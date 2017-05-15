Бывшему депутату самарской городской думы Владимиру Сюсину придется провести в колонии общего режима как минимум 10 месяцев. А в начале 2018 года можно будет вести речь о его условно-досрочном освобождении.

Кировский районный суд приговорил его к 5 годам заключения за покушение …