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В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием
Сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую жительницу Самары за пособием, наказали. По словам представителя организации, к нему применили дисциплинарное взыскание. Напомним, что ранее горожанин выложил на своей страничке копию письма из Пенсионного фонда на имя его тещи, которая умерла еще …
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20 ноября 2018, 09:57
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В Самарской области мужчина насмерть отравился сероводородом
Как стало известно, в Самарской области произошел несчастный случай со смертельным исходом. В министерстве труда, занятости и миграционной политики сообщили, что ЧП случилось 12 ноября на предприятии по добыче нефти и газа.
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20 ноября 2018, 09:27
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В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег
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20 ноября 2018, 05:44
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В блогах: Самара на контрасте...
Блогер Александр Жоголев пишет про Самару на контрасте. "Прошёл чемпионат мира по футболу. Его все ждали. К нему готовились: красили, замазывали, затыкали, подпирали, убирали лишнее, параллельно строили новое (например, 5-звёздочный отель посреди трущоб). Хотели в будущем быть привлекательными для …
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20 ноября 2018, 05:24
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В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками
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20 ноября 2018, 01:07
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В Самаре у бутлегера изъяли более 2 тысяч литров опасного алкоголя
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя города. Его подозревают в двух преступлениях по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, осенью этого года …
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20 ноября 2018, 09:18
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Басманный суд арестовал банкира из Тольятти Виталия Вавилина
Басманный суд Москвы арестовал до середины января экс-президента "Глобэкс-банка", известного банкира из Тольятти Виталия Вавилина. Ему инкриминируется совершение растраты в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.
С заявлением о преступлении в следственные …
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19 ноября 2018, 09:22
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По Самаре "прокатилась" серия краж крышек с люков колодцев
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16 ноября 2018, 11:53
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В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана
Стало известно, что машинист упавшего сегодня на проспекте Карла Маркса строительного крана скончался в реанимации, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что в среду, 24 октября примерно в 11:20 на стройплощадке в Промышленном районе Самары подломились опоры крана, и он рухнул …
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24 октября 2018, 03:15
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Обломки упавшего «Союза» привезли в Самару
Обломки ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ" в воскресенье доставили в Самару на РКЦ "Прогресс". Как сообщает госкорпорация "Роскосмос", в том числе, на основании данных, полученных при их обследовании, комиссия по летным испытаниям сделает выводы о причинах происшествия. Напомню, 11 октября ракета стартовала …
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15 октября 2018, 01:27
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В Самарской области нашли тела женщины и ее 13-летнего сына
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8 октября 2018, 12:49
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В Самаре возбудили дело из-за гибели рабочих при взрыве на заводе
Следственный отдел по Красноглинскому району Самары возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек» из-за гибели рабочих на авиационном заводе.
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4 сентября 2018, 01:24