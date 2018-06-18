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Материалы по теме:

В Самаре подорожало вторичное жилье

В Самаре подорожало вторичное жилье

Цены на недвижимость на вторичном рынке Самарской губернии за последний месяц весны выросли. Итоги мая подвел Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). По сравнению с апрелем текущего года средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 6,25% или 2,5 тысячи рублей 
15 июня 2018, 08:01
Самарцам хотят запретить шуметь по выходным и праздникам до 10 утра

Самарцам хотят запретить шуметь по выходным и праздникам до 10 утра

В Самарской области могут быть внесены изменения в региональный закон «О тишине». Депутаты губдумы от фракции ЛДПР предложили запретить шуметь в выходные и праздничные дни до 10 утра. Таким образом, они хотят расширить понятие «ночное время» с 23:00 до 10:00.

По 

7 июня 2018, 01:41
Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области

Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области

Уже к осени жильё на первичном рынке Самарской области подорожает на 10%. Такие неутешительные прогнозы дают крупнейшие отечественные кредитные учреждения. Причина - ужесточение законодательства. С 1 июля строительные компании смогут привлекать средства дольщиков одномоментно лишь на один дом. И это 

6 июня 2018, 02:18
Снизилась цена на вторичное жилье в Самаре

Снизилась цена на вторичное жилье в Самаре

В Самаре снизилась средняя цена на вторичное жилье. По данным апрельского мониторинга, проведенного Самарским областным фондом жилья и ипотеки, средняя удельная цена одного квадратного метра во «вторичке» составила 55 тысяч 311 рублей. Квадратный метр в «однушке» в среднем стоит 56 

23 мая 2018, 02:52
Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре

Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре

Мэрия Самары все-таки подняла сразу почти на 13 тысяч - с 34 300 до 47 100 рублей - среднюю стоимость одного квадратного метра жилья в городе. Этот показатель является нормативным, его используют для расчета соцвыплат, предоставляемых работникам муниципальных учреждений на 

18 мая 2018, 03:27
Заключенным в России разрешат заменить колонию на принудительные работы

Заключенным в России разрешат заменить колонию на принудительные работы

Министерство юстиции выступило с законопроектом, который позволит заключенным заменить наказание на менее строгое. Речь идет об отправке осужденных на принудительные работы. При этом срок для получения условно-досрочного освобождения не изменится. Воспользоваться новым законом смогут осужденные за нарушения небольшой или средней 
16 мая 2018, 06:09
Более 50 квартир приобретут для детей-сирот в Тольятти

Более 50 квартир приобретут для детей-сирот в Тольятти

В Тольятти приобретут более 50 квартир для детей-сирот, следует из сообщения на портале госзакупок. Закупка каждой из них проводится отдельным аукционом. Максимальная цена квартиры – 1 миллион 300 тысяч рублей, площадь - 33 квадратных метра. Это соответствует примерно 40 тысячам 

8 мая 2018, 03:10
Петербургский депутат хочет ввести ограничения на пользование соцсетями

Петербургский депутат хочет ввести ограничения на пользование соцсетями

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин разработал законопроект, который предполагает введение ограничений на пользование социальными сетями. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Анохин предлагает сделать возможным вход в соцсети только с помощью портала «Госуслуги», а длительность пребывания 

25 апреля 2018, 11:14
Отловом бездомных животных Самарской области займутся муниципалитеты

Отловом бездомных животных Самарской области займутся муниципалитеты

В Самарской области полномочия по отлову и содержанию бездомных животных передали местным властям. Во вторник, 24 апреля, депутаты Самарской губернской думы приняли закон «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по 

25 апреля 2018, 01:56
Еще более 500 млн выделят на покупку жилья детям-сиротам Самарской области

Еще более 500 млн выделят на покупку жилья детям-сиротам Самарской области

В Самарской области на покупку жилья детям-сиротам дополнительно выделят 523 миллиона рублей. Средства были перераспределены между муниципалитетами на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике в Самарской губернской думе. Комитет рекомендовал принять соответствующие поправки в региональный бюджет 
27 февраля 2018, 01:26
Дмитрий Азаров вручил детям-сиротам ключи от новых квартир в Самаре

Дмитрий Азаров вручил детям-сиротам ключи от новых квартир в Самаре

В новой 16-этажке на улице Майской в Кировском районе жилье получили 15 бывших воспитанников детских домов. Ключи от квартир им вручил врио губернатора Дмитрий Азаров.

«Вы люди уже взрослые, многие из вас уже сами создали свои семьи. И это замечательно. Я 

20 февраля 2018, 01:41
Детям-сиротам в поселке Мирный дали квартиры

Детям-сиротам в поселке Мирный дали квартиры

В поселке Мирный вручили ключи от квартир детям-сиротам. Это стало возможным благодаря программе по поддержке отдельных категорий граждан, которая действует в Самарской области с 2012 года.
Новые квартиры с чистовой отделкой получили сразу 11 детей-сирот. Деньги на покупку недвижимости выделили 

20 октября 2017, 04:52
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