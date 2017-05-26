В Тольятти суд огласил приговор 32-летнему ранее судимому мужчине, который совершил нападение на сотрудников полиции. Как выяснило следствие, будучи в нетрезвом состоянии, гражданин ударил двух правоохранителей. Одного – дверью патрульной машины, а другого – рукой. Это случилось в то время, когда полицейские были при исполнении своих служебных обязанностей.
Выяснилось, что совсем недавно преступник вышел из заключения. Он отбывал срок за незаконный оборот наркотиков. Теперь злоумышленник отправится в колонию строгого режима на два года. Приговор в законную силу пока не вступил.
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