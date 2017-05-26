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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 мая 2017г 
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Шпалы не прихватили: Три самарца украли рельсы от дома на проспекте Карла Маркса

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В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву

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Прокуратурой города Тольятти по сведениям, размещенным в СМИ, осуществлена проверка работы открытой площадки по промывке цистерн и танкоконтейнеров для перевозки химических продуктов, находящейся в Комсомольском районе Автограда. В процессе проверки деятельности ООО «КонтейнерРемСтрой» отмечены грубые нарушения требований законодательства при обращении 

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В Тольятти 15-летняя девочка попала под колеса Renault Logan

В Тольятти 15-летняя девочка попала под колеса Renault Logan

Полиция Автограда устанавливает детали дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал подросток.
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23 мая 2017, 02:30
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По версии сотрудников, женщина пыталась вынести продукты питания, постельное белье и посуду 

23 мая 2017, 12:25
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В Мексике три бандита ограбили автобус, полный полицейских

Трое преступников с оружием ограбили полицейских города Акапулько. Стражи порядка ехали на туристическом автобусе в мексиканскую столицу, чтобы провести там выходные.
У транспортного средства в пути произошла поломка. Ей воспользовались притаившиеся в ожидании жертвы рядом с дорогой бандиты. Ни у 

19 мая 2017, 11:32
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