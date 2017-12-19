Прокуратура Промышленного района Самары требует наказать сотрудников МП «Благоустройство» за неубранный с дорог снег. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Материалы направлены в городской отдел Госавтоинспекции для решения вопроса о возбуждении административных дел в отношении должностных лиц муниципального предприятия.
«Копии материалов проверки направлены в ОГИБДД УМВД России по г. Самаре для решения вопроса о возбуждении в отношении должностных лиц МП г.о. Самара «Благоустройство» дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 КоАП РФ», - сообщает прокуратура Самарской области.
В частности, на ряде улиц проезжая часть была сужена из-за снежных валов. Такие нарушений обнаружены на улицах Ново-Садовой, XXII Партсъезда, проспекте Карла Маркса, улицах Молодежной, Ново-Вокзальной, Калинина. «Снежные холмы» также оставили около остановки около дома №1 на Молодежной. Кроме того, обнаружена наледь на пешеходных переходах у домов №4 по улице Бубнова, №215 по Ново-Вокзальной и на перекрестке улиц Калинина и Вольской.
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