|
РКЦ «Прогресс» возобновит работу над «Рысачком»
РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок", пишут региональные СМИ. В ближайшее время входящее в Союзмаш России предприятие намерено завершить сертификацию судна и начать предлагать его заказчикам. Получение необходимых сертификатов - достаточно длительная и дорогостоящая процедура, оцениваемая в сотни …
|
14 августа 2018, 10:54
|
Владимир Гутенев проводит прием граждан в Тольятти
16 августа в Тольятти прибыл депутат Государственной Думы, первый вице-президент «Союза машиностроителей России» Владимир Гутенев. Парламентарий приехал с визитом для того, чтобы провести прием граждан.
Подробности смотрите в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ».