Куйбышевская железная дорога подвела итоги своей работы во время чемпионата мира по футболу. Всего за время мундиаля поездами компании были перевезены 50 тысяч болельщиков. В областной центр прибыли 34 бесплатных состава с фанатами. По направлению из Самары отправились 37 поездов.
Наибольший пассажиропоток железнодорожники зафиксировали 25 июня. В этот день на вокзал прибыли 3,3 тысячи человек и отправились с него 3,6 тысячи.
Отмечается, что гостей мундиаля перевозил современный подвижной состав, оборудованный специальными местами для маломобильных граждан.
Напомним, что Самара приняла шесть игр чемпионата мира по футболу: четыре матча группового этапа, 1\8 финала и четвертьфинал.
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