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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2018г  
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В 127 миллиардов рублей оценили строительство нового моста через Волгу под Тольятти

Стала известна стоимость будущего моста через Волгу, который планируют построить около Тольятти. Объект обойдется в 127 миллиардов рублей. Об этом сообщил врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, пишет 63.ru.

По словам чиновника, проект 
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Новый резидент появился в ТОР «Тольятти»

Новый резидент появился в ТОР «Тольятти»

В ТОР «Тольятти» появился новый резидент – «ВолгаГофроПак+».  В среду, 21 февраля, в правительстве Самарской области с этой компанией подписано соглашение. На территории опережающего развития запланировано открытие производства трехслойного упаковочного гофрокартона и гофрокоробов. Работу на новом предприятии смогут получить 63 

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Врио вице-губернатора Самарской области Александр Кобенко стал одним из победителей конкурса

Врио вице-губернатора Самарской области Александр Кобенко стал одним из победителей конкурса "Лидеры России"

Врио вице-губернатора Самарской области, врио министра экономического развития Александр Кобенко вошел в сотню  лучших управленцев страны, став победителем  первого всероссийского конкурса  "Лидеры России", который на минувшей неделе проходил в Сочи. Награждение состоялось в воскресенье. Победителей лично поздравил   первый зам руководителя 

12 февраля 2018, 11:15
Александр Кобенко покинет пост вице-губернатора Самарской области в течение двух недель

Александр Кобенко покинет пост вице-губернатора Самарской области в течение двух недель

Александр Кобенко покинет пост вице-губернатора и главы минэкономразвития Самарской области в ближайшие две недели. Как уже сообщала «ТЕРРА», он переходит на работу в Российскую венчурную компанию. В течение трех дней состоится заседание совета директоров РВК, на котором пока еще действующий 

11 октября 2016, 04:57
Самарский вице-губернатор Александр Кобенко возглавит РВК

Самарский вице-губернатор Александр Кобенко возглавит РВК

Александр Кобенко покинет пост главы минэкономразвития Самарской области. Информацию телерадиокомпании «ТЕРРА» подтвердили в региональном правительстве.

Как уже сообщалось ранее, в ближайшее время Кобенко возглавит Российскую венчурную компанию (РВК) , которая летом осталась без руководителя: в июне пост генерального 
11 октября 2016, 10:22
В Самаре за неделю на 5% подорожал лук

В Самаре за неделю на 5% подорожал лук

Минэкономразвития Самарской области опубликовало данные еженедельного мониторинга цен продуктов питания в регионе. Сильнее всего за прошедшие 7 дней подорожал лук – на 5,3%. На втором месте – морковь (4,2%) , на третьем – картофель (3,5%). Незначительно выросли в цене рис, капуста, 

16 февраля 2015, 03:56
В Самарской области выросли цены на сахар и яйца, гречка подешевела

В Самарской области выросли цены на сахар и яйца, гречка подешевела

Руководитель департамента ценового и тарифного регулирования минэкономразвития Самарской области Алексей Софронов рассказал о ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке региона.
 
Согласно данным мониторинга с 12 по 16 января этого года в губернии продолжилось планомерное повышение розничных цен на сахар, 

19 января 2015, 11:27
В Самаре отмечены перебои с поставками гречки

В Самаре отмечены перебои с поставками гречки

В магазинах Самарской области по причине ажиотажа покупателей начала пропадать гречка. Как сообщает региональное минэкономразвития, в настоящее время перебои с поставками крупы возникли в торговых сетях «Магнит» и «Пятёрочка».

По данным ведомства, в 14 муниципальных образованиях области продукт подорожал более чем 

18 ноября 2014, 01:23
В Самарской области планируют составить бизнес-карту региона

В Самарской области планируют составить бизнес-карту региона

В скором времени в Самарской области должна быть составлена бизнес-карта региона. На ней будут указаны районы, где уже присутствуют крупные компании той или иной специфики, а также территории, перспективные для создания новых предприятий.

Планируется, что эксперты проведут оценку рынка и просчитают 

23 января 2014, 11:02
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