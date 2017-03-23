Региональный минтранс заплатит «Самарскому речному пассажирскому предприятию» почти 43 миллиона рублей за перевозку пассажиров по Волге. Только эта компания решила участвовать в объявленных ведомством соответствующих торгах, говорится на портале госзакупок. Деньги пойдут на организацию работы речтранспорта в Самаре с начала апреля по конец ноября. Средства выделяются для возмещения недополученных доходов перевозчика от регулирования властями платы за проезд. Как уже сообщала "ТЕРРА", в этом году повышение для пассажиров речтранспорта на всех направлениях составит от 10 до 20 рублей для взрослых и 5-10 рублей для детей. Например, «взрослый» билет на «омик» до Рождествено теперь будет стоить 70 рублей вместо 60. До села Ширяево - 100 рублей.
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