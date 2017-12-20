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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
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22 декабря 2017, 08:05
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В блогах: в Самаре на набережной залили каток

Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной 
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В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Кировском районе Самары при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина. Трагедия произошла в четверг, 21 декабря. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 20:02. В поселке Зубчаниновка на улице Александра Невского загорелся частный дом. Площадь пожара составила 120 

22 декабря 2017, 10:31
В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года

В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года

После благоустройства на территории Ботанического сада появятся новые дорожки с системой освещения и видеонаблюдения, ценные породы деревьев, новое ограждение и отремонтированная дамба у озера.

Как пишет sgpress.ru, новый вход 
21 декабря 2017, 06:22
В Самаре никто не захотел принять снег

В Самаре никто не захотел принять снег

В Самаре не нашлось желающих складировать 22 тысячи тонн снега, которые собираются вывезти с улиц города. Торги на портале госзакупок, которые объявлял муницпиальный «Спецремстройзеленхоз», были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Максимальная цена контракта составляла 1,5 млн рублей. Работы необходимо было 

20 декабря 2017, 09:01
В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

Самарские метеорологи опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно данным, которые на своем сайте опубликовало Приволжское УГМС, в Самаре к выходным потеплеет и пойдет снег. Уже в пятницу, 22 декабря, днем ожидается потепление до минус пяти градусов по Цельсию. В 

20 декабря 2017, 07:03
В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш

В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш

В Самаре за сутки от наледи и снега расчистили более полутысячи крыш. Всего, по данным мэрии, в городе более 7 тысяч скатных крыш. Кроме того, коммунальщикам поручено своевременно чистить козырьки подъездов. Во вторник, 19 декабря, запланировано очистить 445 объектов. Накануне 

19 декабря 2017, 02:45
За снег на дорогах Самары прокуратура требует наказать МП «Благоустройство»

За снег на дорогах Самары прокуратура требует наказать МП «Благоустройство»

Прокуратура Промышленного района Самары требует наказать сотрудников МП «Благоустройство» за неубранный с дорог снег. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Материалы направлены в городской отдел Госавтоинспекции для решения вопроса о возбуждении административных дел в отношении должностных лиц муниципального предприятия.

«Копии 

19 декабря 2017, 12:29
Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега

Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега

В Самаре по результатам проверки в сфере благоустройства составлено 177 протоколов об административных правонарушениях. Дворы и дороги города прокуратура и районные комиссии проверили в период с 4 по 14 декабря. Из-за неубранного снега надзорное ведомство внесло в адрес руководителей управляющих 
19 декабря 2017, 11:56
4 муниципалитета Самары отстают от графика по благоустройству

4 муниципалитета Самары отстают от графика по благоустройству

Самара, Похвистнево, Жигулевск и Ставропольский район не успевают доделать намеченные на этот год работы по благоустройству в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Об этом главе региона Дмитрию Азарову рассказал врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Ульянкин на совещании с 

29 ноября 2017, 06:10
В Самаре сорваны сроки работ по благоустройству территории, заявила

В Самаре сорваны сроки работ по благоустройству территории, заявила "Единая Россия"

Температура воздуха в Самаре в эти дни колеблется около от +1 до -6 градусов и уже выпал первый снег. В таких условиях приводить город в порядок можно с целым рядом ограничений. Об этом речь зашла на расширенном заседании фракции «Единая 

25 октября 2017, 08:43
Самарская мэрия купила новую спецтехнику за 57,5 млн рублей

Самарская мэрия купила новую спецтехнику за 57,5 млн рублей

Мэрия Самары купила новую партию спецтехники для уборки улиц, говорится в сообщении на портале госзакупок.

Победителем тендера стала московская «Компания СИМ-авто». При начальной цене аукциона в 70 миллионов рублей, она снизила свою планку почти на 13 миллионов. Теперь самарский департамент горхозяйства 

15 августа 2017, 05:03
«Самарский метрополитен» будут мыть за 13 миллионов рублей

«Самарский метрополитен» будут мыть за 13 миллионов рублей

В Самаре шесть станций городского метро будут убирать за 13 млн рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Клиниговую компанию ищет МУП «Самарский метрополитен». Согласно техзаданию, подрядчику предстоит ежесуточно делать уборку пассажирских и санитарных зон на станциях «Российская», «Московская», «Советская», 

24 мая 2017, 04:39
Деньги на дороге: На уборке Ново-Садовой заработают более 4 млн рублей

Деньги на дороге: На уборке Ново-Садовой заработают более 4 млн рублей

В Самаре Московское шоссе и Ново-Садовую улицу уберет за 4 млн 200 тысяч рублей компания "Дельта", говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению субподрядчика проводило государственное казенное предприятие Самарской области АСАДО. Согласно техзданию, исполнителю предстоит уборка Московского шоссе 

17 мая 2017, 12:54
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