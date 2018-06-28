В Самаре в среду, 27 июня, коллективу регионального управления Федеральной службы судебных приставов представили нового руководителя. Сделал это заместитель главного судебного пристава страны Владимир Воронин. Напомним, прежний глава УФССП Владимир Князев покинул свой пост в январе текущего года. Он перешел на работу в одно из управлений центрального аппарата службы. До недавнего времени обязанности руководителя исполнял заместитель Денис Шильников. Теперь управление возглавил Закир Муратов. В 1999 году он закончил юрфак Северо-Западной академии государственной службы при президенте РФ. До назначения в регион более 15 лет проработал в миграционной службе Калужской области, затем перешел в Федеральную службу судебных приставов. В 2013 году Муратов был назначен главным судебным приставом Тульской области, где проработал до июня этого года, пока не получил назначение в Самарскую область.
«Во-первых, планирую продолжить работу по восстановлению и защите нарушенных прав граждан по социально важным вопросам, как взыскание заработных плат, возмещение ущерба. Вторым вопросом считаю - открытость всех процессов принудительного исполнения. И, конечно, главной задачей является пополнение бюджета всех уровней», - заявил руководитель управления УФССП по Самарской области Закир Муратов.
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