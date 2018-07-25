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В Самаре поймали на взятке начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова
В среду, 25 июля, в Самаре был задержан начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Дмитрий Сазонов. Сын спикера Губернской думы Виктора Сазонова был взят с поличным при получении взятки. Об этом в своем "твиттере" сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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25 июля 2018, 03:56
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Администратор кафе из Самары дал взятку в 200 тысяч сотруднику Роспотребнадзора
Куйбышевский следственный отдел в Самаре закончил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, в июне администратор одного из городских кафе передал 200 тысяч рублей эксперту отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора. …
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20 июля 2018, 04:27
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В Самаре адвокат попался на вымогательстве 200 тысяч рублей
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20 июля 2018, 07:57
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За крупную взятку пойдет под суд замглавы Ленинского района Самары
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19 июля 2018, 08:41
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Заключенных в Забайкалье будут кормить мраморной говядиной
Заключенных одной из колоний Забайкалья будут кормить мраморной говядиной. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.
Исправительное учреждение уже закупило 100 голов телят абердин-ангусской породы, выведенной в Шотландии. Руководство колонии приняло решение трудоустроить пятерых заключенных колонии для организации выпаса животных.
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25 июня 2018, 09:03
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Самарские заключенные изготовили 20 сувенирных киосков к ЧМ-2018
В Самаре приступили к установке торговых домиков-киосков. Их собрали заключенные исправительной колонии №5 по заказу одного из муниципальных предприятий. Киоски предназначены для продажи сувенирной продукции и продуктов питания, сообщает региональное УФСИН. Материалы для работы заказывались у сторонних поставщиков. Все выполнено …
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20 июня 2018, 12:00
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Заключенным в России разрешат заменить колонию на принудительные работы
Министерство юстиции выступило с законопроектом, который позволит заключенным заменить наказание на менее строгое. Речь идет об отправке осужденных на принудительные работы. При этом срок для получения условно-досрочного освобождения не изменится. Воспользоваться новым законом смогут осужденные за нарушения небольшой или средней …
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16 мая 2018, 06:09
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ФСИН показала фото созданных заключенными сувениров к ЧМ-2018
Как уже сообщала "ТЕРРА", в Самарской области заключенные исправительных колоний создали сувениры к ЧМ-2018. Фото изделий показала пресс-служба управления ФСИН по Самарской области. Напомним, выставку работ осужденных организовали сотрудники ведомственного отдела воспитательной, социальной и психологической работы. Жюри возглавил подполковник внутренней …
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24 апреля 2018, 09:45