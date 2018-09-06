Китай продемонстрировал луноход, предназначенный для посадки на обратной стороне естественного спутника Земли. Он будет отправлен в полет с помощью космического аппарата "Чанъэ-4" в этом году, сообщает агентство «Синьхуа».

Аппарат предсталяет собой шестиколесный блок. Он оснащен двумя раздвижными солнечными батареями. Его длина …