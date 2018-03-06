В Новокуйбышевске прошел суд над местным жителем Виктором Кудряшовым. Ему инкриминировали убийство по неосторожности.
По информации следствия, 23 июля прошлого года мужчина повздорил со своим приятелем. Дело дошло до драки. Кудряшов схватил нож, и нанес им несколько ударов своему оппоненту. Потом он добил соперника тупым предметом. После этого подозреваемый сам вызвал «скорую», однако к моменту приезда медиков пострадавший умер.
С учетом мнения прокурора суд приговорил Кудряшова к 7 годам тюрьмы с отбыванием срока в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Самарской области.
|
Самарца убили в уличной драке
|
9 марта 2018, 04:52
|
Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области
|
7 марта 2018, 01:45
|
Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании
|
6 марта 2018, 05:26
|
Тольяттинец вышел из тюрьмы, а через день ограбил соседку
|
5 марта 2018, 05:13
|
Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани
|
5 марта 2018, 03:35
|
В Тольятти внук забил до смерти бабушку
В Тольятти сотрудниками полиции задержан 40-летний местный житель в связи с гибелью его бабушки, информирует ГУ МВД по Самарской области.
К стражам порядка обратились из Бюро судебно-медицинской экспертизы, куда доставили тело 78-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. Женщина скончалась от травматических …
|
4 марта 2018, 05:00
|
В Самарской области сельчанин чуть не убил брата, а потом сдался полиции
|
2 марта 2018, 03:47
|
С умершим прокурором Октябрьска Игорем Зятчиным простятся 28 февраля
Прощание с умершим прокурором Октябрьска Игорем Зятчиным пройдет 28 февраля в Сызрани. Траурная церемония начнется в 8:00 в ДК «Авангард», и завершится в 10:00. Об этом со ссылкой на сызранскую прокуратуру сообщает КТВ-Луч.
Напомним, Игорь Зятчин скончался 26 …
|
27 февраля 2018, 03:50
|
Умер прокурор Октябрьска Игорь Зятчин
26 февраля умер прокурор города Октябрьска Игорь Зятчин. Ему было 44 года. Как сообщает КТВ-Луч, перед смертью Зятчин был срочно госпитализирован в больницу.
"Сегодня умер друг - Игорь Зятчин. Всю сознательную жизнь проработал в прокуратуре (прокурор г. Октябрьска). …
|
27 февраля 2018, 10:19
|
Женщина получила 9,5 лет тюрьмы за убийство собутыльника
|
22 февраля 2018, 01:46