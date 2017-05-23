На скамье подсудимых оказался начальник участка компании «Самаратрансстрой» Малюков. Мужчину обвиняют в самоуправстве, которое стало причиной крупной коммунальной аварии в пос.Мехзавод в марте этого года.Тогда без холодной воды остались 673 жилых дома и 11 социальных учреждений. Инженерные сети повредили ковшом экскаватора при строительстве ливневой канализации на Московском шоссе. По версии следствия, именно Малюков дал указание провести земляные работы и не уведомил о них «Самарские Коммунальные Системы». В результате произошел порыв водопровода. Ущерб «СКС» превысил 1 млн рублей.
Уголовное дело по существу будет рассматривать Красноглинский районный суд Самары. Сотруднику «Самаратрансстроя» грозит арест до 6 месяцев.
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