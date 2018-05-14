Кубок чемпионата мира по футболу FIFA побывал в студии телерадиокомпании «ТЕРРА» Кубок чемпионата мира по футболу FIFA притягивает внимание болельщиков и даже многих из тех, кто равнодушен к этому виду спорта, в любой точке планеты. Телерадиокомпания "ТЕРРА" стала единственным СМИ во всей Самарской … Кубок чемпионата мира по футболу FIFA притягивает внимание болельщиков и даже многих из тех, кто равнодушен к этому виду спорта, в любой точке планеты. Телерадиокомпания "ТЕРРА" стала единственным СМИ во всей Самарской