В Самаре задержан подозреваемый в хранении героина. Сотрудники Росгвардии заметили в Промышленном районе на улице Димитрова мужчину-пешехода, который, увидев патрульных, попытался скрыться. Росгвардейцы его остановили.
«Поскольку он вел себя очень нервно, на вопросы отвечал невпопад, патрульные приняли решение вызвать на место происшествия своих коллег из полиции», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Полицейские в присутствии понятых досмотрели нервного пешехода – это оказался 37-летний житель Самары. Силовики нашли у него сверток с белым порошком. Эксперты-криминалисты установили, что это героин. Масса наркотика оказалась очень крупной – более пяти граммов. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК РФ - «незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».
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