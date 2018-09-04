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Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни
Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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4 сентября 2018, 03:07
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День города Самары-2018: полная программа мероприятий
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4 сентября 2018, 02:58
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В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»
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4 сентября 2018, 02:40
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Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти
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4 сентября 2018, 02:22
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До 1 сентября жителям трех районов Самары обещают вернуть горячую воду
К 1 сентября жителям Советского, Кировского и Промышленного районов Самары обещают вернуть горячую воду. Сейчас завершены работы по перевороружению тепломагистрали на улице Ново-Вокзальной. Напомним, что ремонт проходил здесь на нескольких участках - от проспекта Карла Маркса до улицы Стара-Загора. В …
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31 августа 2018, 02:03
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Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров
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28 августа 2018, 05:33
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На ремонт Самарского районного суда потратят более миллиона рублей
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27 августа 2018, 10:32
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В Самаре из-за ремонта теплотрассы перекроют улицу Революционную
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24 августа 2018, 01:41
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Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов
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23 августа 2018, 04:32
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Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары
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21 августа 2018, 02:21
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В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов
"Вам бояться нечего. Все в порядке!" - минтранс Самарской области в "Твиттере" успокаивает жителей Самары, которых взволновало появление над городом низко летающих пассажирских самолетов.
"А с каких это пор самолётам разрешили летать над Самарой? - вопрошает один из …
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13 августа 2018, 08:49
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Самарцы выяснили, почему самолеты низко летают над городом
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13 августа 2018, 09:32