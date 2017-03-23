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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине

В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине

Вечером во вторник, 21 марта, спасатели получили сообщение, что на стрелке рек Волги и Самары четверо подростков 16-17 лет дрейфуют на льдине. На место происшествия в 18:22 был направлен отряд на судне-амфибии «Нептун». Подплыть к льдине, на которой находились подростки, 
22 марта 2017, 09:47
Суда-амфибии будут курсировать из Самары в Рождествено только в светлое время суток

Суда-амфибии будут курсировать из Самары в Рождествено только в светлое время суток

19 марта в Самаре изменилось расписание движения судов на воздушной подушке до Рождествено. В связи с подвижкой льда на Волге перевозка пассажиров теперь осуществляется только в светлое время суток. С пятницы по воскресенье катера будут отправляться из Самары через каждые 

20 марта 2017, 12:51
В блогах: фото опасной прогулки от самарской набережной

В блогах: фото опасной прогулки от самарской набережной

Блогер damir740 обращает внимание властей на опасные прогулки по льду Волги. "8 марта, 16:30, самарцы идут через реку напротив "Кинапа". Интересно, кто все эти люди? Поспорившие на бабки, что пройдут и не утонут? Решившие свести счеты с жизнью? Или 
9 марта 2017, 05:13
Двое на снегоходе чуть не утонули в Волге около Самары

Двое на снегоходе чуть не утонули в Волге около Самары

В понедельник, 6 марта, двое самарцев на снегоходе едва не утонули в Волге. Инцидент произошел около поселка Гранный. О происшествии сообщили очевидцы. Они позвонили спасателям примерно в 11 часов вечера.

«Переправляясь от правого берега реки Волги на левый, водитель снегохода сбился 

7 марта 2017, 02:20
В Самаре закрывают маршрут воздушных подушек

В Самаре закрывают маршрут воздушных подушек

7 марта закрывается движение судов на воздушной подушке по маршруту Самара-Ширяево. Как сообщает местное речное пассажирское предприятие, в районе села Ширяево на Волге произошла подвижка льда. На линии Самара-Рождествено и Самара-Винновка суда продолжат работу по установленному ранее расписанию.
6 марта 2017, 02:29
«Самарская лука» не смогла закрыть пристань

«Самарская лука» не смогла закрыть пристань

Нацпарку «Самарская лука» не удалось закрыть пристань «Шелехметь» на Волге. Заповедник обратился в областной Арбитражный суд с иском к «Самарскому речному пассажирскому предприятию». Заявитель требовал от речников устранить препятствия в пользовании земельным участком площадью 374 тысячи квадратных метров на территории 

2 февраля 2017, 11:11
«Самарская Лука» требует закрыть пристань «Шелехметь»

«Самарская Лука» требует закрыть пристань «Шелехметь»

Руководство национального парка «Самарская Лука» обратилось в Верховный суд России с требованием прекратить деятельность остановочного пункта «Шелехметь» на Волге. Заявитель считает, что установка причального сооружения и мостков-сходней пристани послужила причиной многочисленных нарушений режима нацпарка, выразившихся в обеспечении доставки граждан в 

23 января 2017, 12:18
Закрыто движение речных судов из Самары в Винновку и Гаврилову Поляну

Закрыто движение речных судов из Самары в Винновку и Гаврилову Поляну

На Волге завершили работу пассажирские транспортные линии Самара - Винновка и Самара - Гаврилова Поляна, сообщает «Речфлот-63». Кроме того, закрылись остановочные пункты Зольное, Солнечная Поляна и Богатырь. До 14 ноября будет действовать пригородный маршрут до Ширяево. Дольше всего суда традиционно 

24 октября 2016, 05:12
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