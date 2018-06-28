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Назначен новый главный судебный пристав Самарской области

Назначен новый главный судебный пристав Самарской области

В Самарской области назначен новый главный судебный пристав. Региональное управление ФСПП возглавил Закир Муратов, ранее руководивший управлением ведомства в Тульской области. Напомним, экс-руководитель самарского управления Владимир Князев, занимавший пост главного судебного пристава с 2013 года, ушел с должности в январе 
27 июня 2018, 01:53
На Волге судебные приставы ловили должников из Самары

На Волге судебные приставы ловили должников из Самары

В Самаре судебные приставы провели рейд в акватории Волги – ловили должников. Самарцев, отправившихся в речную прогулку на своих лодках и катерах, встречали сотрудники региональных УФССП и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Ведомства организовали совместную акцию «Должники на воде». 

18 июня 2018, 11:58
С берега Сухой Самарки сносят лодочную станцию

С берега Сухой Самарки сносят лодочную станцию

В Самаре судебные приставы приступили к сносу лодочной станции на берегу Сухой Самарки. Cудом признано, что объект незаконно занимает территорию площадью 42 сотки. Владельцам незаконных построек предписали их снести. Но это решение добровольно исполнено не было, поэтому приставы привлекли подрядную 

8 июня 2018, 04:58
Экскаватор с гидромолотом снес магазин у Хлебной площади в Самаре

Экскаватор с гидромолотом снес магазин у Хлебной площади в Самаре

В Самаре у Хлебной площади снесли магазин, который, по данным судебных приставов, занимал территорию незаконно. Речь идет о двух участках площадью 41,2 и 30 квадратных метров, расположенных на пересечении улиц Крупской и Алексея Толстого. Суд обязал организацию, открывшую магазин, снести 

6 июня 2018, 11:11
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