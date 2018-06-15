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По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре
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14 июня 2018, 08:03
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Выставка «Город Мастеров» откроется на набережной в Самаре
10 июня на самарской набережной состоится открытие площадки «Город Мастеров». Она разместится между Некрасовским и Ленинградским спусками.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в выставке примут участие 26 умельцев со всех уголков Самарской области. Будут представлены изделия ручной работы, в том числе народные …
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10 июня 2018, 09:49
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В блогах: в Самаре на набережной «не дают парковаться»
Блогер samarasud обращает внимание мэрии Самары на «какую-то непонятную движуху на муниципальной парковке на набережной, в районе памятника Сухову». «Вчера и сегодня там стоят люди, которые не дают парковаться. Не полиция, а какие-то сторожа. Запрет ничем не подтверждают. Сегодня …
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7 июня 2018, 06:54
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В блогах: «Экскурсия по самарской набережной»
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7 июня 2018, 05:50
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«Готов»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» пройдет в Самаре
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9 июня 2018, 09:24
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В Москве выбрали «Мисс Русское радио - 2018»
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1 июня 2018, 09:18
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В 2018 году «Тотальный диктант» написали почти 230 тысяч человек
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16 апреля 2018, 05:11
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«Русское Радио» - радио большой страны!
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20 марта 2018, 07:00
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«Добрый бег – 2018» в Самаре!
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19 марта 2018, 07:03
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Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре
В это воскресенье по инициативе Самарского союза молодежи на площади Куйбышева состоится уже традиционная акция в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начнется мероприятие в 20:00 праздничной программой и выступлением самарских музыкальных коллективов: группы «Беллини», «Фернандос …
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14 марта 2018, 05:47
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Кастинг конкурса «Мисс Русское Радио» уже сегодня!
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1 марта 2018, 09:30