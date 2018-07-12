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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Начальник отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности мэрии Тольятти Наталья Соболева признана виновной в получении взятки. Такое решение вынес суд Центрального района города. Как сообщает региональное управление следственного комитета, 19 октября прошлого года главный специалист того же департамента Сергей Айдашкин, 

3 июля 2018, 11:20
Женщина попалась на полумиллионном мошенничестве в Самарской области

Женщина попалась на полумиллионном мошенничестве в Самарской области

Прокуратура Красноярского района области возбудила уголовное дело на сотрудницу кредитной организации. По версии следствия, злоумышленница присвоила и растратила 493 тысячи рублей. Таким образом, она причинила организации материальный ущерб в крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
27 июня 2018, 11:22
Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы

Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы

Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы, об этом пишут "Известия". Таким образом ведомство намерено снизить уровень коррупции. Напомним, сейчас подобная практика существует в силовых ведомствах и вооруженных силах. Также, по действующим нормам, ротации подлежат руководящие сотрудники подразделений 
22 июня 2018, 02:43
Пьяная женщина выкинула с балкона 5-летнюю девочку в Самаре

Пьяная женщина выкинула с балкона 5-летнюю девочку в Самаре

Жуткий случай произошел 21 июня в Красноглинском районе Самары Примерно в 9 часов вечера 69-летняя женщина пришла домой сильно пьяной. По неизвестной причине она начала бить 5-летнюю девочку. Ребенок выбежал на балкон и стал звать на помощь. После этого женщина 

22 июня 2018, 11:39
Труп сгоревшего мужчины нашли в лесополосе в Тольятти

Труп сгоревшего мужчины нашли в лесополосе в Тольятти

В ночь с 19 на 20 июня в Автограде произошла трагедия. Там при невыясненных обстоятельствах сгорел мужчина. Тело погибшего было найдено в лесополосе между улицей Комзина и Комсомольским шоссе в центральном районе города. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой 
21 июня 2018, 09:56
Директор и главбух ООО «СантТрансСтрой» получили срок за неуплату 397 миллионов рублей налогов

Директор и главбух ООО «СантТрансСтрой» получили срок за неуплату 397 миллионов рублей налогов

В Самарской области осудили директора ООО «СантТрансСтрой» Виктора Щеголева и главного бухгалтера этой же фирмы Инну Вохмину. Они попали в поле зрения силовиков из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, фигуранты дела с 2010 по 2013 

19 июня 2018, 01:24
Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре

Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре

В ночь на 19 июня в Самаре произошло убийство. Трагедия произошла в микрорайоне «Крутые Ключи». Местные жители обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями на детской площадке около дома №31 по улице Мира.

Как сообщает 63.ru, жертвой неизвестного злоумышленника 
19 июня 2018, 12:59
Почти полмиллиона рублей присвоила заведующая детсадом в Самаре

Почти полмиллиона рублей присвоила заведующая детсадом в Самаре

В Самаре завершился суд над бывшей заведующей детским садом №42. Она обвинялась в незаконном присвоении денег.

По версии следствия, женщина устроила воспитателем своего знакомого. Человек числился в штате, но своих обязанностей не исполнял. При этом ему начислялась зарплата. Деньги присваивала заведующая. 

15 июня 2018, 10:32
Стало известно решение Самарского суда по второму сотруднику ФСБ

Стало известно решение Самарского суда по второму сотруднику ФСБ

В Самаре стало известно решение суда по второму фигуранту уголовного дела о получении взятки сотрудниками ФСБ. Павлу Чермашенцеву продлили арест на три месяца до 10 сентября 2018 года. Напомним, ранее было поддержано аналогичное ходатайство следователей в отношении Сергея Гудованого.
 
8 июня 2018, 04:11
В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября

В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября

Сотрудник ФСБ, ставший фигурантом уголовного дела о получении взятки, Сергей Гудованый останется под стражей. Суд принял решение о продлении его ареста на три месяца до 10 сентября 2018 года. Защита просила перевести мужчину под домашний арест в связи с состоянием 
8 июня 2018, 01:28
Преподаватель медуниверситета получил от студентки взятку в 15 тысяч рублей

Преподаватель медуниверситета получил от студентки взятку в 15 тысяч рублей

В Самаре возбуждено очередное уголовное дело по факту коррупции. Его фигурантом стал ассистент кафедры медуниверситета. По версии следствия, 7 мая он получил 15 тысяч рублей за проставление зачета без его фактической сдачи.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на 

1 июня 2018, 09:34
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