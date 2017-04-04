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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Новый прокурор Тольятти Альберт Москалев приступил к исполнению обязанностей

Новый прокурор Тольятти Альберт Москалев приступил к исполнению обязанностей

С 3 апреля в Тольятти приступил к исполнению своих обязанностей новый прокурор Альберт Москалев. Коллективу его представил руководитель областного надзорного ведомства Константин Букреев.

Альберт Москалев выходец с Дальнего Востока. Родился в 1978, окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ. В конце 1990-х 

4 апреля 2017, 10:47
Появилось фото замеченной в Тольятти кросс-версии Lada Vesta

Появилось фото замеченной в Тольятти кросс-версии Lada Vesta

В Интернете появилось фото кросс-версии Lada Vesta. Согласно комментариям к снимку, автомобиль был замечен во время тестовых испытаний на дороге в Тольятти. «На автомобиле увеличенный клиренс, он оснащен пластиковым обвесом, спойлером и антенной в форме «плавника», - комментируют администраторы паблика 
3 апреля 2017, 11:13
Видео в соцсети: «Экскаваторщик-герой потушил горящую машину возле ТЦ в Тольятти»

Видео в соцсети: «Экскаваторщик-герой потушил горящую машину возле ТЦ в Тольятти»

В воскресенье, 2 апреля, в социальных сетях появилось видео пожара около торгового центра в Тольятти. По сообщению очевидца, на парковке возле магазина «Леруа Мерлен» загорелся автомобиль. К горевшей машине подъехал фронтальный погрузчик и из ковша засыпал пламя.

«Сегодня в Самарской области 

3 апреля 2017, 09:13
Появилось видео гигантской пробки в Тольятти

Появилось видео гигантской пробки в Тольятти

В тольяттинском паблике в соцсети появилось сообщение о гигантской пробке. Один из водителей снял видео на регистратор своего автомобиля.
«Ситуация по ГЭС в направлении Москвы. Фуры стоят от ж/д моста», - сообщил пользователь, опубликовавший ролик.

Судя по тайм-коду записи, 
31 марта 2017, 04:15
В Самарской области мать изрубила топором своего 9-летнего сына

В Самарской области мать изрубила топором своего 9-летнего сына

42-летняя жительница Октябрьска задержана по подозрению в покушении на убийство своего малолетнего ребенка, сообщает СУ СК России по Самарской области. Инцидент произошел в субботу, 5 ноября, в квартире дома по улице Белорусской.
7 ноября 2016, 03:24
6 лет колонии получил самарец, заказавший убийство своего отца

6 лет колонии получил самарец, заказавший убийство своего отца

Промышленный районный суд Самары вынес приговор самарцу, признанному виновным в приготовлении к покушению на убийство собственного отца. Мужчине назначили 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Между мужчинами возник 
12 октября 2016, 01:06
В Самаре сын пойдет под суд за то, что заказал киллеру убийство отца

В Самаре сын пойдет под суд за то, что заказал киллеру убийство отца

В Промышленном районе Самары расследуют уголовное дело о приготовлении к покушению на убийство по найму. По версии следователей, сын заказал своего отца киллеру. Причина – спор из-за наследства. В совершении преступления обвиняют 40-летнего самарца, сообщает региональное следственное управление СК России.

Мужчина 

2 сентября 2016, 12:56
В Красноярском крае женщина попыталась убить сразу двух своих сыновей

В Красноярском крае женщина попыталась убить сразу двух своих сыновей

В Красноярске заведено уголовное дело на подозреваемую в покушении на убийство. Жертвой местной жительницы должны были стать двое ее маленьких сыновей.
Это случилось вчера, 23 июня. Гражданка, будучи в нетрезвом состоянии, позвонила работодателю своего бывшего гражданского мужа и поделилась намерением 

24 июня 2016, 09:39
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