В новой 16-этажке на улице Майской в Кировском районе жилье получили 15 бывших воспитанников детских домов. Ключи от квартир им вручил врио губернатора Дмитрий Азаров.

«Вы люди уже взрослые, многие из вас уже сами создали свои семьи. И это замечательно. Я …