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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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В блогах: панда танцует под Бузову

В блогах: панда танцует под Бузову

Блогер Наталья Ширяева опубликовала у себя на странице в «Фейсбуке» зажигательное видео. «Пока в Самаре решаются важные дела и встречаются серьезные люди в больших кабинетах - замруководители спортивных ведомств России и Китая (Косилов и Гца Ли Цзяньминь), укрепляют взаимоотношения 
18 июня 2019, 10:00
У 73-летнего пенсионера из Самарской области нашли боррелиоз

У 73-летнего пенсионера из Самарской области нашли боррелиоз

73-летний житель Красноярского района Самарской области, которого укусил клещ, заболел клещевым иксодовым боррелиозом. Однако, как отметили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, количество обращений к врачам из-за нападения клещей не превышает средних показателей. По данным на 17 июня, на зараженность вирусом клещевого 
18 июня 2019, 04:30
В США голодная акула чуть не съела 8-летнего мальчика

В США голодная акула чуть не съела 8-летнего мальчика

Страшный случай произошел в воскресенье в США. На пляже Болд Хэд в штате Северная Каролина голодная акула напала на 8-летнего мальчика. Подробности инцидента не сообщаются, но известно, что хищная рыба ухватила ребенка за ногу, когда тот купался.

На место 
18 июня 2019, 02:26
В центре Самары появилась яма на пешеходном переходе

В центре Самары появилась яма на пешеходном переходе

В областной столице образовался очередной провал асфальта. На этот раз раз яма появилась на пешеходном переходе на пересечении улиц Молодогвардейской и Полевой. «Бабушка чуть не угодила в яму. Также видна начальная стадия провала асфальта на проезжей части», - написала 
18 июня 2019, 01:47
В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В понедельник, 17 июня, в Ставропольском районе случилась еще одна смертельная авария. В 22:30 64-летний мужчина ехал на автомобиле «Лада Гранта» по трассе, но внезапно его легковушка влетела в грузовик «КамАЗ». Ранее большегруз остановился из-за поломки и его шофер включил 
18 июня 2019, 12:56
Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани немало озадачила и напугала ядовито-зеленая полоса вдоль берега реки Усы. В минувшие выходные ее видели отдыхающие на Усе со стороны Муранского бора. Некоторые из них боялись заходить в воду, несмотря на хорошую погоду. По словам очевидцев, они не 
18 июня 2019, 11:57
В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП

В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП

В понедельник, 17 июня, в столице 63-го региона машина сбила пешехода после ДТП. Это случилось около десяти утра. 36-летняя автоледи ехала на своей «Ладе Приоре» по улице Свободы в направлении Кузнецкой. На перекрестке она не уступила дорогу иномарке «Тойота Камри», 
18 июня 2019, 11:05
В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем

В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем

Поистине жуткий случай произошел на днях в Канаде. Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо. У девушки начались проблемы с дыханием. Оказалось, что перед встречей парень ел бутерброды 
17 июня 2019, 02:53
В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина

В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина

В четверг, 13 июня, возник пожар на Заводском шоссе в Самаре. По словам очевидцев, горел склад макулатуры. В региональном ГУ МЧС уточнили, что дежурному сообщили о возгорании в 10:25. В здании №14а по Заводскому шоссе горела типографическая продукция на площади 
13 июня 2019, 12:56
На Красной Глинке в Самаре утонул подросток

На Красной Глинке в Самаре утонул подросток

В понедельник, 10 июня, произошла трагедия на Волге в районе Красной Глинки в Самаре. Сотрудники оперативных служб во второй половине дня вытащили из реки тело 16-летнего парня и передали полицейским, пишет «Волга Ньюс». Очевидцы рассказали в соцсетях, что молодой 
11 июня 2019, 09:24
В реке Большой Кинель погибла 27-летняя девушка

В реке Большой Кинель погибла 27-летняя девушка

В воскресенье, 9 июня, спасатели работали на реке Большой Кинель в Усть-Кинельском. К оперативной службе обратились полицейские, которые рассказали, что в реке утонула 27-летняя девушка. Водолазный отряд выехал на место событий в 08:15, в 11:20 погибшую обнаружили в пяти метрах 
10 июня 2019, 11:00
В Тольятти спасатели освободили застрявшую в заборе косулю

В Тольятти спасатели освободили застрявшую в заборе косулю

В выходные тольяттинские спасатели вызволили из беды дикое животное: в санатории «Прилесье» в заборе застряла косуля. 
 
- Очевидцы сообщили - голова косули зажата между железными прутьями забора. Для освобождения животного потребовался гидравлический инструмент, - сообщил глава Центра гражданской защиты Андрей Дербенев. 
10 июня 2019, 09:36
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