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Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни

Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни

Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.  
 
Напомним, что  сановник должен был приехать в Самару 4 сентября, чтобы решить судьбу памятника эпохи конструктивизма, Фабрики-кухни. 
4 сентября 2018, 03:07
День города Самары-2018: полная программа мероприятий

День города Самары-2018: полная программа мероприятий

В этом году День города в Самаре будет праздноваться целых три дня – с 7 по 9 сентября. Организаторы обещают, что в рамках торжеств будут опробованы новые форматы мероприятий.

7 сентября главной праздничной площадкой станет амфитеатр у площади Славы. 
4 сентября 2018, 02:58
В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В понедельник, 3 сентября, в Сызрани произошла дорожной авария, в которой был ранен пешеход.  
 
В 18:50 31-летний водитель ехал на своей иномарке KIA по улице Декабристов в сторону Ульяновской. По пути автомобилист сбил  пешехода - 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по 
4 сентября 2018, 02:40
Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

В Автограде возбуждено уголовное дело по статье  «Грабеж с применением насилия», подозреваемых пока нет. Нападение произошло еще 30 августа на улице Мира в Центральном районе Тольятти.

Трое неизвестных подошли к мужчине, ударили его и отобрали рюкзак, внутри которого лежали 
4 сентября 2018, 02:22
До 1 сентября жителям трех районов Самары обещают вернуть горячую воду

До 1 сентября жителям трех районов Самары обещают вернуть горячую воду

К 1 сентября жителям Советского, Кировского и Промышленного районов Самары обещают вернуть горячую воду. Сейчас завершены  работы по перевороружению тепломагистрали на улице Ново-Вокзальной. Напомним, что ремонт проходил здесь на нескольких участках -  от проспекта Карла Маркса до улицы Стара-Загора. В 
31 августа 2018, 02:03
Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров

Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров

В прошлые выходные аэропорт «Курумоч» преодолел отметку в 2 млн пассажиров. Юбилейный путешественник прилетел рейсом Тюмень - Самара 25 августа. Как сообщили представители воздушной гавани, это рекорд, самое ранее достижение знаковой отметки за год в современной истории аэропорта. 
 
Впервые 2 
28 августа 2018, 05:33
На ремонт Самарского районного суда потратят более миллиона рублей

На ремонт Самарского районного суда потратят более миллиона рублей

В Самаре за 1 млн 100 тысяч рублей отремонтируют здание Самарского районного суда, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет об угловом строении по адресу Куйбышева 62 - Венцека 30. Это здание, напротив памятнику Ленину, входит в региональный перечень 
27 августа 2018, 10:32
В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Революционную

В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Революционную

В Самаре перекрыли очередную дорогу. Теперь речь идет об участке улицы Революционной от Московского шоссе до Маломосковской улицы. С 24 по 30 августа там будут идти работы по ремонту теплотрассы. Автомобилистов просят учитывать этот фактор при планировании поездок и отнестись 

24 августа 2018, 01:41
Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов

Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов

Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» назначен капитан таможенной службы Антон Антонов. Как пояснили в пресс-службе Самарской таможни, он вступил в должность в середине июля.

Господин Антонов начал службу в таможенных органах в 2013 году с должности инспектора отдела 
23 августа 2018, 04:32
Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Сейчас в областной столице без горячей воды сидят жители 138 домов. Причины у отключения горячего водоснабжения разные.

В 85 домах в границах улиц Ново-Вокзальной, Стара-Загоры, проспекта Кирова это вызвано перекладкой труб. Ориентировочно, горячая вода вернется в дома местных жителей 
21 августа 2018, 02:21
В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов

В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов

"Вам бояться нечего. Все в порядке!" - минтранс Самарской области в "Твиттере" успокаивает жителей Самары, которых взволновало появление над городом низко летающих пассажирских самолетов.

"А с каких это пор самолётам разрешили летать над Самарой? - вопрошает один из 
13 августа 2018, 08:49
Самарцы выяснили, почему самолеты низко летают над городом

Самарцы выяснили, почему самолеты низко летают над городом

Над Самарой стали низко летать самолеты, причем происходит это как днем, так и по ночам. Встревоженные горожане говорят, что воздушные суда могут пролететь над  областной столицей 4-5 раз в день очень низко, а по  ночам их даже слышно. 
 
Непривычное явление объяснили 
13 августа 2018, 09:32
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