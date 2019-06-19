В США голодная акула чуть не съела 8-летнего мальчика Страшный случай произошел в воскресенье в США. На пляже Болд Хэд в штате Северная Каролина голодная акула напала на 8-летнего мальчика. Подробности инцидента не сообщаются, но известно, что хищная рыба ухватила ребенка за ногу, когда тот купался.



На место …