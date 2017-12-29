В Самаре улицу Луначарского откроют в первом квартале 2018 года В Самаре выезд на улицу Луначарского с Московского шоссе до конца года не откроют. Ввести в эксплуатацию участок до Автобусного проезда планируют только в первом квартале следующего, 2018 года, сообщили в городском департаменте градостроительства.



«Планируем ввод до конца первого …