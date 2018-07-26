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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре избирают меру пресечения для замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова

В Самаре избирают меру пресечения для замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова

В эти минуты в Самарском районном суде города начинается заседание по избранию меры пресечения для заместителя руководителя управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова.

Сын спикера Губернской думы был задержан 25 июля с поличным при получении взятки. Офицеру передали 100 тысяч 

26 июля 2018, 03:05
Появилось видео спецоперации по задержанию заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова

Появилось видео спецоперации по задержанию заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова

В Сети появилась видеозапись спецоперации ФСБ по задержанию высокопоставленного сотрудника Росгвардии - заместителя руководителя областного управления Росгвардии, начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова. На записи запечатлен момент, когда на силовика надевают наручники и пересчитывают изъятые купюры.

В региональном управлении 
26 июля 2018, 08:05
Появились подробности задержания заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова

Появились подробности задержания заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова

В Самаре за взятку задержан высокопоставленный сотрудник Росгвардии. Сотрудники ФСБ при содействии собственной службы безопасности ведомства провели спецоперацию в отношении заместителя руководителя областного управления Росгвардии, начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова.

В региональном управлении ФСБ официально подтвердили, что речь идет о 

25 июля 2018, 06:32
В Самаре поймали на взятке начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова

В Самаре поймали на взятке начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова

В среду, 25 июля, в Самаре был задержан  начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Дмитрий Сазонов. Сын спикера Губернской думы Виктора Сазонова был взят с поличным при получении взятки. Об этом в своем "твиттере" сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
25 июля 2018, 03:56
Сотрудник Росгвардии предотвратил крупную кражу в Сызрани

Сотрудник Росгвардии предотвратил крупную кражу в Сызрани

Сотрудник Росгвардии в Сызрани предотвратил крупную кражу. В свой выходной день прапорщик Вадим Душухин отправился с семьей в торговый центр. В какой-то момент он заметил, как покупатель схватил с прилавка лоток с ювелирными украшениями и попытался спрятать под одеждой. Страж 

25 июля 2018, 11:08
Росгвардейцы в Самаре спасли истекающего кровью ребенка

Росгвардейцы в Самаре спасли истекающего кровью ребенка

Двое сотрудников самарского ОМОН возвращались с задания, когда заметили ребенка, который играл с другими ребятами около фонтана на Стара-Загоре. 11-летний мальчик поранил ногу об острый край плитки. Рана была глубокой, и от сильного кровотечения пострадавший начал терять сознание. Бойцы вызвали 
16 июля 2018, 11:20
В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября

В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября

Сотрудник ФСБ, ставший фигурантом уголовного дела о получении взятки, Сергей Гудованый останется под стражей. Суд принял решение о продлении его ареста на три месяца до 10 сентября 2018 года. Защита просила перевести мужчину под домашний арест в связи с состоянием 
8 июня 2018, 01:28
Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области

Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области

В Самарской области арестованы предполагаемые участники преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков через Интернет. По версии силовиков, 32-летний уроженец Саратовской области организовал интернет-магазин по продаже наркотиков и вовлек в преступную группу семерых безработных жителей Самарской области в возрасте от 22 до 

14 марта 2018, 12:48
За долги бизнес-леди из Самары приставы арестовали её халаты и куртки

За долги бизнес-леди из Самары приставы арестовали её халаты и куртки

В Самаре судебные приставы арестовали у должницы халаты и куртки. Этот случай произошел в Промышленном районе. Бизнес-леди, которая занимается торговлей, задолжала своему знакомому 58 тысяч рублей. Мужчина пожаловался в суд, который обязал предпринимательницу вернуть долг. Приставы вручили должнице постановление о 

2 марта 2018, 12:20
СОФЖИ сможет освободить от ареста свои счета

СОФЖИ сможет освободить от ареста свои счета

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Самарской области о взыскании с ООО «С.И.Т.И.» в пользу Самарского областного фонда жилья и ипотеки 43 миллионов рублей. Решение вступило в законную силу, поэтому СОФЖИ получил возможность освободить свои счета 
19 октября 2017, 01:40
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