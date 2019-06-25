Молочный дефицит: новая электронная система контроля качества может спровоцировать коллапс в розничной торговле … Самарская область обеспечивает себя молоком и соответствующими продуктами лишь на 37 % от медицинской нормы. Это данные Самарастата. В прошлом году на территории 63-го региона было произведено 200 тысяч тонн. В 2018-м - на 15 тысяч тонн меньше, а поголовье