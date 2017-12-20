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В Самаре зальют 119 катков, появились адреса
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22 декабря 2017, 09:12
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Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30
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22 декабря 2017, 08:52
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Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено
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22 декабря 2017, 08:05
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В блогах: в Самаре на набережной залили каток
Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной …
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22 декабря 2017, 07:07
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В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина
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22 декабря 2017, 10:31
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В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года
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21 декабря 2017, 06:22
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В Самаре никто не захотел принять снег
В Самаре не нашлось желающих складировать 22 тысячи тонн снега, которые собираются вывезти с улиц города. Торги на портале госзакупок, которые объявлял муницпиальный «Спецремстройзеленхоз», были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Максимальная цена контракта составляла 1,5 млн рублей. Работы необходимо было …
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20 декабря 2017, 09:01
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В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады
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20 декабря 2017, 07:03
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В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш
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19 декабря 2017, 02:45
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За снег на дорогах Самары прокуратура требует наказать МП «Благоустройство»
Прокуратура Промышленного района Самары требует наказать сотрудников МП «Благоустройство» за неубранный с дорог снег. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Материалы направлены в городской отдел Госавтоинспекции для решения вопроса о возбуждении административных дел в отношении должностных лиц муниципального предприятия.
«Копии …
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19 декабря 2017, 12:29
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Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега
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19 декабря 2017, 11:56
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4 муниципалитета Самары отстают от графика по благоустройству
Самара, Похвистнево, Жигулевск и Ставропольский район не успевают доделать намеченные на этот год работы по благоустройству в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Об этом главе региона Дмитрию Азарову рассказал врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Ульянкин на совещании с …
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29 ноября 2017, 06:10
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В Самаре сорваны сроки работ по благоустройству территории, заявила "Единая Россия"
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25 октября 2017, 08:43
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Самарская мэрия купила новую спецтехнику за 57,5 млн рублей
Мэрия Самары купила новую партию спецтехники для уборки улиц, говорится в сообщении на портале госзакупок.
Победителем тендера стала московская «Компания СИМ-авто». При начальной цене аукциона в 70 миллионов рублей, она снизила свою планку почти на 13 миллионов. Теперь самарский департамент горхозяйства …
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15 августа 2017, 05:03
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«Самарский метрополитен» будут мыть за 13 миллионов рублей
В Самаре шесть станций городского метро будут убирать за 13 млн рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Клиниговую компанию ищет МУП «Самарский метрополитен». Согласно техзаданию, подрядчику предстоит ежесуточно делать уборку пассажирских и санитарных зон на станциях «Российская», «Московская», «Советская», …
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24 мая 2017, 04:39
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Деньги на дороге: На уборке Ново-Садовой заработают более 4 млн рублей
В Самаре Московское шоссе и Ново-Садовую улицу уберет за 4 млн 200 тысяч рублей компания "Дельта", говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению субподрядчика проводило государственное казенное предприятие Самарской области АСАДО. Согласно техзданию, исполнителю предстоит уборка Московского шоссе …
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17 мая 2017, 12:54