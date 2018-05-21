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В 127 миллиардов рублей оценили строительство нового моста через Волгу под Тольятти
Стала известна стоимость будущего моста через Волгу, который планируют построить около Тольятти. Объект обойдется в 127 миллиардов рублей. Об этом сообщил врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, пишет 63.ru.
По словам чиновника, проект …
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11 мая 2018, 02:46
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Новый резидент появился в ТОР «Тольятти»
В ТОР «Тольятти» появился новый резидент – «ВолгаГофроПак+». В среду, 21 февраля, в правительстве Самарской области с этой компанией подписано соглашение. На территории опережающего развития запланировано открытие производства трехслойного упаковочного гофрокартона и гофрокоробов. Работу на новом предприятии смогут получить 63 …
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22 февраля 2018, 11:35
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Врио вице-губернатора Самарской области Александр Кобенко стал одним из победителей конкурса "Лидеры России"
Врио вице-губернатора Самарской области, врио министра экономического развития Александр Кобенко вошел в сотню лучших управленцев страны, став победителем первого всероссийского конкурса "Лидеры России", который на минувшей неделе проходил в Сочи. Награждение состоялось в воскресенье. Победителей лично поздравил первый зам руководителя …
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12 февраля 2018, 11:15
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Александр Кобенко покинет пост вице-губернатора Самарской области в течение двух недель
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11 октября 2016, 04:57
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Самарский вице-губернатор Александр Кобенко возглавит РВК
Александр Кобенко покинет пост главы минэкономразвития Самарской области. Информацию телерадиокомпании «ТЕРРА» подтвердили в региональном правительстве.
Как уже сообщалось ранее, в ближайшее время Кобенко возглавит Российскую венчурную компанию (РВК) , которая летом осталась без руководителя: в июне пост генерального …
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11 октября 2016, 10:22
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В Самаре за неделю на 5% подорожал лук
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16 февраля 2015, 03:56
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В Самарской области выросли цены на сахар и яйца, гречка подешевела
Руководитель департамента ценового и тарифного регулирования минэкономразвития Самарской области Алексей Софронов рассказал о ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке региона.
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19 января 2015, 11:27
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В Самаре отмечены перебои с поставками гречки
В магазинах Самарской области по причине ажиотажа покупателей начала пропадать гречка. Как сообщает региональное минэкономразвития, в настоящее время перебои с поставками крупы возникли в торговых сетях «Магнит» и «Пятёрочка».
По данным ведомства, в 14 муниципальных образованиях области продукт подорожал более чем …
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18 ноября 2014, 01:23
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В Самарской области планируют составить бизнес-карту региона
В скором времени в Самарской области должна быть составлена бизнес-карта региона. На ней будут указаны районы, где уже присутствуют крупные компании той или иной специфики, а также территории, перспективные для создания новых предприятий.
Планируется, что эксперты проведут оценку рынка и просчитают …
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23 января 2014, 11:02