В 2018 году «Тотальный диктант» написали почти 230 тысяч человек Число участников «Тотального диктанта» стало рекордным за все время проведения акции. 14 апреля проверку знания русского языка прошли 230 тысяч человек по всему миру.



"Три части диктанта на русском языке написали на всех шести континентах планеты и онлайн. В …