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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре поймали на взятке начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова

В Самаре поймали на взятке начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова

В среду, 25 июля, в Самаре был задержан  начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Дмитрий Сазонов. Сын спикера Губернской думы Виктора Сазонова был взят с поличным при получении взятки. Об этом в своем "твиттере" сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
25 июля 2018, 03:56
Администратор кафе из Самары дал взятку в 200 тысяч сотруднику Роспотребнадзора

Администратор кафе из Самары дал взятку в 200 тысяч сотруднику Роспотребнадзора

Куйбышевский следственный отдел в Самаре закончил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, в июне администратор одного из городских кафе передал 200 тысяч рублей эксперту отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора. 
20 июля 2018, 04:27
В Самаре адвокат попался на вымогательстве 200 тысяч рублей

В Самаре адвокат попался на вымогательстве 200 тысяч рублей

В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении члена региональной Палаты адвокатов. По версии следствия, мужчина предлагал свое посредничество при передаче взятки. Как говорится в материалах дела, в апреле к адвокату обратился житель Самары, на которого завели дело о мошенничестве.
20 июля 2018, 07:57
За крупную взятку пойдет под суд замглавы Ленинского района Самары

За крупную взятку пойдет под суд замглавы Ленинского района Самары

В областной столице завершилось расследование уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Ленинского района Самары по финансово-экономическим вопросам. Чиновника обвиняют в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, с сентября 2017 по 5 февраля 2018 года мужчина в 
19 июля 2018, 08:41
Заключенных в Забайкалье будут кормить мраморной говядиной

Заключенных в Забайкалье будут кормить мраморной говядиной

Заключенных одной из колоний Забайкалья будут кормить мраморной говядиной. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.

Исправительное учреждение уже закупило 100 голов телят абердин-ангусской породы, выведенной в Шотландии. Руководство колонии приняло решение трудоустроить пятерых заключенных колонии для организации выпаса животных. 
25 июня 2018, 09:03
Самарские заключенные изготовили 20 сувенирных киосков к ЧМ-2018

Самарские заключенные изготовили 20 сувенирных киосков к ЧМ-2018

В Самаре приступили к установке торговых домиков-киосков. Их собрали заключенные исправительной колонии №5 по заказу одного из муниципальных предприятий. Киоски предназначены для продажи сувенирной продукции и продуктов питания, сообщает региональное УФСИН. Материалы для работы заказывались у сторонних поставщиков. Все выполнено 

20 июня 2018, 12:00
Заключенным в России разрешат заменить колонию на принудительные работы

Заключенным в России разрешат заменить колонию на принудительные работы

Министерство юстиции выступило с законопроектом, который позволит заключенным заменить наказание на менее строгое. Речь идет об отправке осужденных на принудительные работы. При этом срок для получения условно-досрочного освобождения не изменится. Воспользоваться новым законом смогут осужденные за нарушения небольшой или средней 
16 мая 2018, 06:09
ФСИН показала фото созданных заключенными сувениров к ЧМ-2018

ФСИН показала фото созданных заключенными сувениров к ЧМ-2018

Как уже сообщала "ТЕРРА", в Самарской области заключенные исправительных колоний создали сувениры к ЧМ-2018. Фото изделий показала пресс-служба управления ФСИН по Самарской области. Напомним, выставку работ осужденных  организовали сотрудники ведомственного отдела воспитательной, социальной и психологической работы. Жюри возглавил подполковник внутренней 
24 апреля 2018, 09:45
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