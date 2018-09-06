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Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»
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6 сентября 2018, 11:00
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В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»
На самарской набережной, на участке напротив Струковского сада установили скульптурную композицию «Клен» в честь легендарной песни ВИА «Синяя птица».
«Торжественно откроем ее в субботу, 8 сентября, в Дни города вместе с музыкантами ВИА «Синяя птица», - написал в своем микроблоге …
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6 сентября 2018, 10:38
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В блогах: О #ПочтаРоссии пост
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6 сентября 2018, 09:23
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Смертельное ДТП в Новокуйбышевске: «десятка» врезалась в световую опору
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6 сентября 2018, 05:22
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Россия и Казахстан создадут новый стартовый комплекс
Россия и Казахстан договорились о создании на Байконуре стартового комплекса "Байтерек" под новую ракету среднего класса "Союз-5", которую начнет выпускать самарский РКЦ "Прогресс". Как передает РИА Новости, подписи под соответствующим соглашением в рамках форума "Армия-2018" поставили гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий …
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26 августа 2018, 07:29
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В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови
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24 августа 2018, 02:57
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Минпром России хочет создать новое поколение гражданских самолетов «малой авиации»
Министерство промышленности России объявило конкурс на разработку нового поколения гражданских самолетов «малой авиации». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Цена контракта - 575 млн рублей. Дата окончания подачи заявок - 30 августа. Работу нужно выполнить до 15 декабря.
Согласно …
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23 августа 2018, 02:44
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Китайцы показали аппарат для полетов на обратную сторону Луны
Китай продемонстрировал луноход, предназначенный для посадки на обратной стороне естественного спутника Земли. Он будет отправлен в полет с помощью космического аппарата "Чанъэ-4" в этом году, сообщает агентство «Синьхуа».
Аппарат предсталяет собой шестиколесный блок. Он оснащен двумя раздвижными солнечными батареями. Его длина …
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15 августа 2018, 10:50
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В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»
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8 августа 2018, 03:34
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В Тольятти установят звезду космонавту Михаилу Корниенко
В среду, 1 августа, на бульваре Космонавтов в Тольятти пройдет открытие аллеи «Звезды Космоса». В мероприятии будет участвовать Герой России летчик-космонавт Михаил Корниенко. По информации организаторов, планируется установить его именную звезду. Начало в 15:00.
Напомним, что Михаил Корниенко родился …
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31 июля 2018, 10:27
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Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур
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10 июля 2018, 12:26