначарского, рядом с головным офисом «Самарских коммунальных систем», установили скульптуру русалки. Мифологическое существо, полуженщина-полурыба сидит на камне около колонки.

Как передает портал 63.ru, работы по благоустройству участка вокруг арт-объекта пока еще не 
1 октября 2016, 07:27
СКС отказываются оплачивать академии Наяновой ущерб от потопа

СКС отказываются оплачивать академии Наяновой ущерб от потопа

Компания «Самарские коммунальные системы» отказывается оплачивать ущерб, причиненный областной академии Наяновой полтора года назад. Ресурсоснабжающая организация обжалует в 11-м арбитражном апелляционном суде решение, принятое ранее областным арбитражем. Напомним, 6 июня служители Фемиды обязали ООО «СКС» выплатить образовательному учреждению 7 миллионов 619 

16 августа 2016, 04:34
Компания «Самарские коммунальные системы» получит 400-миллионный кредит

Компания «Самарские коммунальные системы» получит 400-миллионный кредит

Филиал "Газпромбанка" откроет для компании "Самарские коммунальные системы" возобновляемую кредитную линию с лимитом не менее чем в 400 миллионов рублей. На портале госзакупок опубликованы результаты проведенного тендера.
Финансовое учреждение было единственным участником конкурса. При этом оно предложило меньшую стоимость займа, 

28 июня 2016, 03:23
«Самарские коммунальные системы» требуют 16 миллионов рублей у РКЦ «Прогресс»

«Самарские коммунальные системы» требуют 16 миллионов рублей у РКЦ «Прогресс»

ООО «Самарские коммунальные системы» начинает новый судебный спор с самарским ракетно-космическим центром «Прогресс». Ресурсоснабжающая организация в арбитражном суде Самарской области требует взыскать с одного из крупнейших производителей космических аппаратов более 16 миллионов рублей. Дата рассмотрения иска по существу пока не 

7 июня 2016, 03:11
Самарцы задолжали за пользование водой и канализацией более 1 миллиарда рублей

Самарцы задолжали за пользование водой и канализацией более 1 миллиарда рублей

Помимо лиц, накапливающих долг, есть еще и те, кто просто ворует коммунальные услуги у ресурсоснабжающих организаций. Один из типичных примеров - когда владельцы коттеджей, расположенных в черте города, делают незаконные врезки в водопроводные и канализационные трубы. Теперь их начали отключать 

16 мая 2016, 05:39
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