В Самаре депутаты губернской думы хотят скорректировать закон об обеспечении жильем детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Сейчас все они могут рассчитывать на помощь государства в этом вопросе, но только в том случае, если другого жилья у них в собственности нет. Ранее этот пункт касался только недвижимости в Cамарской области, а теперь хотят, чтобы речь шла о всех территории России. То есть, чтобы иметь право на получение квартиры, сирота должен будет предоставить справку, что недвижимости в собственности у него нет вообще никакой и негде. Люди, рожденные после 31 января 1998 года, могут этого не делать, так как все документы по ним уже есть в единой базе.
Кроме того, депутаты намерены прописать в законе пункт о необходимости представлять дополнительную справку из Росреестра, подтверждающую, что с момента включения в список очередников (с 14 лет) до момента получения недвижимости в 18 лет их жилищные условия не изменились. Теоретически в эти 4 года ребенок может либо получить наследство, либо, наоборот, по каким-то причинам его лишиться. Этот законопроект сразу в двух чтениях могут принять уже в июне.
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