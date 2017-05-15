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Под Тольятти лоб-в-лоб столкнулись 2 автомобиля: погибли оба водителя

В Ставропольском районе произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека.

По предварительной версии сотрудников полиции, 59-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21120 двигался по автотрассе Тольятти–Ташелка. Во время движения он, нарушив правила обгона, допустил выезд на «встречку» в зоне действия 
13 мая 2017, 04:36
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Будущие самарские медики получали зачеты за деньги

В суд Ленинского района Самары передали дело Людмилы Уксусовой - доцента кафедры общей и клинической патологии Самарского государственного медицинского университета. Согласно материалам дела, в январе этого года студент дал ей 15 тысяч рублей. Взамен учительница допустила его к экзамену, несмотря 

10 мая 2017, 08:42
Взятки не было, но отсидеть Сюсину придется

Взятки не было, но отсидеть Сюсину придется

Бывшему депутату самарской городской думы Владимиру Сюсину придется провести в колонии общего режима как минимум 10 месяцев. А в начале 2018 года  можно будет вести речь о его условно-досрочном освобождении.

Кировский районный суд приговорил его к 5 годам заключения за покушение 

19 апреля 2017, 09:38
Срок за миллион: в Самаре выносят приговор экс-депутату Владимиру Сюсину

Срок за миллион: в Самаре выносят приговор экс-депутату Владимиру Сюсину

Началось оглашение приговора бывшему депутату Думы г.о. Самара Владимиру Сюсину. Напомним, он обвиняется в получении взятки за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», Аникин передал народному избраннику 1 миллион 250 

19 апреля 2017, 05:17
Самарских чиновников подозревают в получении взятки

Самарских чиновников подозревают в получении взятки

Речь о двух консультантах городского Департамента образования, которые, по версии следствия, требовали от заведующей детским садом ежемесячно передавать им по 10 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение к ответственности в случае выявления каких-либо недостатков в учреждении. В отношении сотрудников 

6 апреля 2017, 12:20
6 человек пострадали при столкновении «Гранты» и «двенадцатой» под Самарой

6 человек пострадали при столкновении «Гранты» и «двенадцатой» под Самарой

Вчера, 24 февраля, днем в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух легковушек. По информации госавтоинспекции, 32-летний водитель ехал на Lada Granta от села Ташелка в сторону Новой Бинарадки. Во время движения автомобилист не справился с рулевым управлением, 
25 февраля 2017, 02:43
Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото

Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото

По предварительной версии сотрудников полиции, вчера, 1 января, 35-летний житель Тольятти на ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где врезался в Хендай, который потом столкнулся с Рено.
 
За рулем обеих иномарок находились женщины: на Хендай – 38-летняя, на Рено - 
2 января 2017, 04:30
В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой

В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой

В Самарской области несколько человек были госпитализированы после попыток самостоятельно организовать ремонт в домашнем хозяйстве.

Так, в поселке Висла Ставропольского района 70-летний мужчина травмировал свою голень бензопилой. Во время домашней работы пенсионер неудачно коснулся правой ноги заведенной цепной пилой. 
14 ноября 2016, 11:05
В Самаре экс-полицейский получил 12 лет за мошенничество и разбой

В Самаре экс-полицейский получил 12 лет за мошенничество и разбой

В Самаре суд вынес приговоры преступникам, совершавшим махинации на автозаправках и ограбившим инкассаторов, - бывшему полицейскому-водителю автохозяйства тыла УМВД России по городу Самаре Виктору Седышеву и его сообщникам Михаилу Мочальникову и Валерию Шаповалову.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными  

18 июня 2013, 03:09
Директор самарской школы незаконно сдавал футбольное поле

Директор самарской школы незаконно сдавал футбольное поле

В отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самаре недавно поступила оперативная информация о том, что директор одной из школ получает от граждан незаконные денежные вознаграждения за сдачу в аренду футбольного поля стадиона. При этом каждая игра предприимчивым 

27 мая 2013, 09:50
Самарские силовики отрабатывают 4 версии по делу Александра Душкова

Самарские силовики отрабатывают 4 версии по делу Александра Душкова

Самарские силовики отрабатывают 4 версии по делу об исчезновении "мусорного короля", гендиректора группы "Эковоз" Александра Душкова. Все эти версии связаны с конкретными людьми. Их имена пока держатся в тайне. Об этом сообщили представители силовых ведомств - первый заместитель руководителя СУ 

13 февраля 2013, 03:41
На партнеров и конкурентов

На партнеров и конкурентов "Эковоза" завели 10 уголовных дел

Самарские силовики сообщили новые подробности расследования дела об исчезновении "мусорного короля" Александра Душкова (на фото). Глава группы компаний "Эковоз" до сих пор не найден. Представители силовых ведомств первый заместитель руководителя СУ СК России по Самарской области Юрий Слива и замначальника 

13 февраля 2013, 03:34
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