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В блогах: панда танцует под Бузову
Блогер Наталья Ширяева опубликовала у себя на странице в «Фейсбуке» зажигательное видео. «Пока в Самаре решаются важные дела и встречаются серьезные люди в больших кабинетах - замруководители спортивных ведомств России и Китая (Косилов и Гца Ли Цзяньминь), укрепляют взаимоотношения …
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18 июня 2019, 10:00
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У 73-летнего пенсионера из Самарской области нашли боррелиоз
73-летний житель Красноярского района Самарской области, которого укусил клещ, заболел клещевым иксодовым боррелиозом. Однако, как отметили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, количество обращений к врачам из-за нападения клещей не превышает средних показателей. По данным на 17 июня, на зараженность вирусом клещевого …
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18 июня 2019, 04:30
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В США голодная акула чуть не съела 8-летнего мальчика
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18 июня 2019, 02:26
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В центре Самары появилась яма на пешеходном переходе
В областной столице образовался очередной провал асфальта. На этот раз раз яма появилась на пешеходном переходе на пересечении улиц Молодогвардейской и Полевой. «Бабушка чуть не угодила в яму. Также видна начальная стадия провала асфальта на проезжей части», - написала …
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18 июня 2019, 01:47
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В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину
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18 июня 2019, 12:56
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Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы
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18 июня 2019, 11:57
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В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП
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18 июня 2019, 11:05
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В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем
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17 июня 2019, 02:53
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В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина
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13 июня 2019, 12:56
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На Красной Глинке в Самаре утонул подросток
В понедельник, 10 июня, произошла трагедия на Волге в районе Красной Глинки в Самаре. Сотрудники оперативных служб во второй половине дня вытащили из реки тело 16-летнего парня и передали полицейским, пишет «Волга Ньюс». Очевидцы рассказали в соцсетях, что молодой …
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11 июня 2019, 09:24
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В реке Большой Кинель погибла 27-летняя девушка
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10 июня 2019, 11:00
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В Тольятти спасатели освободили застрявшую в заборе косулю
В выходные тольяттинские спасатели вызволили из беды дикое животное: в санатории «Прилесье» в заборе застряла косуля.
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10 июня 2019, 09:36
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