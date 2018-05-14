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С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару
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14 мая 2018, 03:57
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Кубок чемпионата мира по футболу FIFA побывал в студии телерадиокомпании «ТЕРРА»
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14 мая 2018, 11:19
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Что будет на Алма-Атинской?
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11 мая 2018, 08:00
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Скульптуру волчонка Забиваки установили на площади Славы в Самаре
10 мая в Самаре установили скульптуру, изображающую талисман предстоящего чемпионата мира по футболу, волчонка Забиваки. Изваяние появилось на площади Славы, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Стоит отметить, что в городе планируется установить семь таких скульптур: у …
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11 мая 2018, 09:19
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Пропуска ЧМ-2018 для машин депутатам в Самаре не дадут
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26 апреля 2018, 03:01
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Депутаты отложили рассмотрение Генплана Тольятти
Депутаты тольяттинской думы отложили рассмотрение Генерального плана города. Свое решение они мотивировали тем, что в парламент поступило несколько новых документов, которые требуют более детального рассмотрения. После дополнительного изучения нового пакета, а также анализа ранее озвученных замечаний от правительства области, прокуратуры …
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26 апреля 2018, 09:58
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У самарских депутатов возникли вопросы по работе BlaBlaCar
Самарская губдума обратилась к властям региона и МВД с просьбой проанализировать работу известного интернет-сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar. По мнению депутатов, эта служба не предоставляет надзорным органам никакой возможности контролировать пассажирские перевозки, поскольку функционирует за счет услуг частных автомобилистов. Кроме того, …
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25 апреля 2018, 06:03
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Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет
Прокуратура города Димитровграда в Ульяновской области проверила то, насколько тщательно депутаты местной Думы исполняют антикоррупционное законодательство. В итоге вскрылись «интересные» подробности.
Оказалось, что парламентарии возмещали себе из бюджета деньги, потраченные на покупку напитков, сигарет, мороженого. Кроме того, опять же за казенный …
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18 апреля 2018, 08:08