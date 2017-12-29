В Самаре потратят 630 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Речь идет о семи объектах: Московское шоссе, Волжское шоссе, Красноглинское шоссе, Ново-Садовая, Демократическая, Ташкентская, Кировский мост. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит заняться только зимним содержанием дорог. Фирма будет обязана осуществлять ежедневный осмотр дорожного полотна с целью обнаружения и устранения недостатков. При выполнении работ использовать дорожную технику, которая должна быть оборудована системой ГЛОНАСС. Она позволит контролировать объем ремонта и избежать приписок.
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