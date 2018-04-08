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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег

В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег

5 апреля глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание, посвященное работам в рамках месячника по благоустройству города. Одним из вопросов мероприятия стала очистка внутриквартальных территорий города от снега. Все чаще в областном центре затапливает дворы, из которых несвоевременно вывозилась снежно-ледяная 

6 апреля 2018, 08:43
Пробный запуск фонтанов Самары намечен на 21 апреля

Пробный запуск фонтанов Самары намечен на 21 апреля

Уже 21 апреля в Самаре проведут пробный запуск всех городских фонтанов. Напомним, в этот день в областной столице состоится общегородской субботник. Планируется, что в постоянном режиме городские фонтаны начнут работать с 1 мая. Всего в этом году в областном центре 

5 апреля 2018, 05:39
Крыша жилого дома не выдержала веса снега и рухнула в Новокуйбышевске

Крыша жилого дома не выдержала веса снега и рухнула в Новокуйбышевске

3 апреля в Новокуйбышевске произошло ЧП. В одном из жилых домов рухнула кровля. Скорее всего, она не выдержала веса выпавшего снега, который не успели вовремя очистить. Ситуацию прокомментировал глава города Сергей Марков.

«Кровля по данному дому взята в работу по восстановлению управляющей компанией "ЖУК". 

4 апреля 2018, 11:45
Когда начнет таять снег в Самарской области?

Когда начнет таять снег в Самарской области?

Накануне на регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков. На дорогах образовался гололед и пробки. Под Сызранью в течение нескольких часов буксовали фуры, там была 15-километровая пробка. На трассах дежурили сотрудники ГИБДД. С водителями большегрузных автомобилей 

2 апреля 2018, 11:42
Новый рекорд по количеству выпавшего снега установлен в Самаре

Новый рекорд по количеству выпавшего снега установлен в Самаре

В Самаре в среду, 28 марта, выпало рекордное количество снега. Эти данные опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». Предыдущий максимум был зафиксирован 17 лет назад. Вчера осадков выпало вдвое больше, высота снежного покрова в городе составила 17 - 25 сантиметров. 

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29 марта 2018, 09:36
Названы скверы, выбранные самарцами для благоустройства в 2018 году

Названы скверы, выбранные самарцами для благоустройства в 2018 году

Опубликован список территорий, за благоустройство которых проголосовали жители Самарской области. В нем приняли участие около миллиона человек. Всего в списке 151 объект, сообщили в правительстве Самарской области.
 
Напомним, голосование состоялось 18 марта. Территории, получившие больше всего голосов, будут благоустроены 

27 марта 2018, 02:08
В Самаре реконструируют Загородный парк и ряд зон отдыха

В Самаре реконструируют Загородный парк и ряд зон отдыха

В Самаре определены территории, за благоустройство которых местные жители голосовали 18 марта. Зоны отдыха будут приведены в порядок по проекту «Формирование комфортной городской среды». В Самаре должны реконструировать Загородный парк. На голосовании его поддержали 166 393 самарца. Кроме того, самарцы 

22 марта 2018, 02:49
На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре

На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре

Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» оштрафовали на 240 тысяч рублей. Прокуратура установила, что руководство компании задерживало оплату работ при осуществлении закупок для нужд города. В отношении директора МП возбуждено 8 дел об административном правонарушении. В частности, он несвоевременно расплатился за поставку 

20 марта 2018, 08:01
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