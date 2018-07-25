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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

23 июля вкладчикам самарского «Газбанка» начали возвращать деньги

23 июля вкладчикам самарского «Газбанка» начали возвращать деньги

23 июля вкладчикам самарского «Газбанка» начали выплачивать компенсации, сообщает «Агентство по страхованию вкладов». Согласно реестру обязательств кредитной организации, за деньгами на общую сумму около 17 миллиардов 800 млн рублей могут обратиться порядка 47,5 тысяч клиентов. Страховое возмещение будут предоставлять в 
23 июля 2018, 05:49
Выбран банк-агент для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Газбанка»

Выбран банк-агент для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Газбанка»

Стали известны подробности встречи главы региона Дмитрия Азарова с директором агентства по страхованию вкладов Юрием Исаевым. Накануне в Москве они обсудили, как будут идти выплаты вкладчикам «Газбанка», лишенного лицензии 11 июля. Проблем с этим быть не должно. Выплаты начнутся уже 
19 июля 2018, 02:38
Стало известно, кто выплатит деньги клиентам «Газбанка»

Стало известно, кто выплатит деньги клиентам «Газбанка»

Агентство по страхованию вкладов назвало организацию, через которую будут выплачиваться деньги клиентам АКБ «Газбанк». Конкурс выиграл «Сбербанк». Прием документов на получение денег, а также непосредственно выплаты начнутся 23 июля.

Отмечается, что в процессе возврата средств будут задействованы 100 структурных подразделений «Сбербанка». 

17 июля 2018, 10:03
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров о ситуации с «Газбанком»: Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров о ситуации с «Газбанком»: Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены

Ситуацию с отзывом лицензии у АКБ «Газбанк» прокомментировал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. В первую очередь, глава региона заявил о том, что вкладчики кредитно-финансовой организации находятся под защитой государства и свои сбережения они не потеряют и выразил уверенность в 

11 июля 2018, 11:23
В блогах: В Сбербанке грядет восстание машин

В блогах: В Сбербанке грядет восстание машин

Блогер Симба Симба поведала в "Фейсбуке", что в Сбербанке грядет восстание машин.

"У моей карты СБ сломался чип, пришлось делать перевыпуск, - пишет автор. - Через несколько дней пришло СМС о том, что карта готова и ее необходимо 
6 июля 2018, 08:05
В блогах: Суровый сервис Сбербанка

В блогах: Суровый сервис Сбербанка

Евгений Галеев в "Фейсбуке" пожаловался на суровый сервис Сбербанка. "Сегодня мне пришло чудесное СМС от Сбера, - пишет автор. - Организация предлагает позаботиться о своей карте, застраховать ее от утраты и незаконных списаний денежных средств. Стоимость полиса - 3,5 
5 июля 2018, 07:52
Управляющая самарским филиалом ВТБ Зарина Плукчи ушла в «Открытие»

Управляющая самарским филиалом ВТБ Зарина Плукчи ушла в «Открытие»

Управляющая самарским розничным филиалом банка ВТБ Зарина Плукчи сменила место работы и возглавила губернское подразделение банка "Открытие". По словам руководства блока региональной сети, перед ней поставлена задача наращивания кредитного и депозитарного портфелей, а также развития отношений с корпоративными клиентами. Зарина 

20 июня 2018, 06:10
Лучший способ сбережения денег назвали россияне

Лучший способ сбережения денег назвали россияне

Почти половина жителей нашей страны считает самым хорошим вариантном вложения денег - банковские вклады, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Хотя сейчас люди начали забирать оттуда свои деньги. «На сберегательное поведение ориентированы 66% граждан. Доля людей, которые готовы сократить 

19 июня 2018, 09:03
В банках-агентах вкладчикам АКБ выплатили 19 млрд рублей

В банках-агентах вкладчикам АКБ выплатили 19 млрд рублей

Вкладчикам лишенного лицензии самарского «Актив Капитал Банка» уже выплатили 19 млрд рублей, что составляет 83 процента от общей суммы, информирует «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). За первую неделю деньги получили почти 22 тысячи клиентов. Страховое возмещение выплачивается в 11 субъектах 

19 апреля 2018, 01:42
Выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка»

Выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка»

Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения по вкладам клиентам «АктивКапитал Банка». Победителями конкурса по отбору банков-агентов стали Сбербанк и ВТБ, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

«Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также 
6 апреля 2018, 10:16
Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области

Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области

В Самарской области повысили критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных лиц. Поправки в региональный закон приняты депутатами Самарской губернской думы во вторник, 27 февраля. Критерий нуждаемости учитывается при начислении ежемесячной денежной выплаты. Сейчас на такую соцподдержку 

27 февраля 2018, 03:14
Первые семьи Самарской области получили выплаты за первенца

Первые семьи Самарской области получили выплаты за первенца

В Самарской области первые 15 семей уже получили выплаты за первенца. Об этом рассказала врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

Всего потенциальными получателями выплат определены 168 семей, в которых после 1 января 2018 года родился 
1 февраля 2018, 12:02
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