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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре

Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре

В Самаре вынесен приговор в отношении 36-летнего мужчины. Он обвинялся в совершении 12 краж.

По информации следствия, злоумышленник проникал в служебные помещения торговых центров и забирал оттуда вещи. Всего он причинил ущерб на сумму в 247 тысяч рублей. Кроме того, однажды 

20 марта 2018, 09:16
Житель Кинеля расплатился с таксистом наркотиками

Житель Кинеля расплатился с таксистом наркотиками

На днях в полицию города Кинель обратился работник одного из таксомоторных предприятий. Он рассказал правохранителям довольно интересную историю. Таксист подвез клиента. В качестве платы клиент предложил водителю сверток с наркотиком. Таксист не растерялся и принял «вознаграждение». После этого он сразу 

19 марта 2018, 11:00
Умер бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области Василий Глотов

Умер бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области Василий Глотов

18 марта скоропостижно скончался бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Василий Глотов. Ему было 57 лет.

В систему Министерства внутренних дел Василий Анатольевич пришел в 1980 году. Он начал свою работу с должности простого милиционера в Москве. Позже 

19 марта 2018, 09:04
Житель Жигулевска прятал марихуану в рукаве дубленки

Житель Жигулевска прятал марихуану в рукаве дубленки

В Жигулевске возле одного из домов на улице Морквашинской был задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Его доставили в отделение полиции, и там провели досмотр в присутствии понятых. В итоге, в рукаве дубленки у подозреваемого обнаружили пакет с  

16 марта 2018, 01:24
Полицейские ликвидировали наркопритон в Самарской области

Полицейские ликвидировали наркопритон в Самарской области

К сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель села Бобровка Кинельского района организовал в своем доме наркопритон. К 33-летнему мужчине регулярно ходили люди для того, чтобы употреблять запрещенные вещества.

Во время проведения проверки информация полностью подтвердилась. В результате осмотра в 

16 марта 2018, 11:11
Двое мужчин украли терминал для оплаты картами из магазина в Тольятти

Двое мужчин украли терминал для оплаты картами из магазина в Тольятти

За помощью в полицию обратилась сотрудница магазина, расположенного на улице 40 лет Победы. Женщина рассказала, что в торговую точку зашли двое мужчин. Они подошли к кассе и забрали с прилавка терминал для оплаты покупок с помощью банковских карт.

На подозреваемых составили 

16 марта 2018, 10:47
Женщина украла у приятеля телефон за 30 тысяч рублей в Тольятти

Женщина украла у приятеля телефон за 30 тысяч рублей в Тольятти

На днях полицейских попросил о помощи житель Тольятти. Он сообщил, что из его квартиры украли мобильный телефон стоимостью в 30 тысяч рублей. Пострадавший пояснил, что в преступлении он подозревает свою знакомую, с которой накануне распивал спиртное.

Мужчина описал внешность предполагаемой преступницы. 

15 марта 2018, 10:16
Наркоторговца из Ульяновска задержали в Тольятти

Наркоторговца из Ульяновска задержали в Тольятти

Сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы Тольятти, заметили подозрительного мужчину. Он шел по улице Лизы Чайкиной. При виде служебной машины, он попытался скрыться из поля зрения стражей порядка. Росгвардейцы решили выяснить причины подобного поведения.

Оказалось, что 29-летний мужчина прибыл в Тольятти из 

14 марта 2018, 11:44
Лидер ячейки террористической организации задержан в Самарской области

Лидер ячейки террористической организации задержан в Самарской области

В Самарской области задержали лидера ячейки сторонников террористической организации «Джамаат Ансуроллох» - ее деятельность запрещена на территории Таджикистана, передает 63.ru.  По данным издания, мужчина использовал документы с измененными установочными данными. Видео задержания опубликовано в сети. Четверых пособников задержанного, которые 
12 марта 2018, 04:44
Восьмерых человек, подозреваемых в терроризме, задержали в Бельгии

Восьмерых человек, подозреваемых в терроризме, задержали в Бельгии

В воскресенье в Бельгии прошла масштабная антитеррористическая операция. В результате оперативных мероприятий в руках силовиков оказались восемь человек. Задержания прошли в брюссельской коммуне Моленбек-Сен-Жан, а также в городах Герардсберген и Мехелен в бельгийской Фландрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру страны.

Отмечается, 
5 марта 2018, 07:59
«Почта России» уволила задержанную за взятку руководительницу из самарского филиала

«Почта России» уволила задержанную за взятку руководительницу из самарского филиала

Сотрудница самарского филиала «Почты России», задержанная по подозрению в получении взятки, уволена, заявили в пресс-службе организации.
«УФПС Самарской области сообщает, что факт правонарушения выявлен сотрудниками службы собственной безопасности. Все материалы были переданы в правоохранительные органы, оказывалось максимальное содействие следствию. Отделом 
1 марта 2018, 04:20
Более 1,3 млн рублей собрали медики-мошенники с обманутых самарцев

Более 1,3 млн рублей собрали медики-мошенники с обманутых самарцев

В Самаре полицейские задержали представителей медицинской фирмы, подозреваемых в мошенничестве. Всего в деле больше 40 потерпевших. Жертвами обмана становились в основном пожилые самарцы. Общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

«Злоумышленники убеждали потерпевших в наличии у них опасных заболеваний 

1 марта 2018, 02:36
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