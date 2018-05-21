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Материалы по теме:

В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам

В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам

Сотрудники прокуратуры поддержали возбуждение уголовного дела против 44-летнего жителя Жигулевска, сообщает 63.ru. По версии следствия, мужчина на протяжение 5 месяцев издевался над несовершеннолетней дочерью. Нерадивый отец постоянно обливал девочку водой и оскорблял ее. Не гнушался подозреваемы и рукоприкладством.
19 мая 2018, 08:49
За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей

За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей

Охранять новый стадион «Самара Арена», на котором пройдут шесть матчей ЧМ-2018, в этом году будет фирма из Санкт-Петербурга, которой заплатят за это 38 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Торги прошли в форме закупки у единственного поставщика. Победителем 

16 мая 2018, 05:41
Появились подробности о приостановке работы ТЦ «Захар» в Самаре

Появились подробности о приостановке работы ТЦ «Захар» в Самаре

Стали известны подробности о приостановке деятельности торгового центра «Захар» на улице Ново-Садовой в Самаре. Органы прокуратуры провели проверку и выявили нарушения пожарной 
16 мая 2018, 11:17
Приостановлена работа ТЦ

Приостановлена работа ТЦ "Захар" в Самаре

В Самаре приостановлена работа одного из старейших торговых центров - "Захар". Он не прошел проверку на соблюдение норм пожарной безопасности. Напомним, массовую инспекцию таких объектов надзорные органы начали по всей стране после трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", 
15 мая 2018, 06:01
В Самаре собираются закрыть еще один ТЦ

В Самаре собираются закрыть еще один ТЦ

В Самаре во вторник, 15 мая, судебные приставы наведаются в торговый центр «Захар». Его работу могут приостановить - объект не прошел проверку на соблюдение норм пожарной безопасности. Об этом телерадиокомпании «ТЕРРА» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской 
15 мая 2018, 03:38
Из-за состояния самарских дорог прокуратура собирается судиться с мэрией

Из-за состояния самарских дорог прокуратура собирается судиться с мэрией

В Самаре прокуратура города направила в суд иск к мэрии. Надзорное ведомство выявило недостатки в «эксплуатационном состоянии автомобильных дорог». На Заводском шоссе, улицах Ставропольской, Черемшанской, Стара-Загора, Алма-Атинской, Самарской, Ленинградской, Гагарина, Дыбенко, Вольской и проспекте Кирова в некоторых местах пешеходных переходов 

15 мая 2018, 03:13
200 человек эвакуировали из «Каравана» в Самаре

200 человек эвакуировали из «Каравана» в Самаре

В Самаре во вторник, 15 мая, из торгового комплекса «Караван» на Московском шоссе эвакуировали 200 человек. Причиной стало возгорание в одной из 
15 мая 2018, 02:23
Девять торговых центров закрыты в Самарской области после проверок

Девять торговых центров закрыты в Самарской области после проверок

В Самарской области после прокурорских проверок приостановлена работа девяти торговых центров. Об этом сообщила старший помощник прокурора области по связям со СМИ Ульяна Кудинова, передает «Волга-Ньюс». Ранее были названы пять объектов, деятельность которых по ходатайству прокуроров приостановили  после проверок 
14 мая 2018, 01:05
На улице Дзержинского в Самаре ликвидировали незаконную автостоянку

На улице Дзержинского в Самаре ликвидировали незаконную автостоянку

Предприимчивые граждане огородили небольшой земельный участок забором и взимали плату с автолюбителей, желающих оставить здесь свою машину. О том, какова дальнейшая судьба этого места, расскажем в нашем репортаже.

Умывальник, холодильник и «ГАЗель» в качестве сторожки. Автостоянка на улице Дзержинского обосновалась здесь 

11 мая 2018, 02:59
Болельщики пожаловались на невыносимую жару в скоростных трамваях, которые ездили до «Самара Арены»

Болельщики пожаловались на невыносимую жару в скоростных трамваях, которые ездили до «Самара Арены»

6 мая на стадионе «Самара Арена» прошел тестовый матч, на котором «Крылья Советов» играли против краснодарской «Кубани». На стадион зрители могли попасть на специальных автобусах-шаттлах и скоростных трамваях. Пассажиры последних пожаловались чиновникам на неудобства. Несмотря на очень теплую погоду, все 

7 мая 2018, 01:44
Особый антитеррористический режим введут на майские праздники в Самаре

Особый антитеррористический режим введут на майские праздники в Самаре

В Самаре с 28 апреля по 10 мая будет введен режим повышенного уровня антитеррористической безопасности. В этот период будет усилена работа сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, ЧОПов и добровольных народных дружин. Правоохранительные органы будут следить за общественным порядком во время проведения 

19 апреля 2018, 05:28
Два торговых центра и универсам закрыли приставы в Тольятти

Два торговых центра и универсам закрыли приставы в Тольятти

Судебные приставы закрыли сразу несколько торговых точек в Тольятти. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям противопожарной безопасности. Под ограничительные меры попали ТЦ «Восход» и «Кольцо», а также универсам «Каретный  двор». Это было сделано в качестве меры предварительной защиты в 

18 апреля 2018, 10:01
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