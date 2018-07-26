Заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области, руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова отправили под стражу на два месяца. Соответствующее решение вынес суд Самарского района города. Об этом сообщает корреспондент телерадиокомпании «ТЕРРА», находящийся на месте событий.
Дмитрий Сазонов был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности 25 июля. Полковника полиции взяли с поличным в момент передачи взятки в 100 тысяч рублей. По версии следствия, Сазонов получил деньги за покровительство в работе одной из организаций. Взятки передавались офицеру в течение нескольких месяцев.
Операция по задержанию Дмитрия Сазонова готовилась несколько месяцев. По информации источников «Терры», пару лет назад сотрудники спецслужб уже брали в разработку подчиненных господина Сазонова, однако, тогда самого начальника ЦЛРР гроза миновала.
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