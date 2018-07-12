В Сызранском районе завершено расследование уголовного дела против главы села Троицкое. Мужчина подозревается в получении взятки.
По версии следствия, чиновник пообещал одному из предпринимателей посодействовать в заключении муниципального контракта на очистку полей от самосевных деревьев. За свои услуги злоумышленник попросил 46 тысяч рублей. Деньги бизнесмен передал посреднику 16 января. Сразу после этого сообщник подозреваемого был задержан.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
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