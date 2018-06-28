Экскаватор с гидромолотом снес магазин у Хлебной площади в Самаре В Самаре у Хлебной площади снесли магазин, который, по данным судебных приставов, занимал территорию незаконно. Речь идет о двух участках площадью 41,2 и 30 квадратных метров, расположенных на пересечении улиц Крупской и Алексея Толстого. Суд обязал организацию, открывшую магазин, снести …