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РКЦ «Прогресс» возобновит работу над «Рысачком»

РКЦ «Прогресс» возобновит работу над «Рысачком»

РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок", пишут региональные СМИ. В ближайшее время входящее в Союзмаш России предприятие намерено завершить сертификацию судна и начать предлагать его заказчикам. Получение необходимых сертификатов - достаточно длительная и дорогостоящая процедура, оцениваемая в сотни 

14 августа 2018, 10:54
Владимир Гутенев проводит прием граждан в Тольятти

Владимир Гутенев проводит прием граждан в Тольятти

16 августа в Тольятти прибыл депутат Государственной Думы, первый вице-президент «Союза машиностроителей России» Владимир Гутенев. Парламентарий приехал с визитом для того, чтобы провести прием граждан.

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