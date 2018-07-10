К работникам железной дороги в Самаре обратился болельщик из Колумбии. Мужчина добрался на матч ЧМ-2018 в областную столицу на поезде из Сызрани, где остановились многие его соотечественники. Фанат случайно забыл свой рюкзак с вещами в электричке «Сызрань — Самара». Информацию о пропаже сразу же передали сотрудникам Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. Буквально через 15 минут рюкзак нашли в вагоне, который в этот момент уже въехал в депо. Собственность колумбийца доставили в дежурную часть на самарском железнодорожном вокзале и вручили счастливому владельцу, сообщает пресс-служба силового ведомства.
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