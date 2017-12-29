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Материалы по теме:

В Самаре из-за аварии перекроют часть Ново-Садовой у Постникова оврага

В Самаре из-за аварии перекроют часть Ново-Садовой у Постникова оврага

В среду, 27 декабря, появилась информация, что вечером будет ограничено движение транспорта по двум главным магистралям Самары – улице Ново-Садовой и Московскому шоссе.

Ново-Садовую перекроют в районе Постникова оврага 27 декабря в 21 час. Причина - авария на водоводе.
27 декабря 2017, 01:46
В Самаре часть Демократической перекрыли на выезд из города

В Самаре часть Демократической перекрыли на выезд из города

В Самаре частично перекрыли движение транспорта по улице Демократической. Это связано с работами по монтажу балок пролетного строения нового путепровода, который возводят на пересечении с улицей Ташкентской. Перекрыт участок дороги на выезд из города. Работы начались во вторник, 26 декабря, 

27 декабря 2017, 11:07
Мэрия Тольятти хочет отсудить у «дочки» 168 миллионов рублей

Мэрия Тольятти хочет отсудить у «дочки» 168 миллионов рублей

Необычный суд начнется в Тольятти 10 января. Мэрия Тольятти поспорит за 168 миллионов рублей с дочерним ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление». Предметом спора стали расчеты по муниципальному контракту от мая 2016 года. Мэрия привлекла «дочку» к ремонту ряда дорог Автограда. Чиновники 

25 декабря 2017, 08:08
В Самаре улицу Луначарского откроют в первом квартале 2018 года

В Самаре улицу Луначарского откроют в первом квартале 2018 года

В Самаре выезд на улицу  Луначарского с Московского шоссе до конца года не откроют. Ввести в эксплуатацию участок до Автобусного проезда планируют только в первом квартале следующего, 2018 года, сообщили в городском департаменте градостроительства.

«Планируем ввод до конца первого 
25 декабря 2017, 01:50
В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок

В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок

Сотрудники ГИБДД опубликовали обращение к самарцам – водителям и пешеходам. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать осторожность. После снегопада дороги Самары сковали пробки, произошло несколько ДТП. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов.
25 декабря 2017, 12:24
Из-за снегопада дороги Самары сковали 9-балльные пробки

Из-за снегопада дороги Самары сковали 9-балльные пробки

Утром в понедельник, 25 декабря, из-за снегопада дороги Самары сковали 9-балльные пробки. Такую оценку в начале дня показывал сервис «Яндекс. Пробки». Движение транспорта была затруднено по всем основным магистралям города. Московское шоссе, Ново-Садовая, проспект Кирова, улицы Советской Армии и XXII 

25 декабря 2017, 09:57
В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре

В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре

Блогер Анна Носова поведала про «адовую пробку и разъяренных водителей на 18-м километре». 20 декабря на кольце Волжского и Московское шоссе включили аж 8 светофоров. «Утро самарцев в очередной раз началось с матюков и ярости в адрес чиновников из 
22 декабря 2017, 03:24
Парковка на дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запрещена до апреля

Парковка на дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запрещена до апреля

На дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запретят парковку. Речь идет об 11 участках вдоль важных магистралей Самары. Ограничения вводятся на зимний период – до 1 апреля 2018 года.  

«Для качественного зимнего содержания дорог, находящихся в ведении ГКП Самарской области АСАДО, 

14 декабря 2017, 03:37
В Самаре 12 млн рублей потратят на охрану театра оперы и балета

В Самаре 12 млн рублей потратят на охрану театра оперы и балета

На охрану Самарского академического театра оперы и балета собираются потратить почти 12 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Речь идет об организации 6 постов охраны - из них 4 должны работать в круглосуточном режиме, 2 по 12 часов, 

11 декабря 2017, 10:00
В Самаре создадут ресурс для интерактивного общения с правительством

В Самаре создадут ресурс для интерактивного общения с правительством

В Самарской области появится ресурс для интерактивного общения населения с правительством региона, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который поможет запустить "электронно-коммуникационную платформу", объявил Департамент управления делами губернатора. Цена контракта - 24 миллиона рублей. Согласно техзаданию, 

20 ноября 2017, 09:04
На улицах Самары появятся вазоны общей стоимостью 1 млн рублей

На улицах Самары появятся вазоны общей стоимостью 1 млн рублей

Для улиц Самары закупят вазоны на сумму более миллиона рублей. Тендер по определению подрядчика, который поставит малые архитектурные формы в 2018 году, объявило муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз». В техзадании значится 116 «кадок» из стеклопластика в метр длиной и полметра шириной, 30 

30 октября 2017, 09:02
В Самаре отремонтируют бани

В Самаре отремонтируют бани

В Самаре до конца ноября отремонтируют две общественные бани, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о бане №1 на Пионерской, 45, и №22 на Стандартной, 100. Тендер объявил гордепартамент потребительского рынка товаров и услуг. Работы оцениваются в 3,5 
11 октября 2017, 09:41
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