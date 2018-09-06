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Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»

Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»

В самарские «Крылья Советов» перешел французский полузащитник Йоан Молло. Он подписал с командой соглашение, рассчитанное на один год. Молло собираются внести в заявку клуба после  медицинского обследования. Напомним, что он уже выступал за зелено-бело-синих в течение двух сезонов, проведя 38 
6 сентября 2018, 11:00
В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»

В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»

На самарской набережной, на участке напротив Струковского сада установили скульптурную композицию «Клен» в честь легендарной песни ВИА «Синяя птица». 
 
«Торжественно откроем ее в субботу, 8 сентября, в Дни города вместе с музыкантами ВИА «Синяя птица», - написал в своем микроблоге 
6 сентября 2018, 10:38
В блогах: О #ПочтаРоссии пост

В блогах: О #ПочтаРоссии пост

Пользователь "Фейсбука" Павел Сергеев заинтересовался услугой "Бокс-сервис" "Почты России". Это когда почтальоны приходят в офис и забирают письма, которые нужно отправить.

"Дозвонился до нужного мне исполнителя, - пишет Сергеев. - Говорю: "Пришлите мне тарифы. Сколько раз в неделю отправлять 
6 сентября 2018, 09:23
Смертельное ДТП в Новокуйбышевске: «десятка» врезалась в световую опору

Смертельное ДТП в Новокуйбышевске: «десятка» врезалась в световую опору

В четверг, 6 сентября, в Новокуйбышевске произошла автокатастрофа. Водитель легковушки  ВАЗ-21102 ехал по улице Промышленности со стороны Энергетиков в направлении улицы Химиков.  Напротив дома № 13 по улице Промышленной он выдвинулся на правую обочину, где врезался в световую опору. От 
6 сентября 2018, 05:22
Россия и Казахстан создадут новый стартовый комплекс

Россия и Казахстан создадут новый стартовый комплекс

Россия и Казахстан договорились о создании на Байконуре стартового комплекса "Байтерек" под новую ракету среднего класса "Союз-5", которую начнет выпускать самарский РКЦ "Прогресс". Как передает РИА Новости, подписи под соответствующим соглашением в рамках форума "Армия-2018" поставили гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий 
26 августа 2018, 07:29
В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

За последние 15 лет в Самаре удалось значительно улучшить состояние или полностью вылечить более двухсот пациентов с ДЦП, циррозом печени и целым рядом других заболеваний. Это стало возможным благодаря лечению с помощью клеток пуповинной крови. 
 
Перспективы лечения с помощью клеток пуповинной 
24 августа 2018, 02:57
Минпром России хочет создать новое поколение гражданских самолетов «малой авиации»

Минпром России хочет создать новое поколение гражданских самолетов «малой авиации»

Министерство промышленности России объявило конкурс на разработку нового поколения гражданских самолетов «малой авиации». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Цена контракта - 575 млн рублей. Дата окончания подачи заявок - 30 августа. Работу нужно выполнить до 15 декабря.

Согласно 
23 августа 2018, 02:44
Китайцы показали аппарат для полетов на обратную сторону Луны

Китайцы показали аппарат для полетов на обратную сторону Луны

Китай продемонстрировал луноход, предназначенный для посадки на обратной стороне естественного спутника Земли. Он будет отправлен в полет с помощью космического аппарата "Чанъэ-4" в этом году, сообщает агентство «Синьхуа».

Аппарат предсталяет собой шестиколесный блок. Он оснащен двумя раздвижными солнечными батареями. Его длина 

15 августа 2018, 10:50
В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»

В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»

В нашей области не хватает специалистов в сфере цифровой экономики. По словам врио председателя правительства Самарской области Станислава Казарина, если регион хочет получить 10-15 % средств, которые образуются в экономике России в результате перехода на «цифровые рельсы», необходимо ежегодно к 
8 августа 2018, 03:34
В Тольятти установят звезду космонавту Михаилу Корниенко

В Тольятти установят звезду космонавту Михаилу Корниенко

В среду, 1 августа, на бульваре Космонавтов в Тольятти пройдет открытие аллеи «Звезды Космоса». В мероприятии будет участвовать Герой России летчик-космонавт Михаил Корниенко. По информации организаторов, планируется установить его именную звезду. Начало в 15:00.

Напомним, что Михаил Корниенко родился 
31 июля 2018, 10:27
Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

Во вторник ночью, 10 июля, в 00:51 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Она вывела на орбиту грузовой транспортный корабль «Прогресс-09». Он доставит на МКС около 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, сжатые 
10 июля 2018, 12:26
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