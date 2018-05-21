В магазинах Самарской области по причине ажиотажа покупателей начала пропадать гречка. Как сообщает региональное минэкономразвития, в настоящее время перебои с поставками крупы возникли в торговых сетях «Магнит» и «Пятёрочка».

По данным ведомства, в 14 муниципальных образованиях области продукт подорожал более чем …