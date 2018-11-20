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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 20.11.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием

В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием

Сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую жительницу Самары за пособием, наказали. По словам представителя организации, к нему применили дисциплинарное взыскание. Напомним, что ранее горожанин выложил на своей страничке копию письма из Пенсионного фонда на имя его тещи, которая умерла еще 
20 ноября 2018, 09:57
В Самарской области мужчина насмерть отравился сероводородом

В Самарской области мужчина насмерть отравился сероводородом

Как стало известно, в Самарской области произошел несчастный случай со смертельным исходом. В министерстве труда, занятости и миграционной политики  сообщили, что ЧП случилось 12 ноября на предприятии по добыче нефти и газа. 
 
- По предварительным данным смерть работника наступила 
20 ноября 2018, 09:27
В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег

В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег

В среду, 21 ноября, синоптики прогнозируют в Самарской области метель и мокрый снег. Постепенно температура воздуха будет снижаться, но останется близкой к климатической норме. В ночь на среду, 21 ноября, облачно, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, слабый гололед. 
20 ноября 2018, 05:44
В блогах: Самара на контрасте...

В блогах: Самара на контрасте...

Блогер Александр Жоголев пишет про Самару на контрасте. "Прошёл чемпионат мира по футболу. Его все ждали. К нему готовились: красили, замазывали, затыкали, подпирали, убирали лишнее, параллельно строили новое (например, 5-звёздочный отель посреди трущоб). Хотели в будущем быть привлекательными для 
20 ноября 2018, 05:24
В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками

В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками

В Самаре вынесен приговор местному жителю, который снимал порновидео с участием несовершеннолетних юношей. Еще в октябре прошлого года сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области совместно с региональным СУ СК пресекли деятельность этого человека.

Во время обыска по месту 
20 ноября 2018, 01:07
В Самаре у бутлегера изъяли более 2 тысяч литров опасного алкоголя

В Самаре у бутлегера изъяли более 2 тысяч литров опасного алкоголя

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя города. Его подозревают в двух преступлениях по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, осенью этого года 
20 ноября 2018, 09:18
Басманный суд арестовал банкира из Тольятти Виталия Вавилина

Басманный суд арестовал банкира из Тольятти Виталия Вавилина

Басманный суд Москвы арестовал до середины января экс-президента "Глобэкс-банка", известного банкира из Тольятти Виталия Вавилина. Ему инкриминируется совершение растраты в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

С заявлением о преступлении в следственные 
19 ноября 2018, 09:22
По Самаре

По Самаре "прокатилась" серия краж крышек с люков колодцев

В Самаре резко участились случаи воровства дождеприёмных решеток и крышек с люков колодцев, пожаловались в муниципальном предприятии "Инженерные системы". По данным компании, с начала ноября в городе пропали уже 174 решётки. Только за прошлую ночь, с 14 на 15 ноября, 
16 ноября 2018, 11:53
В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана

В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана

Стало известно, что машинист упавшего сегодня на проспекте Карла Маркса строительного крана скончался в реанимации, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что в среду,  24 октября примерно в 11:20 на стройплощадке в Промышленном районе Самары подломились опоры крана, и он рухнул 
24 октября 2018, 03:15
Обломки упавшего «Союза» привезли в Самару

Обломки упавшего «Союза» привезли в Самару

Обломки ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ" в воскресенье доставили в Самару на РКЦ "Прогресс". Как сообщает госкорпорация "Роскосмос", в том числе, на основании данных, полученных при их обследовании, комиссия по летным испытаниям сделает выводы о причинах происшествия. Напомню, 11 октября ракета стартовала 

15 октября 2018, 01:27
В Самарской области нашли тела женщины и ее 13-летнего сына

В Самарской области нашли тела женщины и ее 13-летнего сына

В Самарской области следователи проводят проверку из-за гибели местной жительницы и ее несовершеннолетнего сына. Тела 41-летней женщины и 13-летнего мальчика нашли в пятницу, 5 октября, рано утром в квартире на улице Строителей в поселке Мирный. Состояние трупов не указывало на 

8 октября 2018, 12:49
В Самаре возбудили дело из-за гибели рабочих при взрыве на заводе

В Самаре возбудили дело из-за гибели рабочих при взрыве на заводе

Следственный отдел по Красноглинскому району Самары возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек» из-за гибели   рабочих на авиационном заводе. 
 
Напомним, что примерно в 12:00 31 августа на территории обособленного предприятия «Винтай» ПАО «Кузнецов» 
4 сентября 2018, 01:24
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