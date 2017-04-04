Видео в соцсети: «Экскаваторщик-герой потушил горящую машину возле ТЦ в Тольятти» В воскресенье, 2 апреля, в социальных сетях появилось видео пожара около торгового центра в Тольятти. По сообщению очевидца, на парковке возле магазина «Леруа Мерлен» загорелся автомобиль. К горевшей машине подъехал фронтальный погрузчик и из ковша засыпал пламя. «Сегодня в Самарской области …