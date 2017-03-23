Суда-амфибии будут курсировать из Самары в Рождествено только в светлое время суток 19 марта в Самаре изменилось расписание движения судов на воздушной подушке до Рождествено. В связи с подвижкой льда на Волге перевозка пассажиров теперь осуществляется только в светлое время суток. С пятницы по воскресенье катера будут отправляться из Самары через каждые …