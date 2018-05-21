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В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам
Сотрудники прокуратуры поддержали возбуждение уголовного дела против 44-летнего жителя Жигулевска, сообщает 63.ru. По версии следствия, мужчина на протяжение 5 месяцев издевался над несовершеннолетней дочерью. Нерадивый отец постоянно обливал девочку водой и оскорблял ее. Не гнушался подозреваемы и рукоприкладством.
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19 мая 2018, 08:49
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За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей
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16 мая 2018, 05:41
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Появились подробности о приостановке работы ТЦ «Захар» в Самаре
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16 мая 2018, 11:17
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Приостановлена работа ТЦ "Захар" в Самаре
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15 мая 2018, 06:01
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В Самаре собираются закрыть еще один ТЦ
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15 мая 2018, 03:38
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Из-за состояния самарских дорог прокуратура собирается судиться с мэрией
В Самаре прокуратура города направила в суд иск к мэрии. Надзорное ведомство выявило недостатки в «эксплуатационном состоянии автомобильных дорог». На Заводском шоссе, улицах Ставропольской, Черемшанской, Стара-Загора, Алма-Атинской, Самарской, Ленинградской, Гагарина, Дыбенко, Вольской и проспекте Кирова в некоторых местах пешеходных переходов …
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15 мая 2018, 03:13
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200 человек эвакуировали из «Каравана» в Самаре
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15 мая 2018, 02:23
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Девять торговых центров закрыты в Самарской области после проверок
В Самарской области после прокурорских проверок приостановлена работа девяти торговых центров. Об этом сообщила старший помощник прокурора области по связям со СМИ Ульяна Кудинова, передает «Волга-Ньюс». Ранее были названы пять объектов, деятельность которых по ходатайству прокуроров приостановили после проверок …
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14 мая 2018, 01:05
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На улице Дзержинского в Самаре ликвидировали незаконную автостоянку
Предприимчивые граждане огородили небольшой земельный участок забором и взимали плату с автолюбителей, желающих оставить здесь свою машину. О том, какова дальнейшая судьба этого места, расскажем в нашем репортаже.
Умывальник, холодильник и «ГАЗель» в качестве сторожки. Автостоянка на улице Дзержинского обосновалась здесь …
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11 мая 2018, 02:59
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Болельщики пожаловались на невыносимую жару в скоростных трамваях, которые ездили до «Самара Арены»
6 мая на стадионе «Самара Арена» прошел тестовый матч, на котором «Крылья Советов» играли против краснодарской «Кубани». На стадион зрители могли попасть на специальных автобусах-шаттлах и скоростных трамваях. Пассажиры последних пожаловались чиновникам на неудобства. Несмотря на очень теплую погоду, все …
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7 мая 2018, 01:44
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Особый антитеррористический режим введут на майские праздники в Самаре
В Самаре с 28 апреля по 10 мая будет введен режим повышенного уровня антитеррористической безопасности. В этот период будет усилена работа сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, ЧОПов и добровольных народных дружин. Правоохранительные органы будут следить за общественным порядком во время проведения …
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19 апреля 2018, 05:28
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Два торговых центра и универсам закрыли приставы в Тольятти
Судебные приставы закрыли сразу несколько торговых точек в Тольятти. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям противопожарной безопасности. Под ограничительные меры попали ТЦ «Восход» и «Кольцо», а также универсам «Каретный двор». Это было сделано в качестве меры предварительной защиты в …
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18 апреля 2018, 10:01