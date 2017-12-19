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Материалы по теме:

В Самаре никто не захотел принять снег

В Самаре никто не захотел принять снег

В Самаре не нашлось желающих складировать 22 тысячи тонн снега, которые собираются вывезти с улиц города. Торги на портале госзакупок, которые объявлял муницпиальный «Спецремстройзеленхоз», были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Максимальная цена контракта составляла 1,5 млн рублей. Работы необходимо было 

20 декабря 2017, 09:01
В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

Самарские метеорологи опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно данным, которые на своем сайте опубликовало Приволжское УГМС, в Самаре к выходным потеплеет и пойдет снег. Уже в пятницу, 22 декабря, днем ожидается потепление до минус пяти градусов по Цельсию. В 

20 декабря 2017, 07:03
За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

В Самаре продолжаются работы по уборке снега, обработке противогололедными реагентами. В первую очередь происходит расчистка дорог с интенсивным движением транспорта  и проездов к муниципальным учреждениям.  Самарцы также могут повлиять на план работ снегоуборочных бригад с помощью обращений к контролирующим органам 
20 декабря 2017, 12:34
В Самаре работники СПЗ получили зарплату после вмешательства прокуратуры

В Самаре работники СПЗ получили зарплату после вмешательства прокуратуры

Работникам Самарского подшипникового завода выдали заработную плату после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство установило, что 800 сотрудников СПЗ за октябрь не получили суммарно более 25 миллионов рублей. В отношении юрлица и его гендиректора возбуждены административные дела по статье «Нарушение трудового законодательства», 

19 декабря 2017, 05:01
В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш

В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш

В Самаре за сутки от наледи и снега расчистили более полутысячи крыш. Всего, по данным мэрии, в городе более 7 тысяч скатных крыш. Кроме того, коммунальщикам поручено своевременно чистить козырьки подъездов. Во вторник, 19 декабря, запланировано очистить 445 объектов. Накануне 

19 декабря 2017, 02:45
Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега

Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега

В Самаре по результатам проверки в сфере благоустройства составлено 177 протоколов об административных правонарушениях. Дворы и дороги города прокуратура и районные комиссии проверили в период с 4 по 14 декабря. Из-за неубранного снега надзорное ведомство внесло в адрес руководителей управляющих 
19 декабря 2017, 11:56
Новым директором МП «Благоустройство» в Самаре стал Евгений Садовников

Новым директором МП «Благоустройство» в Самаре стал Евгений Садовников

Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» возглавил Евгений Садовников, сообщила мэрия Самары. На этом посту Садовников сменил Ольгу Устинову, которая руководила МП «Благоустройство» после ухода в ноябре 2017 года Алексея Власова, обвиненного в растрате.

Новый директор МП «Благоустройство Евгений Садовников 
15 декабря 2017, 10:39
В Самаре накажут виновных за неубранный во дворах снег

В Самаре накажут виновных за неубранный во дворах снег

В Самаре, в Кировском районе, сотрудники администрации и прокуратуры выявили в ряде дворов многочисленные нарушения при организации и осуществлении очистки придомовых проездов. Рассматривается вопрос о возбуждении административных дел в отношении виновных. Представления внесены в адрес руководителей ООО «Жилуниверсал», МП г. 

13 декабря 2017, 09:31
В детсаду Зубчаниновки воспитатели заставляли дошколят чистить унитазы

В детсаду Зубчаниновки воспитатели заставляли дошколят чистить унитазы

Детский сад номер 260 расположен в самом центре поселка Зубчаниновка Кировского района города Самары. Большую часть родителей, которых мы опросили, работа воспитателей устраивает. Однако, как выявила прокуратура, здесь были допущены беспрецедентные нарушения. 24 ноября во время «тихого часа» в старшей 

8 декабря 2017, 04:49
В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»

В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»

В Самаре оштрафовали директора муниципального предприятия «Благоустройство» за несвоевременную оплату работ по покраске противопешеходных ограждений, сообщает генпрокуратура России. Компания «Магнат Строй» выполнила работы по муниципальному контракту в полном объеме, но деньги так и не получила. Фирме полагалось 4 миллиона рублей. 

30 ноября 2017, 08:53
Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул мэрию Самары

Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул мэрию Самары

Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул самарскую мэрию. Это руководитель Муниципального предприятия «Благоустройство» Алексей Власов. До переезда в столицу 63-го региона в 2016 году он руководил предприятиями в сфере ЖКХ в Саратове. Весной 2017-го в отношении него было 

3 ноября 2017, 06:04
Директора МП «Благоустройство» накажут

Директора МП «Благоустройство» накажут

Организации, с которой был заключен контракт на покраску ограждений в Самаре, во время не заплатили. Это было установлено в ходе прокурорской проверки.

Договор по покраске ограждений в Самаре был подписан с ООО «Магнат-Строй». Работы выполнили. Но подрядчик деньги не получил.
За 

17 октября 2017, 09:00
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