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Новый прокурор Тольятти Альберт Москалев приступил к исполнению обязанностей
С 3 апреля в Тольятти приступил к исполнению своих обязанностей новый прокурор Альберт Москалев. Коллективу его представил руководитель областного надзорного ведомства Константин Букреев.
Альберт Москалев выходец с Дальнего Востока. Родился в 1978, окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ. В конце 1990-х …
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4 апреля 2017, 10:47
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Появилось фото замеченной в Тольятти кросс-версии Lada Vesta
В Интернете появилось фото кросс-версии Lada Vesta. Согласно комментариям к снимку, автомобиль был замечен во время тестовых испытаний на дороге в Тольятти. «На автомобиле увеличенный клиренс, он оснащен пластиковым обвесом, спойлером и антенной в форме «плавника», - комментируют администраторы паблика …
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3 апреля 2017, 11:13
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Видео в соцсети: «Экскаваторщик-герой потушил горящую машину возле ТЦ в Тольятти»
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3 апреля 2017, 09:13
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Появилось видео гигантской пробки в Тольятти
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31 марта 2017, 04:15
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В Самарской области мать изрубила топором своего 9-летнего сына
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7 ноября 2016, 03:24
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6 лет колонии получил самарец, заказавший убийство своего отца
Промышленный районный суд Самары вынес приговор самарцу, признанному виновным в приготовлении к покушению на убийство собственного отца. Мужчине назначили 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Между мужчинами возник …
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12 октября 2016, 01:06
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В Самаре сын пойдет под суд за то, что заказал киллеру убийство отца
В Промышленном районе Самары расследуют уголовное дело о приготовлении к покушению на убийство по найму. По версии следователей, сын заказал своего отца киллеру. Причина – спор из-за наследства. В совершении преступления обвиняют 40-летнего самарца, сообщает региональное следственное управление СК России.
Мужчина …
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2 сентября 2016, 12:56
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В Красноярском крае женщина попыталась убить сразу двух своих сыновей
В Красноярске заведено уголовное дело на подозреваемую в покушении на убийство. Жертвой местной жительницы должны были стать двое ее маленьких сыновей.
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24 июня 2016, 09:39