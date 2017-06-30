Уголовное дело о жестоком убийстве самарской семьи решили закрыть, в связи со смертью обвиняемого. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась год назад, в Кировском районе. В дома на улице Советской нашли четыре трупа. Как установили следователи, погибшие 34-летний мужчина и 42-летняя женщина являлись супругами. Также были убиты дети – двухлетняя девочка и пятилетний мальчик. На телах эксперты обнаружили множество ножевых ранений. Изучив все обстоятельства, следователи выдвинули версию, что мужчина сначала убил женщину и детей, а потоп покончил с собой. Дверь и окна в квартиру были заперты изнутри. В ходе расследования было проведено более 15 выемок и осмотров, свыше 10 судебных экспертиз и 30 допросов. Допрошенная мать мужчины, отказалась от прекращения уголовного дела в связи со смертью сына, а следовательно, в соответствии нормами уголовно – процессуального законодательства, было принято решение о направлении уголовного дела в суд.
В соответствии с постановлением суда уголовное дело Владислава Вараксина было прекращено, в связи со смертью обвиняемого, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
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