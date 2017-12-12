Блогер Алексей Авдейчев побывал в заброшенном самарском Доме печати. "Он был построен в 1964 году. В советское время комплекс по праву считался одной из крупнейших типографий Поволжья. До середины 90-х дела шли хорошо, потом начались проблемы. В 1995 году типография оказалась на грани банкротства. Она много раз переходила из рук в руки, в 2006-м руководство начало сдавать помещения в аренду, чтобы на вырученные деньги гасить долги, но вскоре все арендаторы разъехались, наступило окончательное разорение. Последние несколько лет здание пустует. В 2015 году тут случился крупный пожар. Причина - умышленный поджог. Теперь тут отличная локация для съёмки фильмов ужасов. Также можно устраивать тематические фотосессии. И виды из окон здесь отличные. Теперь еще несколько лет полюбуемся на «заброшку» в самом центре города, пока какой-нибудь недобросовестный девелопер не подожжёт её ради лакомого куска земли, там же целый квартал тридцатиэтажных человейников можно построить" - иронизирует блогер.
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Виртуальный батл "Жители против чиновников"
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12 декабря 2017, 09:10
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В блогах: «Выставка Союза архитекторов Самары на площади Славы - всё по-самарски»
Блогер Владислав Харчев раскритиковал организацию выставки Союза архитекторов Самары на площади Славы. "Этих плакатов более 40. Стоять на морозе полчаса и смотреть их как-то неудобно. И почему-то наши архитекторы сделали всё по-самарски: никакой онлайн-версии этой выставки нет. Хотя можно …
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12 декабря 2017, 08:03
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В блогах: в Самаре сняли постапокалиптический сериал
На видеохостинге youtube выложили пилот постапокалиптического сериала «Смотри в оба», снятого в Самарской области. Его снимали в 2016 году в селах Тимашево и Старый Буян, а …
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12 декабря 2017, 02:25
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В блогах: в нацпарке «Самарская Лука» прошла очередная «Сороконожка»
Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в "Фейсбуке", что в прошедшие выходные в нацпарке "Самарская Лука" прошла очередная ежегодная «Сороконожка». Это пеший 35-километровый поход по заповеднику. На выживание. На пределе сил. С мыслью дойти и больше никогда не повторять этого безумия. …
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12 декабря 2017, 01:01
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В Самаре предложение о референдуме по прямым выборам мэра направили в губдуму
Самарский избирком направил предложение регионального отделения партии «Яблоко» вернуть прямые выборы мэра города и муниципальных депутатов на рассмотрение депутатам Самарской губернской думы. Такое решение было принято в четверг, 7 декабря, на заседании комиссии. Теперь в течение 20 дней областной парламент …
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8 декабря 2017, 10:36
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В Самаре 7 декабря на площади Славы почтили память героев Отечества
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7 декабря 2017, 05:40
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После жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты в Самару
В России после жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты. В среднем у авиакомпаний стоимость одного проездного документа в города-организаторы будущего мундиаля выросла на 10 процентов. Такие данные приводят на портале Аviasales - крупнейшем поисковом сервисе авиабилетов, обрабатывающем около двух миллионов …
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6 декабря 2017, 07:08
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В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на "твиттер" министра?
Пользователь под ником Poohmanoff поведал в соцсети "Твиттер", какие необычные объявления сейчас распространяет самарское минобрнауки в подведомственных учреждениях. Чиновники просят наладить работу по регистрации педколлективов в "Твиттере", чтобы затем подписаться на личные странички руководителей ведомства и поволжского управления минобразования. Poohmanoff с …
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5 декабря 2017, 09:23
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В блогах: Пошел по стопам отца
Блогер Илья Круговой рассказал, что сын известного самарского бизнесмена Ивана Мотынги, которого тоже зовут Иван, пошел по стопам отца. Молодой 25-летний парень возглавил городскую федерацию дзюдо, место президента которой стало вакантным после того, как прежний руководитель Рустам Хасаев пошел на повышение …
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5 декабря 2017, 08:18
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В блогах: Трамвайный ад, или Почему в Самаре всегда будут пробки
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5 декабря 2017, 07:04