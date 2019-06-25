В Самаре началась пресс-конференция руководителя таможни Самарской области Владимира Данченкова. Представитель ведомства рассказал об итогах работы за первые пять месяцев 2019-го года
По словам Владимира Данченкова, объем оборота внешней торговли нашего региона составил более 2 миллиардов рублей. 63% от этого показателя приходится на экспорт. Активнее всего из Самарской области закупают продукцию химической промышленности, нефтепродукты и машиностроительную продукцию. Большая часть экспорта идет в Монголию, Украину, Белоруссию, Казахстан и Польшу.
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