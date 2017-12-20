В блогах: в Самаре на набережной залили каток … Блогер Евгений Синюков рассказал , что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной