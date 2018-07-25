За крупную взятку пойдет под суд замглавы Ленинского района Самары



По версии следствия, с сентября 2017 по 5 февраля 2018 года мужчина в … В областной столице завершилось расследование уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Ленинского района Самары по финансово-экономическим вопросам. Чиновника обвиняют в получении взятки в крупном размере.По версии следствия, с сентября 2017 по 5 февраля 2018 года мужчина в