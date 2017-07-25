Самарские полицейские раскрыли нападение на местного жителя, которого доставили в больницу с ножевыми ранением. Как выяснилось, у 42-летнего потерпевшего произошел конфликт со знакомым на улице Стара-Загоре. Сначала началась драка, потом 53-летний оппонент самарца начал размахивать ножом.
Уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
«Как впоследствии установила экспертиза, пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. После выяснения подробностей случившегося подозреваемый в совершении преступления был задержан полицейскими. Свою вину он полностью признал», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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