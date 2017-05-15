Следственный отдел по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Ставропольского района Самарской области, подозреваемого в получении взятки.
По версии следствия, 22 апреля 2017 года подозреваемый получил предоплату - 30 тысяч рублей от гражданина за предоставление без заключения договора возможности незаконного складирования сыпучего грунта на территории поселка. Всего он планировал получить 160 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается, оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
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