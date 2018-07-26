В эти минуты в Самарском районном суде города начинается заседание по избранию меры пресечения для заместителя руководителя управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова.

Сын спикера Губернской думы был задержан 25 июля с поличным при получении взятки. Офицеру передали 100 тысяч …