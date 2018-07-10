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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Китаец Цзин Ли прискакал в Самару во время турне по городам-организаторам ЧМ-2018

Китаец Цзин Ли прискакал в Самару во время турне по городам-организаторам ЧМ-2018

В Самару прибыл известный конный путешественник - китаец Цзин Ли. Напомним, что он решил устроить верховой поход в честь чемпионата мира по футболу-2018 по всем его городам-организаторам. Он выехал в путь 21 марта. Самара стала четвертым пунктом, куда добрался Цзин 

10 июля 2018, 02:39
17-летний английский блогер рассказал, что случилось с ним на ЧМ-2018 в Самаре

17-летний английский блогер рассказал, что случилось с ним на ЧМ-2018 в Самаре

17-летний блогер Тео Огден и его отец Стивен сняли видео, в котором поделились с подписчиками впечатлениями от России. Лондонцы побывали на матчах чемпионата мира по футболу-2018 в нескольких городах-организаторах, и это позволило им развенчать десять популярных мифов о нашей стране 
10 июля 2018, 12:54
В блогах: единственную в России сельскую футбольную фан-зону устроили под Самарой

В блогах: единственную в России сельскую футбольную фан-зону устроили под Самарой

В паблике "Ставропольский район" соцсети "ВКонтакте" поведали, что жители села Верхнее Санчелеево Самарской области организовали в дни чемпионата мира единственную на всю Россию сельскую футбольную фан-зону. Драматический матч Россия-Хорватия здесь переживали все вместе 110 сельчан. Перед игрой даже была 
9 июля 2018, 10:21
Юные «гвардейцы» побывали на матче ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Юные «гвардейцы» побывали на матче ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена» прошел матч четвертьфинала ЧМ-2018. За победу сражались сборные Англии и Швеции, игра завершилась поражением шведов со счетом 2:0.

Вместе с тысячами российских и иностранных болельщиков на матче побывали участники оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального 

9 июля 2018, 05:13
Примерно на миллиард наели посетители баров и ресторанов во время ЧМ-2018 в Самаре

Примерно на миллиард наели посетители баров и ресторанов во время ЧМ-2018 в Самаре

1,1 млн. человек посетили точки общепита с 14 июня.
9 июля 2018, 02:35
Перед матчем Россия-Хорватия появится своя фан-зона в Тольятти

Перед матчем Россия-Хорватия появится своя фан-зона в Тольятти

 

В субботу, 7 июля, пройдет матч между сборными России и Хорватии. Национальная команда нашей страны впервые в истории вышла в четвертьфинал мирового первенства по футболу. Многие болельщики из Тольятти ранее отправлялись в Самару, чтобы увидеть игры ЧМ-2018 на большом экране 

6 июля 2018, 12:54
На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками

На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками

Дополнительный пассажирский поезд №210/177 поедет из российской столицы в Самару накануне игры между сборными Швеции и Англии. Напомним, что матч четвертьфинала ЧМ-2018 пройдет на стадионе «Самара Арена» в ближайшую субботу, 7 июля.

Состав отправится из Москвы в 17:48 в пятницу, 6 

5 июля 2018, 12:46
Суточный запас пельменей съели бразильцы в Самаре

Суточный запас пельменей съели бразильцы в Самаре

В Самаре приехавшие на ЧМ-2018 бразильские болельщики съели в фанзоне суточный запас пельменей. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и ценовой политики министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов. Как уже сообщалось ранее, пельмени вместе с расстегаями 
4 июля 2018, 03:58
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