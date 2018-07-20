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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Из-за форума «iВолга-2018» ограничат движение по одной из дорог в Самаре

Из-за форума «iВолга-2018» ограничат движение по одной из дорог в Самаре

Важная информация для автомобилистов. Для обеспечения безопасности при проведении молодежного форума «iВолга-2018»  будет перекрыта одна из дорог. Проезд будет запрещен по дороге в поселке  Прибрежный на участке от ул. Набережная до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до 

19 июля 2018, 01:51
Самарцы просят убрать кнопки со светофоров на дорогах

Самарцы просят убрать кнопки со светофоров на дорогах

Некоторое время назад в Самаре светофоры, расположенные на дорогах с плотным движением, оборудовали специальным кнопками. Они должны были помочь пешеходам безопасно пересекать улицы. В конечном итоге это нововведение поддержали далеко не все.

«Эксперимент с кнопками не удался, имеет смысл "убрать за 

18 июля 2018, 10:19
Самую «убитую» дорогу Самары приведут в порядок: улицу Дачную готовят к реконструкции

Самую «убитую» дорогу Самары приведут в порядок: улицу Дачную готовят к реконструкции

В ближайшем будущем улица Дачная в Самаре будет полностью реконструирована. Соответствующее распоряжение о подготовке проекта планировки ее территории опубликовал департамент градостроительства.

Работы планируется разделить на два этапа. Сначала приведут в порядок участок между Московским шоссе и улицей Пензенской. На втором этапе 

18 июля 2018, 09:57
Стартовал 9-й этап надвижки Фрунзенского моста

Стартовал 9-й этап надвижки Фрунзенского моста

Продолжается строительство Фрунзенского моста. На днях специалисты начали 9-й этап надвижки пролетного строения через реку Самара. Накануне строителями была завершена укрупнительная сборка и стыковка металлоконструкций весом 1590 тонн к уже надвинутой части сооружения.

После завершения нового этапа надвижки длина мостовой секции 

17 июля 2018, 04:12
Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре

Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре

С 16 июля в Самаре отменены ограничения на продажу алкоголя в стеклянной таре. Запрет был введен на время чемпионата мира по футболу для обеспечения безопасности. Купить спиртное в «стекле» было невозможно на улицах в районе площади Куйбышева, где проходил фестиваль 

16 июля 2018, 02:04
13-летнюю девочку из Самары ударило током, когда она делала селфи на железной дороге

13-летнюю девочку из Самары ударило током, когда она делала селфи на железной дороге

В субботу, 14 июля, жуткий случай произошел в 16:50 на железнодорожном мосту в Нижне-Хлебном парке станции «Самара». 13-летняя девочка пыталась сделать удачное селфи и перелезла через ограждение железнодорожного моста. В какой-то момент она упала на электропровода под напряжением и ее 
16 июля 2018, 12:33
Самарцев приглашают убраться на площадке Фанфеста

Самарцев приглашают убраться на площадке Фанфеста

До окончания чемпионата мира по футболу остается два дня. В течение месяца десятки тысяч болельщиков собирались на площади Куйбышева, чтобы следить за трансляциями матчей между лучшими сборными планеты. Теперь там предстоит большая уборка, чтобы привести все в порядок.

Организаторы спортивного праздника 

13 июля 2018, 01:24
Окончание чемпионата мира по футболу самарцы отметят танцевальным парадом

Окончание чемпионата мира по футболу самарцы отметят танцевальным парадом

Окончание чемпионата Мира по футболу в Самаре отметят танцевальным парадом. Зажигательное мероприятие запланировано на субботу, 14 июля. Колонна участников пройдет по пешеходной части улицы Куйбышева от площади Революции до Струковского сада.

На этот раз организаторы обещают смешанный музыкальный формат: зажигательные латиноамериканские 

13 июля 2018, 12:05
Андрей Тихонов сыграл в матче футбольных звезд на Красной площади

Андрей Тихонов сыграл в матче футбольных звезд на Красной площади

В Москве на Красной площади состоялся матч футбольных звезд. Команды играли смешанными составами.  В обеих сборных присутствовали иностранные спортсмены и по одному российскому игроку и девушке-футболистке.

За одну из футбольных команд играл наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов. Он специально 
12 июля 2018, 11:00
Монтера убило рельсами на железной дороге в Самарской области

Монтера убило рельсами на железной дороге в Самарской области

В Самарской области при работах на железной дороге погиб 50-летний монтер. Мужчина участвовал в укладке железнодорожных путей на станции Кинель. Рабочего убило соскользнувшими с укладочного крана рельсами. Трагедия произошла вечером 25 июня. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны 

29 июня 2018, 05:00
Женщине поездом отрезало стопу и кисть руки в Самарской области

Женщине поездом отрезало стопу и кисть руки в Самарской области

2 мая произошло очередное ЧП на железной дороге в Самарской области. В 13:58 на станции «Кротовка» поезд сбил 75-летнюю женщину.

Как сообщает Волга Ньюс, пострадавшая шла вдоль путей. Она попала в габариты проезжающего поезда и состав ее задел. 
3 мая 2018, 09:38
50-летнего мужчину сбил насмерть грузовой поезд под Похвистнево

50-летнего мужчину сбил насмерть грузовой поезд под Похвистнево

Сегодня, 28 апреля, в 4:20, на 1256 километре пикета № 7 Куйбышевской железной дороги, рядом с пунктом отстоя электропоездов, грузовой поезд насмерть сбил 50-летнего мужчину, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
По данным ведомства, до трагедии мужчина шел 

28 апреля 2018, 02:48
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